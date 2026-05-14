'Club Brugge overweegt transfer van speler met prijskaartje van 13 tot 14 miljoen euro'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Club Brugge blijft speuren naar versterking voor volgend seizoen en heeft daarbij zijn oog laten vallen op Fabio Baldé. De jonge flankaanvaller van Hamburger SV geldt als een groot talent, maar hangt ook vast aan een stevig prijskaartje.

Club Brugge volgt Fabio Baldé

Club Brugge zou Fabio Baldé nadrukkelijk op de scoutinglijst hebben gezet voor komende zomer, zo melden Duitse media. De Belgische topclub wil extra kwaliteit en snelheid toevoegen aan de aanvalslinie en ziet in Baldé een speler met veel potentieel én mogelijke doorverkoopwaarde. Vooral zijn explosiviteit en fysieke kwaliteiten spreken de Bruggelingen aan.

Club Brugge is al langer op zoek naar jonge profielen die sportief meteen iets kunnen bijbrengen, maar tegelijk op termijn een grote meerwaarde op de transfermarkt kunnen opleveren. Baldé past perfect binnen dat profiel.

Jong talent met internationale achtergrond

Fabio Baldé is een jonge flankspeler met Portugese roots die bekendstaat om zijn snelheid, dribbelvermogen en kracht. Ondanks zijn jonge leeftijd wordt hij in Duitsland gezien als een speler met een groot plafond. Baldé kan op beide flanken uit de voeten en wordt vooral gewaardeerd om zijn directe speelstijl en diepgang.

Zijn ontwikkeling trok de voorbije maanden steeds meer aandacht van buitenlandse clubs. Vooral zijn fysieke présence en vermogen om acties te maken in één-tegen-éénsituaties maken hem interessant voor ploegen die op zoek zijn naar moderne flankaanvallers.

Contract tot 2029 en stevig prijskaartje

Momenteel staat Baldé onder contract bij Hamburger SV tot medio 2029. Daardoor zit HSV in een sterke onderhandelingspositie. Duitse bronnen spreken over een startprijs van ongeveer tien miljoen euro, maar volgens FootballTransfers kan het totale bedrag met bonussen oplopen tot 13 à 14 miljoen euro.

Dat is opvallend, want afgelopen winteren de voorbije dagen werd ook RSC Anderlecht al gelinkt aan Baldé. Toen lag de geschatte transfersom nog rond acht miljoen euro. Zijn sterke ontwikkeling lijkt zijn marktwaarde dus snel te hebben opgedreven.

Concurrentie uit binnen- en buitenland

Club Brugge zal echter niet alleen zijn in de strijd om Baldé binnen te halen. Ook PSV Eindhoven, FC Porto, SL Benfica, Sporting CP en SV Werder Bremen volgen zijn situatie op de voet. Daardoor dreigt een eventuele transferstrijd voor Club Brugge bijzonder moeilijk én duur te worden.

David Hubert ziet het verschil tussen Anderlecht en Union als club en... waarschuwt Club Brugge al

Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk, maar vooral STVV is blij na bekerfinale

Taravel reageert op kritiek van zijn speler: "Ze spelen voor de club, niet voor zichzelf"

Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match"

Union pakt de beker, Anderlecht geeft het weg in verlenging: tien jaar zonder prijs is een feit voor paars-wit

📷 Anderlechtsupporters maken het (te) bont: schrijffout, match stilgelegd en vlag Union in brand gestoken

Meteen controverse in de bekerfinale: doelpunt Burgess terecht afgekeurd? Analisten furieus

Zenuwachtige Coucke spreekt, analisten zeer duidelijk na vele wissels voor bekerfinale

KV Mechelen weet al wat het zal doen met de miljoenen van Van Brederode

Na twee Brugse eindelijk een Brusselse derby om de Beker: hoe raakten Union en Anderlecht in de finale?

Olivier Deschacht héél zeker voor bekerfinale: "Het kan niet mislopen"

Anderlecht stuit naast Hubert op nóg een oudgediende: "Ik heb een geel-blauw hart"

"Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd

Bekerfinale van groot belang voor Anderlecht én Taravel? Verschueren spreekt duidelijke taal

Optie voor RSC Anderlecht? Gewezen Club-coach na eerdere 'flirt met paars-wit' ontslagen door zijn club

Romelu Lukaku houdt ook Anderlecht in spanning, Michael Verschueren sprak over de toekomst van de spits

Met naam en toenaam: daarom kiest Vrancken beter niet voor buitenlands avontuur

Titeldromen: Club Brugge komt met drievoudige opsteker voor clash met Union SG

Alle sterren staan in het voordeel van Union SG tegen RSC Anderlecht, maar ...

Sam Kerkhofs stuurde nieuw berichtje naar Jelle Vossen en heeft vurige wens voor hem

LIVE: Union krijgt héél goed nieuws, Anderlecht staat onder bijzonder grote druk in bekerfinale

Ferme opstekers voor Jérémy Taravel: selectie Anderlecht voor clash met Union SG lekt uit

Steven Defour wil ex-speler Gent, Mechelen en Standard met Rode Duivels op WK

Grijpt De Cat naast WK-selectie? Blessure tijdens bekerfinale doet twijfelen

'Na interesse van STVV, Kortrijk en Charleroi: Standard wil aantrekkelijke middenvelder in huis halen'

Het voetbalsprookje in Europa: promovendus meteen kampioen

Lommel bereidt zich voor op barrages: stadion krijgt nodige aanpassingen

"Moet absoluut kunnen": analisten zien toptransfer én grote toekomst voor speler Club Brugge

'Club Brugge heeft opvallende opvolger voor Stankovic nadrukkelijk op het oog'

"Enige manier om Bosuil nog eens te laten daveren": analisten zijn het stellig oneens over Hairemans

Terugkeer naar België stapje dichterbij: succescoach mist promotie en wordt meteen ontslagen

Vreselijk nieuws voor een sterkhouder van Standard: einde seizoen en zelfs einde 2026(!)

WK-nieuws: Nieuw-Zeeland komt met zijn selectie, Shakira en BTS gaan de show stelen

Hallo Rudi Garcia? Hoe Christian Burgess binnenkort... Rode Duivel zou kunnen worden

📷 Beerschot scoort nu al opvallende zomertransfer

Nathan Saliba onthult het opmerkelijke verhaal achter zijn rugnummer bij Anderlecht

