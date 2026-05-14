Taravel reageert op kritiek van zijn speler: "Ze spelen voor de club, niet voor zichzelf"

De ontgoocheling droop van het gezicht van Jérémy Taravel na de verloren bekerfinale. De coach van paars-wit zat verslagen achter zijn tafel op de persconferentie en zag vooral één grote oorzaak voor de nederlaag: de pijnlijke fouten in de verlengingen die Anderlecht de beker kostten.

Volgens Taravel gaf zijn ploeg de finale in enkele minuten helemaal uit handen. “We verliezen deze finale in vijf minuten”, klonk het hard. Daarmee verwees hij duidelijk naar de twee defensieve flaters van Lucas Hey en Moussa Diarra, die Union in de verlengingen twee doelpunten cadeau deden.

Winst zelf weggeven, meent Taravel

“Je mag nooit zo makkelijk die twee goals weggeven”, stelde de coach scherp. “We moesten compact blijven, geen risico’s nemen en wachten op het juiste moment. Maar die fouten hebben ons zwaar gekost.”

Nochtans vond Taravel niet dat Anderlecht onderlag tegen een betere ploeg. Integendeel zelfs. “Op deze manier verliezen doet pijn, want we waren niet slechter.” De trainer zag een wedstrijd waarin paars-wit defensief lange tijd goed georganiseerd stond en karakter toonde door terug in de wedstrijd te komen. “Verdedigend stonden we goed. We konden gelijkmaken en dat was belangrijk. Dat toonde ook de mentaliteit van deze ploeg.”

Toch slaagde Anderlecht er offensief te weinig in om Union echt pijn te doen. Dat was ook een van de grote frustraties binnen de spelersgroep, met onder meer Adriano Bertaccini die na afloop kritisch was voor het vele gebruik van de lange bal.

Taravel gaf zijn spits daarin gedeeltelijk gelijk. “We hebben inderdaad te veel met lange ballen gespeeld”, gaf hij toe. Maar tegelijk nuanceerde hij de kritiek. “Dan moet je die lange ballen wel in de juiste ruimtes spelen en niet waar zij die gemakkelijk kunnen aanvallen.”



Volgens de coach lag het echte probleem vooral in het gebrek aan ruimte tussen de lijnen. “We hebben die ruimtes niet gevonden.”

Reactie op kritiek van Bertaccini

Taravel reageerde ook op de opvallende uitspraken van Bertaccini over het laattijdig bekendmaken van de opstelling. De aanvaller had onthuld dat de spelers pas een uur voor de aftrap wisten wie zou starten, iets wat volgens hem voor frustratie zorgde binnen de kern. Taravel verdedigde die keuze echter. “We hadden weinig tijd om die finale voor te bereiden. Daarom moesten alle spelers betrokken blijven en honderd procent klaar zijn.”

De coach benadrukte daarbij dat niemand groter is dan de club. “Ze spelen niet voor zichzelf, maar voor een club en een blazoen.” Volgens Taravel was het net belangrijk dat iedereen zich tot het laatste moment klaar voelde om een rol te spelen in de finale.

Na opnieuw een verloren bekerfinale blijft Anderlecht zo achter met veel vragen richting de toekomst. Taravel beseft dat zijn ploeg nog stappen moet zetten om opnieuw prijzen te winnen. Daarbij wil hij vooral meer grinta zien zonder de identiteit van de club kwijt te raken. “We moeten een krijgersmentaliteit krijgen zonder het DNA van Anderlecht te verloochenen.”