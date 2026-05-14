Eerste zekerheid voor KRC Genk volgend seizoen? "Drie matchen om beslissend te zijn"

KRC Genk staat voor een cruciale slotfase van het seizoen. Met nog drie wedstrijden te gaan in de Europe Play-offs kan het alsnog Europees voetbal afdwingen. Tegelijk kijkt de club al vooruit naar volgend seizoen, waarin ook jong talent Lucca Brughmans een belangrijke rol kan krijgen.

Een seizoen vol teleurstellingen

Bij KRC Genk had men zich dit seizoen ongetwijfeld veel meer voorgesteld. De Limburgers begonnen met ambitie aan de jaargang, maar slaagden er nooit in om echt constant te presteren. Dat leidde uiteindelijk ook tot een trainerswissel. Thorsten Fink moest vertrekken en werd vervangen door Nicky Hayen, die de ploeg opnieuw richting Europees voetbal moest loodsen.

Toch bleef ook onder Hayen het verhaal van Genk er één van pieken en dalen. De Europe Play-offs brachten wel enkele sterke prestaties, maar even vaak liet Genk kostbare punten liggen. Daardoor staan de Limburgers nog steeds onder druk, terwijl ze eigenlijk al lang een comfortabele voorsprong hadden kunnen uitbouwen.

Met nog drie wedstrijden op het programma wordt de foutenmarge bijzonder klein. Vooral defensief oogde Genk dit seizoen te kwetsbaar en ook in de grote wedstrijden ontbrak het vaak aan maturiteit.

Standard als allesbepalende afspraak

Het duel tegen Standard wordt daarom gezien als een echte finale. Niet alleen door de supporters, maar ook door analisten. Thomas Chatelle noemde de wedstrijd in Het Belang van Limburg zelfs beslissend in de strijd om een Europees ticket.

Een overwinning zou Genk een enorme stap dichter brengen bij de barragematch tegen de nummer vijf uit Play-off 1. Op papier moet Genk zo’n duel kunnen winnen, maar het huidige seizoen heeft aangetoond dat garanties niet bestaan.



Lees ook... Met naam en toenaam: daarom kiest Vrancken beter niet voor buitenlands avontuur›

Toch zorgt die onderlinge strijd ervoor dat de Europe Play-offs spannend blijven. Zowel Standard als Genk zijn clubs die traditioneel thuishoren in de top zes van het Belgische voetbal. Dat ze nu moeten vechten voor een Europees vangnet, zegt veel over hun wisselvallige seizoen.

Voor Genk draait het de komende weken dus niet alleen om resultaten, maar ook om geloofwaardigheid richting volgend seizoen.

Grote veranderingen op komst

Binnen de club beseft men dat de kern grondig geëvalueerd zal moeten worden. Als Genk opnieuw wil meedoen voor de titel, zijn meerdere versterkingen noodzakelijk. Vooral achterin en op het middenveld ontbreekt het aan stabiliteit en leiderschap.

Daarnaast dreigen ook enkele spelers te vertrekken, waardoor de sportieve cel opnieuw belangrijke keuzes zal moeten maken. Genk blijft een club die jonge talenten ontwikkelt en verkoopt, maar tegelijk moet er voldoende kwaliteit aanwezig blijven om competitief te zijn in België.

De komende transferperiode wordt dan ook cruciaal. Niet alleen om nieuwe spelers aan te trekken, maar ook om te bepalen op welke jongeren de club wil bouwen. En vooral een goede mentaliteit te kweken.

Brughmans als nieuwe nummer één?

Eén van die jongeren is zonder twijfel Lucca Brughmans. De amper 17-jarige doelman maakte de voorbije maanden indruk en toont in deze play-offs dat hij over enorm veel potentieel beschikt.

Brughmans kwam in 2022 over van PSV Eindhoven naar de jeugdopleiding van Genk en geldt als één van de grootste Belgische keeperstalenten van zijn generatie. De twee meter grote doelman verlengde recent zijn contract tot medio 2028 bij de Limburgers.

Binnen Genk geloven ze sterk in zijn ontwikkeling. Brughmans trainde al op jonge leeftijd mee met de A-kern en maakte ook zijn debuut bij Jong Genk. Bovendien staat hij bekend als een moderne doelman met sterke voeten en veel présence.

Als hij ook in de laatste drie wedstrijden beslissend kan zijn, lijkt de kans groot dat Genk volgend seizoen volop de kaart van Brughmans trekt als eerste doelman, zo geeft Chatelle mee. Mogelijk wordt hij dan de eerste echte zekerheid richting het seizoen 2026-2027. “Als hij ook in de laatste drie wedstrijden beslissend kan zijn, dan is hij misschien definitief vertrokken als eerste doelman”, besluit de analist.