📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

Van de Duitse vierde klasse naar een uitblinker bij Union SG: Mateo Biondic beleeft een sprookjesseizoen. De 22-jarige spits maakte indruk in de play-offs en lokt intussen belangstelling uit Engeland en Duitsland.

Wie is Mateo Biondic?

Union Saint-Gilloise lijkt opnieuw goud gevonden te hebben op de transfermarkt. Mateo Biondic, een Duitse spits met ook een Kroatisch paspoort, kwam in januari 2026 over van Eintracht Trier uit de Regionalliga, het vierde niveau in Duitsland.

De aanvaller genoot zijn jeugdopleiding bij onder meer Hannover 96, Schalke 04 en Paderborn, maar brak nooit echt door in het profvoetbal. Bij Trier werkte hij zich echter in de kijker dankzij zijn fysieke présence, snelheid en neus voor doelpunten. Union hapte toe en betaalde volgens diverse bronnen ongeveer 200.000 euro om hem naar Brussel te halen.

Dat leek op het eerste gezicht een opvallende gok, maar intussen blijkt opnieuw hoe sterk de scouting van Union werkt. Biondic paste zich razendsnel aan het Belgische topvoetbal aan en groeide in enkele maanden tijd uit tot een revelatie.

Sterke cijfers in competitie en play-offs

De statistieken van Biondic tonen meteen waarom buitenlandse clubs hem volgen. Hij speelde dit seizoen 12 wedstrijden in de Jupiler Pro League voor Union SG. Daarin was hij goed voor 3 doelpunten en 2 assists.

Voor zijn transfer naar België had hij bij Eintracht Trier al zeventien wedstrijden gespeeld in de Regionalliga, waarin hij zeven keer scoorde en vijf assists gaf.



Vooral in de Champions’ Play-offs maakte hij indruk. Tegen KV Mechelen scoorde hij nog én leverde hij een assist af, amper twee weken nadat hij een armbreuk had opgelopen. Zijn mentaliteit en impact vielen meteen op.

Met zijn krachtige loopacties, duelkracht en directe speelstijl geeft hij Union een ander profiel in de aanval. Bovendien lijkt hij nauwelijks onder de indruk van het hogere niveau.

Interesse uit Engeland en Duitsland

Volgens transferjournalist Rudy Galetti staat Biondic intussen op de radar van meerdere buitenlandse clubs. Twee Engelse teams zouden recent extra informatie hebben opgevraagd, terwijl ook een Bundesliga-club hem al langer opvolgt. Concrete namen noemt hij niet.

Die interesse is opvallend, want amper enkele maanden geleden speelde de spits nog in de Duitse vierde klasse. Zijn snelle ontwikkeling toont hoe sterk Union spelers kan laten groeien. Ook de Kroatische voetbalbond zou zijn prestaties nauwlettend volgen met het oog op toekomstige selecties. Door zijn dubbele nationaliteit komt hij immers nog in aanmerking voor Kroatië.

Nieuwe Undav voor Union?

Het parcours van Biondic doet sterk denken aan dat van Deniz Undav. Ook Undav werd door Union weggehaald uit de lagere Duitse reeksen en ontpopte zich in Brussel tot een topspits.

Undav kwam in 2020 over van SV Meppen. Bij Union groeide hij uit tot een sensatie met 45 doelpunten en 18 assists in 70 wedstrijden. Uiteindelijk verkocht Union hem in 2022 aan Brighton voor een transfersom van ongeveer 7 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen nog kon oplopen.

Biondic staat uiteraard nog maar aan het begin van zijn verhaal, maar de vergelijking is begrijpelijk. Net als Undav combineert hij fysieke kracht met efficiëntie voor doel. Zijn contract bij Union loopt nog tot medio 2030 en zijn huidige marktwaarde wordt op ongeveer 400.000 euro geschat.

Toch lijkt het duidelijk dat Union bij een sterk bod komende zomer een veel hogere transfersom zal vragen. Als Biondic zijn huidige niveau aanhoudt, zou hij weleens de volgende miljoenenverkoop van de Brusselaars kunnen worden.