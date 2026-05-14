Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk, maar vooral STVV is blij na bekerfinale

De verloren bekerfinale van RSC Anderlecht tegen Union SG zorgde voor frustratie in Brussel, maar tegelijk ook voor feestvreugde in Sint-Truiden. Terwijl Marc Coucke zweeg en Michael Verschueren streng was voor zijn ploeg, vierde STVV Europees succes.

Coucke verlaat stilletjes de Heizel

De nederlaag van Anderlecht in de bekerfinale kwam hard aan bij de clubleiding. Paars-wit verloor met 3-1 van Union SG en zag zo opnieuw een kans op een trofee verdwijnen. Voor eigenaar Marc Coucke was het al de derde verloren finale op rij.

Toen Coucke na afloop het Koning Boudewijnstadion verliet, wilde hij geen reactie geven. De ontgoocheling zat duidelijk diep bij de sterke man van Anderlecht, die hoopte eindelijk opnieuw een prijs te pakken met de Brusselse topclub.

Verschueren spaart zijn ploeg niet

Voorzitter Michael Verschueren verscheen wel voor de camera van VTM NIEUWS. Hij was opvallend eerlijk in zijn analyse van de wedstrijd.

“Wij hebben verdiend verloren”, verklaarde hij na afloop. Volgens Verschueren kwam Anderlecht tekort op verschillende vlakken en ontbraken er belangrijke puzzelstukken in de kern. Hij gaf toe dat de nederlaag zwaar aankomt, zeker omdat de club dit seizoen absoluut een prijs wilde winnen.

Toch bleef de voorzitter ook vooruitkijken. Hij benadrukte dat er talent aanwezig is binnen de ploeg, maar dat er nog werk wacht richting volgend seizoen.



Union zorgt voor blijdschap in Sint-Truiden

Waar de sfeer in Brussel in het paars-witte kamp somber was, klonk in Sint-Truiden luid gejuich. De bekerwinst van Union Saint-Gilloise betekent namelijk uitstekend nieuws voor STVV.

Omdat Union via de competitie al zeker is van Europees voetbal, schuift het Europese ticket van de bekerwinnaar door naar STVV. Daardoor zijn de Kanaries verzekerd van Europees voetbal tot minstens Nieuwjaar.

Historisch Europees avontuur voor STVV

Voor STVV wordt het een historisch seizoen. De Limburgers zijn zeker van een plaats in de play-offs van de Europa League, die plaatsvinden op 20 en 27 augustus. Zelfs bij uitschakeling wacht nog de groepsfase van de Conference League.

Op 3 augustus kent STVV zijn eerste Europese tegenstander sinds het duel tegen Austria Wien in de Intertoto Cup van 1999. In Sint-Truiden dromen supporters nu al van een onvergetelijk Europees avontuur.