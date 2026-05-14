"Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd

Hij was een groot deel van het seizoen geblesseerd en raakte in onmin met zijn Italiaanse club. Romelu Lukaku zal dit seizoen niet meer in actie komen voor Napoli. Ondanks zijn gebrek aan matchritme zou hij wel gewoon opnieuw opgeroepen worden bij de Rode Duivels voor het WK. Maar er is kritiek.

Romelu Lukaku zal volgend seizoen niet langer het shirt van Napoli dragen. Na bijzonder moeilijke maanden en een verstoord seizoen hebben de Italiaanse club en de Belgische spits besloten meer dan waarschijnlijk een streep te trekken onder het verhaal. Ondanks een gewonnen Italiaanse Supercup met Napoli dit seizoen, vond de ex-Anderlecht-speler zijn beste niveau nooit terug.

Door een knieblessure in de voorbereiding stond Lukaku maandenlang aan de kant. De Rode Duivel speelde dit seizoen slechts vijf Serie A-wedstrijden en scoorde daarin één keer. Bovendien kwam de spits in totaal amper een veertigtal minuten in actie in de competitie, telkens via korte invalbeurten in het slot. In de Champions League speelde hij slechts één match voor acht minuten, tegenover zestien minuten in de Beker van Italië.

Alles op alles in de revalidatie

Hoewel hij totaal geen ritme had, werd Lukaku toch opgeroepen bij de Rode Duivels voor de interlandperiode in maart. Maar de spits moest uiteindelijk afhaken. Het probleem was dat hij niet meteen terugkeerde naar Napoli om zijn behandeling voort te zetten. Hij verkoos in België te blijven om in Antwerpen verder te revalideren bij Lieven Maesschalck. Een beslissing die bij de Italiaanse club bijzonder slecht is gevallen.

Al weken krijgt de Belgische aanvaller het hard te verduren in de Italiaanse pers. Marco Ciriello, Napoli-watcher bij La Gazzetta dello Sport, spaarde de roede niet. "Houdini is een specialist in ontsnappen uit handboeien, kettingen en dwangbuizen; Lukaku is een specialist in ontsnappen aan ploegen."

"Huurmoordenaar die gewoon zijn werk doet"

"Deze keer werd hij geholpen door een blessure die leidde tot een teleurstellend seizoen: zeven wedstrijden en één doelpunt. Hij had zijn plan voorbereid, hij moest het juiste moment kiezen. De man die hem had gekozen, die om hem had gevraagd, die op hem had gewacht... om vervolgens vergeten te worden (doelend op Antonio Conte)."



"In werkelijkheid heeft Lukaku het karakter van een huurmoordenaar: hij komt, doet zijn werk en vertrekt dan in opstand. Zijn hele carrière bewijst het. Alleen bij Everton bleef hij langer dan twee seizoenen." Keiharde woorden die tonen hoezeer zijn imago in Napels de voorbije maanden is gekelderd. Het WK komt er snel aan, en dan zijn er nog de geruchten rondom RSC Anderlecht natuurlijk ...