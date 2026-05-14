'Club Brugge overweegt transfer van speler met prijskaartje van 13 tot 14 miljoen euro'

Club Brugge blijft speuren naar versterking voor volgend seizoen en heeft daarbij zijn oog laten vallen op Fabio Baldé. De jonge flankaanvaller van Hamburger SV geldt als een groot talent, maar hangt ook vast aan een stevig prijskaartje.

Club Brugge volgt Fabio Baldé

Club Brugge zou Fabio Baldé nadrukkelijk op de scoutinglijst hebben gezet voor komende zomer, zo melden Duitse media. De Belgische topclub wil extra kwaliteit en snelheid toevoegen aan de aanvalslinie en ziet in Baldé een speler met veel potentieel én mogelijke doorverkoopwaarde. Vooral zijn explosiviteit en fysieke kwaliteiten spreken de Bruggelingen aan.

Club Brugge is al langer op zoek naar jonge profielen die sportief meteen iets kunnen bijbrengen, maar tegelijk op termijn een grote meerwaarde op de transfermarkt kunnen opleveren. Baldé past perfect binnen dat profiel.

Jong talent met internationale achtergrond

Fabio Baldé is een jonge flankspeler met Portugese roots die bekendstaat om zijn snelheid, dribbelvermogen en kracht. Ondanks zijn jonge leeftijd wordt hij in Duitsland gezien als een speler met een groot plafond. Baldé kan op beide flanken uit de voeten en wordt vooral gewaardeerd om zijn directe speelstijl en diepgang.

Zijn ontwikkeling trok de voorbije maanden steeds meer aandacht van buitenlandse clubs. Vooral zijn fysieke présence en vermogen om acties te maken in één-tegen-éénsituaties maken hem interessant voor ploegen die op zoek zijn naar moderne flankaanvallers.

Contract tot 2029 en stevig prijskaartje

Momenteel staat Baldé onder contract bij Hamburger SV tot medio 2029. Daardoor zit HSV in een sterke onderhandelingspositie. Duitse bronnen spreken over een startprijs van ongeveer tien miljoen euro, maar volgens FootballTransfers kan het totale bedrag met bonussen oplopen tot 13 à 14 miljoen euro.



Dat is opvallend, want afgelopen winteren de voorbije dagen werd ook RSC Anderlecht al gelinkt aan Baldé. Toen lag de geschatte transfersom nog rond acht miljoen euro. Zijn sterke ontwikkeling lijkt zijn marktwaarde dus snel te hebben opgedreven.

Concurrentie uit binnen- en buitenland

Club Brugge zal echter niet alleen zijn in de strijd om Baldé binnen te halen. Ook PSV Eindhoven, FC Porto, SL Benfica, Sporting CP en SV Werder Bremen volgen zijn situatie op de voet. Daardoor dreigt een eventuele transferstrijd voor Club Brugge bijzonder moeilijk én duur te worden.