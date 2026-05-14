Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..."

Christian Burgess beleefde opnieuw een middag om nooit te vergeten met Union SG. Na de bekerwinst sprak de verdediger vol trots over de zege, de VAR-fase én zijn onzekere toekomst.

Burgess straalt na nieuwe prijs

Na afloop van de gewonnen bekerfinale kon Burgess zijn geluk nauwelijks verbergen. De ervaren verdediger pakte ondertussen al zijn vierde trofee bij Union en genoot zichtbaar van het moment.

“Een verdiende zege voor ons en mijn vierde trofee hier”, glunderde hij. “Het was ook de eerste wedstrijd waar mijn dochtertje live bij was dus dat maakt me extra blij.”

Toch bleef de Engelsman meteen ook gefocust op wat nog komt. Union wacht opnieuw een belangrijke wedstrijd in de titelstrijd tegen Club Brugge. “Zondag volgt weer een grote match. Eerst ga ik hiervan genieten, daarna gaan we recupereren. Dat we verlengingen speelden, zal weinig veranderen voor zondag. Het zijn twee topteams.”

Discussie over afgekeurd doelpunt

Burgess zorgde tijdens de finale ook voor een opvallend VAR-moment. De verdediger dacht gescoord te hebben, maar zijn doelpunt werd uiteindelijk afgekeurd na tussenkomst van de videoscheidsrechter.

“Voor mij was het een geldig doelpunt”, knipoogde hij achteraf. De verdediger leek zich echter snel neer te leggen bij de beslissing. “Het maakt niet zoveel uit. We winnen en dat is het belangrijkste.”



Volgens Burgess voelde hij meteen hoe het zou aflopen zodra de scheidsrechter naar het scherm werd geroepen. “Als de ref naar het scherm wordt geroepen, veranderen ze vaak van beslissing. Zo gaat het nu eenmaal in het voetbal tegenwoordig dus niks aan te doen.”

Onzekerheid over zijn toekomst

Ondanks alle vreugde blijft er één belangrijk vraagteken boven het hoofd van Burgess hangen. Zijn contract bij Union loopt eind juni af en een beslissing over volgend seizoen is er voorlopig nog niet. “Ik weet nog niet hoe mijn toekomst eruit ziet”, gaf hij toe. “Ik hou van Brussel en van de club. Ik voel me hier thuis. De fans zijn ook fantastisch dus we zullen zien wat het wordt.”