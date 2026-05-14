Brandon Mechele rekent op WK-selectie en heeft belangrijke voorzorg genomen

Voor Brandon Mechele breken spannende weken aan. De verdediger van Club Brugge hoopt op een selectie voor het WK én bereidt zich tegelijk voor op een bijzonder moment in zijn privéleven.

Garcia maakt selectie bekend

Op vrijdag 15 mei maakt bondscoach Rudi Garcia zijn definitieve WK-selectie van 26 spelers bekend. Voor verschillende Rode Duivels wordt dat een moment van duidelijkheid, ook voor Brandon Mechele.

De verdediger van Club Brugge rekent erop dat hij erbij zal zijn in de Verenigde Staten. Mechele voelt dat hij zich de voorbije maanden opnieuw in de kijker heeft gespeeld en ziet het WK als een unieke kans in zijn carrière.

“Het is nu of nooit”

In gesprek met Het Nieuwsblad klinkt Mechele opvallend ambitieus. “Ik verdien het en was er elke keer bij onder Garcia. Ik kan iets bijbrengen”, zegt hij in Het Nieuwsblad. Volgens de Bruggeling zou een WK-selectie een mooie beloning zijn na jaren van constante prestaties in de Belgische competitie.

De centrale verdediger beseft bovendien dat dit wellicht zijn laatste kans wordt op een groot toernooi. “Het zou mijn eerste toernooi ooit zijn. Een mooie bekroning voor mijn carrière. Het is nu of nooit”, aldus Mechele.

Daarmee verwijst hij ook naar het verleden, waarin hij moest concurreren met de spelers van de zogenaamde Gouden Generatie. Namen als Vincent Kompany, Jan Vertonghen en Toby Alderweireld maakten het bijzonder moeilijk om een vaste plaats bij de Rode Duivels af te dwingen.





Twijfels na generatiewissel

Na de afscheidsgolf bij de nationale ploeg dacht Mechele nochtans even dat zijn interlandcarrière voorbij was. Hij werd een tijdlang niet meer geselecteerd en hield rekening met een definitief einde bij de Rode Duivels.

Toch werkte hij zich opnieuw in beeld dankzij sterke prestaties bij Club Brugge. Onder Garcia kreeg hij opnieuw kansen en intussen behoort hij opnieuw tot de vaste kern rond de nationale ploeg.

Belangrijke afspraak thuis

Naast het WK wacht Mechele deze zomer nog een belangrijk moment. De verdediger wordt binnenkort voor het eerst vader. Zijn vrouw is uitgerekend op 15 juli, amper vier dagen voor de WK-finale.

Daarover werden thuis al duidelijke afspraken gemaakt. “Van mijn vrouw mag ik op het WK blijven als de situatie zich voordoet”, vertelt Mechele met een glimlach. De verdediger hoopt zelfs stiekem dat de baby iets later komt dan gepland, zodat hij beide bijzondere momenten kan combineren.