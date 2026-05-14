Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

De toekomst van Yari Verschaeren bij RSC Anderlecht blijft onzeker. De middenvelder reageerde opvallend kortaf op vragen over een mogelijke transfer, maar bevestigde wel dat hij nog geen contract tekende bij een nieuwe club.

Jarenlang een goudhaantje van Anderlecht

Yari Verschaeren geldt al jaren als één van de grootste talenten uit de jeugdopleiding van RSC Anderlecht. De creatieve middenvelder brak op jonge leeftijd door in het eerste elftal en groeide al snel uit tot een vaste waarde bij paars-wit.

Toch verliep zijn carrière niet zonder hindernissen. Blessures en wisselende prestaties zorgden ervoor dat Verschaeren nooit volledig kon doorgroeien tot absolute sterkhouder. Ondanks zijn kwaliteiten bleef de grote buitenlandse doorbraak voorlopig uit.

Anderlecht wil contract niet verlengen

De situatie rond zijn contract maakt de toekomst extra onzeker. Verschaeren beschikt nog slechts over een overeenkomst tot het einde van dit seizoen en binnen Anderlecht werd duidelijk gemaakt dat een contractverlenging geen optie meer is. Daardoor is een vertrek deze zomer van moeten.

Tijdens de wintermercato kon hij een transfer maken naar Turkije, maar die piste wees hij uiteindelijk af. En zo zag Anderlecht ook nog enkele miljoenen verloren gaan. Verschaeren verkoos om het seizoen af te maken bij Anderlecht en pas nadien een beslissing te nemen over zijn toekomst.

Kortaf over interesse van andere clubs

In een interview met de Waalse krant La Dernière Heure hield Verschaeren de lippen stevig op elkaar over mogelijke interesse van andere clubs. Toch gaf hij toe dat er binnenkort duidelijkheid moet komen.



“We zullen wel zien wat er daarna gebeurt”, klonk het, verwijzend naar het einde van de competitie die dichterbij komt. “We hebben ook nog drie wedstrijden om de vierde plaats te pakken. Daarna moeten we een beslissing nemen.”

Op de vraag of hij al ergens een contract had getekend, reageerde hij duidelijk: “Nee, zeker niet.” Daarmee ontkrachtte hij meteen de geruchten dat zijn toekomst al vastligt.

Focus blijft voorlopig op Anderlecht

Verschaeren wilde ook niets kwijt over mogelijke bestemmingen of concrete onderhandelingen. “Ik heb geen idee van mijn volgende club”, antwoordde hij kort.

Over geïnteresseerde ploegen bleef hij eveneens voorzichtig. “Ik kan daar momenteel niet veel over zeggen. Ik focus mij daar nu ook niet op.” Volgens de middenvelder ligt dat volledig bij de mensen die zijn carrière beheren. “Ik laat dat over aan de personen die mijn dossier regelen.”