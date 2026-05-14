David Hubert ziet het verschil tussen Anderlecht en Union als club en... waarschuwt Club Brugge al

Wil je als coach prijzen winnen dan moet je tegenwoordig niet meer naar Anderlecht, maar iets verder... naar Vorst. David Hubert kan het verschil goed kaderen, want een jaar geleden mocht hij van Anderlecht de bekerfinale niet meer voorbereiden...

Als speler won hij twee keer de beker met Genk, in zijn tweede jaar als trainer won hij de beker met Union. We gaan nooit weten of hij die vorig seizoen al had kunnen winnen, want toen ontsloeg Anderlecht hem net voor de play-offs om hem te vervangen door Besnik Hasi, die intussen uiteraard ook al vertrokken is.

"Of de cirkel nu rond is? (lacht) Ik ben nog geen twee jaar bezig als hoofdcoach. Het is moeilijk om nu al over een afgeronde cirkel te spreken. Is dit een revanche? Ik blijf 'nee' zeggen. Ik heb een topjaar gehad naar ervaring toe."

De interne keuken bij Anderlecht? Die is weeral veranderd

"Ik heb bij Anderlecht alles gegeven om de ploeg door de Europa League te loodsen en door de competitie. We zijn zover mogelijk gegaan. Dat was mijn job tot het moment dat ze mij lieten gaan. Ik heb die finale niet mogen meemaken, maar ik ben er wel een betere trainer geworden."

Over wat het verschil met Anderlecht is, kon hij duidelijk zijn. "Eigenlijk ben ik absoluut niet de juiste man om de twee clubs te vergelijken, want ik ken de interne keuken niet. Want die is weeral veranderd tegenover vorig seizoen. Dat is het verschil, denk ik."

"Ze zijn daar op zoek naar continuïteit, naar stabiliteit. Dat is wat er bij Union wel staat. Er is een structuur, een manier van werken... Deze club heeft dit seizoen met heel veel obstakels moeten afrekenen, maar heeft die allemaal genomen, zonder ambitie te verliezen."



Niemand gaat vermoeidheid voelen tegen Club Brugge

Daarnaast heeft Union het gedaan op zijn manier. "We zijn elke match vol gegaan, we hebben geen matchen uitgekozen. We zijn niet begonnen met spelers te managen of te sparen. Dat is een risico, maar het is het waard."

En nu dus de match tegen Club Brugge, waar Union zich weer helemaal in de race om de titel kan knokken. "Dit moet ons een boost geven, niemand gaat vermoeidheid voelen. De spelers kunnen water en een shake nemen, wat eten... Wat genieten ook, want dat moet je doen. Maar dan op tijd in bed om zondag alles te geven. Je bent tot veel in staat als je zulke momenten beleeft."