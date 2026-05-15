OFFICIEEL: FIFA geeft groen licht en hij is er om 13u20 zeker bij in de selectie van de Rode Duivels

Het is nu ook officieel: Matias Fernandez-Pardo mag voortaan uitkomen voor de Rode Duivels. De FIFA heeft het administratieve dossier van de 21-jarige aanvaller volledig goedgekeurd, waardoor hij sinds gisteren officieel als Belgisch international geregistreerd staat.

Dat valt te lezen op de website van de wereldvoetbalbond. Fernandez-Pardo, die eerder nog voor Spanje uitkwam op jeugdniveau, kiest daarmee definitief voor België. De spits wil zijn interlandcarrière verderzetten bij de Rode Duivels en mikt daarbij duidelijk op het WK.

De laatste weken werd zijn dossier versneld behandeld, net omdat de Belgische voetbalbond hem graag nog wil meenemen in de plannen van bondscoach Rudi Garcia.

De goedkeuring van de FIFA is een belangrijke stap, want zonder dat groene licht had Fernandez-Pardo niet geselecteerd kunnen worden voor de nationale ploeg. Nu dat obstakel uit de weg is, ligt de weg open richting een eerste oproeping bij de A-ploeg van België. Hij zal er straks bij zijn als Rudi Garcia zijn definitieve selectie om 13u20 bekendmaakt.

Fernandez-Pardo wordt een belangrijke troef op het WK

De voorbije dagen was er al heel wat beweging rond het dossier van de jonge spits. Vanuit verschillende bronnen klonk dat de formaliteiten in de afrondende fase zaten, maar een officiële bevestiging bleef even uit. Nu is die twijfel definitief weggenomen en kan hij zich volledig focussen op zijn sportieve toekomst bij de Rode Duivels.



Fernandez-Pardo maakte in het verleden indruk als jeugdspeler voor België, koos daarna voor Spanje, maar legde oproepingen voor de beloften naast zich neer. België zag daarin een opportuniteit en werkte de voorbije maanden intensief aan de administratieve procedure om hem speelgerechtigd te krijgen.

