Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen

De mokerslag van de verloren bekerfinale heeft Anderlecht tegen het canvas geslagen. Maar veel tijd om te blijven treuren krijgt paars-wit niet. Met nog drie speeldagen te gaan in de Champions' Play-offs wacht Anderlecht een zenuwslopende strijd om de vierde plaats én een Europees ticket.

Zonder Europees voetbal dreigt de (voormalige?) Brusselse topclub immers verder een zware sportieve en financiële achterstand op te lopen. Na de verloren finale was de ontgoocheling enorm groot binnen de spelersgroep.

Derde verloren finale in vijf jaar

Killian Sardella kon zijn frustratie nauwelijks verbergen nadat hij al voor de derde keer op rij een bekerfinale verloor met Anderlecht. “Het is moeilijk, ik heb er niet echt woorden voor”, gaf hij toe. “We waren niet slecht en hielden stand, maar die paar minuten in de verlengingen veranderen alles.”

De verdediger beseft tegelijk dat Anderlecht zich nu razendsnel moet herpakken. “We moeten absoluut vierde blijven. Die vijfde plek moeten we vermijden.” Die uitspraak vat perfect samen hoe groot de druk ondertussen geworden is in het Lotto Park.

Europees voetbal cruciaal voor plannen

Want het scenario zonder Europees voetbal wordt stilaan een nachtmerrie voor paars-wit. Sportief zou het opnieuw een enorme stap achteruit betekenen, maar ook financieel dreigt dat zware gevolgen te hebben.

Anderlecht wil deze zomer doorbouwen aan een nieuwe ploeg en opnieuw aansluiting vinden bij de Belgische top, maar zonder extra Europese inkomsten wordt dat bijzonder moeilijk. Grote stappen voorwaarts zetten zonder Europees podium lijkt quasi onmogelijk.



Union kan nog kampioen worden... tegen Anderlecht

Net daarom worden de komende dagen cruciaal. Anderlecht ontvangt deze week eerst KV Mechelen en Sint-Truidense VV in het Lotto Park, waarna volgende zondag opnieuw een verplaatsing naar Union wacht. Ironisch genoeg zou Union op die laatste speeldag zelfs nog kampioen kunnen spelen. Voor Anderlecht dreigt het dus een zenuwslopend slot van het seizoen te worden.

Toch wordt duidelijk dat de druk rond Anderlecht stilaan een gevaarlijk niveau bereikt. De supporters reageerden al bijzonder ontgoocheld na de nederlaag tegen Union en de sfeer rond de club wordt steeds grimmiger. Zeker na opnieuw een seizoen zonder prijs groeit de frustratie zienderogen. Binnen de achterban klinkt steeds vaker kritiek op het beleid, de spelersgroep én de sportieve keuzes van de voorbije maanden. Ook eigenaar Marc Coucke wordt daarbij geviseerd.

Fans Anderlecht pikken het niet meer

Daardoor dreigt de thuiswedstrijd van zondag tegen KV Mechelen bijzonder geladen te worden. Mocht Anderlecht daar opnieuw punten verliezen of een zwakke prestatie neerzetten, valt niet uit te sluiten dat de frustratie in het Lotto Park helemaal ontploft. De zenuwen staan nu al strak gespannen en het vertrouwen van de supporters kreeg donderdagavond opnieuw een stevige knauw.

Voor Anderlecht is de opdracht dus duidelijk: de bekerkater zo snel mogelijk doorspoelen en koste wat het kost die vierde plaats veiligstellen.