'Na interesse van STVV, Kortrijk en Charleroi: Standard wil aantrekkelijke middenvelder in huis halen'

Standard zet nu al vol in op de toekomst. Het wil deze zomer flink uithalen op de transfermarkt en heeft daarvoor onder meer Akram Bouras op het oog. De middenvelder van Levski Sofia staat alvast hoog op de radar van de Rouches, nadat hij eerder al interesse genoot van Kortrijk, STVV en Charleroi.

De 24-jarige, die centraal op het middenveld speelt en linksvoetig is, zou de Bulgaarse club Levski Sofia in de efbet Liga kunnen inruilen voor de Jupiler Pro League. Volgens gegevens van Transfermarkt bedraagt ​​zijn marktwaarde 1,2 miljoen euro.

Akram Bouras is een linksvoetige middenvelder van Levski Sofia

Een bedrag dat van hem een ​​aantrekkelijke en risicoarme optie zou kunnen maken voor Standard de Liège, dat zijn selectie wil versterken. De Rouches zouden hem ondertussen al een tijdje in de gaten aan het houden zijn.

De kans dat de Algerijn snel op de markt komt of kan komen is bestaande. Bouras, geboren op 23 februari 2002 in Ain Azel, Algerije, is 1,84 meter lang en heeft zijn reputatie opgebouwd als centrale middenvelder die een traditionele rol in het middenveld kan vervullen.

Diverse andere ploegen toonden al eerder interesse in Bouras

Hij maakt deel uit van een team dat regelmatig meedoet in de Bulgaarse eerste klasse. Noch Standard, noch Levski Sofia willen het bericht over de interesse op dit moment bevestigen noch ontkennen. Er is niet geweten hoelang zijn contract bij Levski Sofia nog loopt bovendien.





Een overstap naar de Jupiler Pro League zou een belangrijke stap in de carrière van de Algerijn kunnen betekenen en hem een ​​nieuw platform bieden om zijn reputatie op het continentale toneel te versterken. Twee jaar geleden waren er met STVV, KV Kortrijk en Sporting Charleroi nog al eens Belgische teams geïnteresseerd, maar toen koos hij voor Levski Sofia.