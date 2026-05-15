📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 1 reacties
📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Van de Duitse vierde klasse naar een uitblinker bij Union SG: Mateo Biondic beleeft een sprookjesseizoen. De 22-jarige spits maakte indruk in de play-offs en lokt intussen belangstelling uit Engeland en Duitsland.

Wie is Mateo Biondic?

Union Saint-Gilloise lijkt opnieuw goud gevonden te hebben op de transfermarkt. Mateo Biondic, een Duitse spits met ook een Kroatisch paspoort, kwam in januari 2026 over van Eintracht Trier uit de Regionalliga, het vierde niveau in Duitsland.

De aanvaller genoot zijn jeugdopleiding bij onder meer Hannover 96, Schalke 04 en Paderborn, maar brak nooit echt door in het profvoetbal. Bij Trier werkte hij zich echter in de kijker dankzij zijn fysieke présence, snelheid en neus voor doelpunten. Union hapte toe en betaalde volgens diverse bronnen ongeveer 200.000 euro om hem naar Brussel te halen.

Dat leek op het eerste gezicht een opvallende gok, maar intussen blijkt opnieuw hoe sterk de scouting van Union werkt. Biondic paste zich razendsnel aan het Belgische topvoetbal aan en groeide in enkele maanden tijd uit tot een revelatie.

Sterke cijfers in competitie en play-offs

De statistieken van Biondic tonen meteen waarom buitenlandse clubs hem volgen. Hij speelde dit seizoen 12 wedstrijden in de Jupiler Pro League voor Union SG. Daarin was hij goed voor 3 doelpunten en 2 assists.

Voor zijn transfer naar België had hij bij Eintracht Trier al zeventien wedstrijden gespeeld in de Regionalliga, waarin hij zeven keer scoorde en vijf assists gaf.

Lees ook... Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

Vooral in de Champions’ Play-offs maakte hij indruk. Tegen KV Mechelen scoorde hij nog én leverde hij een assist af, amper twee weken nadat hij een armbreuk had opgelopen. Zijn mentaliteit en impact vielen meteen op.

Met zijn krachtige loopacties, duelkracht en directe speelstijl geeft hij Union een ander profiel in de aanval. Bovendien lijkt hij nauwelijks onder de indruk van het hogere niveau.

Interesse uit Engeland en Duitsland

Volgens transferjournalist Rudy Galetti staat Biondic intussen op de radar van meerdere buitenlandse clubs. Twee Engelse teams zouden recent extra informatie hebben opgevraagd, terwijl ook een Bundesliga-club hem al langer opvolgt. Concrete namen noemt hij niet.

Die interesse is opvallend, want amper enkele maanden geleden speelde de spits nog in de Duitse vierde klasse. Zijn snelle ontwikkeling toont hoe sterk Union spelers kan laten groeien. Ook de Kroatische voetbalbond zou zijn prestaties nauwlettend volgen met het oog op toekomstige selecties. Door zijn dubbele nationaliteit komt hij immers nog in aanmerking voor Kroatië.

Nieuwe Undav voor Union?

Het parcours van Biondic doet sterk denken aan dat van Deniz Undav. Ook Undav werd door Union weggehaald uit de lagere Duitse reeksen en ontpopte zich in Brussel tot een topspits.

Undav kwam in 2020 over van SV Meppen. Bij Union groeide hij uit tot een sensatie met 45 doelpunten en 18 assists in 70 wedstrijden. Uiteindelijk verkocht Union hem in 2022 aan Brighton voor een transfersom van ongeveer 7 miljoen euro, een bedrag dat via bonussen nog kon oplopen.

Biondic staat uiteraard nog maar aan het begin van zijn verhaal, maar de vergelijking is begrijpelijk. Net als Undav combineert hij fysieke kracht met efficiëntie voor doel. Zijn contract bij Union loopt nog tot medio 2030 en zijn huidige marktwaarde wordt op ongeveer 400.000 euro geschat.

Toch lijkt het duidelijk dat Union bij een sterk bod komende zomer een veel hogere transfersom zal vragen. Als Biondic zijn huidige niveau aanhoudt, zou hij weleens de volgende miljoenenverkoop van de Brusselaars kunnen worden.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG
Mateo Biondic

Meer nieuws

Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

11:00
Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

09:50
4
Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

09:20
10
Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten

Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten

07:00
10
Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

22:30
3
Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk" Reactie

Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk"

21:15
16
Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen Analyse

Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen

06:00
3
Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..."

Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..."

21:00
3
Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven

Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven

10:30
Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk, maar vooral STVV is blij na bekerfinale

Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk, maar vooral STVV is blij na bekerfinale

19:30
13
Taravel reageert op kritiek van zijn speler: "Ze spelen voor de club, niet voor zichzelf" Reactie

Taravel reageert op kritiek van zijn speler: "Ze spelen voor de club, niet voor zichzelf"

19:00
13
Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match" Reactie

Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match"

18:38
12
Union pakt de beker, Anderlecht geeft het weg in verlenging: tien jaar zonder prijs is een feit voor paars-wit

Union pakt de beker, Anderlecht geeft het weg in verlenging: tien jaar zonder prijs is een feit voor paars-wit

17:48
Toch een meevaller voor Anderlecht: Keisuke Goto is samen met nog veel andere bekende JPL-namen opgeroepen

Toch een meevaller voor Anderlecht: Keisuke Goto is samen met nog veel andere bekende JPL-namen opgeroepen

08:00
DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

07:20
2
Real Madrid in chaos: Kylian Mbappé maakt zich onmogelijk met straffe onthulling

Real Madrid in chaos: Kylian Mbappé maakt zich onmogelijk met straffe onthulling

08:37
David Hubert ziet het verschil tussen Anderlecht en Union als club en... waarschuwt Club Brugge al

David Hubert ziet het verschil tussen Anderlecht en Union als club en... waarschuwt Club Brugge al

19:50
OFFICIEEL: FIFA geeft groen licht en hij is er om 13u20 zeker bij in de selectie van de Rode Duivels

OFFICIEEL: FIFA geeft groen licht en hij is er om 13u20 zeker bij in de selectie van de Rode Duivels

08:13
📷 Anderlechtsupporters maken het (te) bont: schrijffout, match stilgelegd en vlag Union in brand gestoken

📷 Anderlechtsupporters maken het (te) bont: schrijffout, match stilgelegd en vlag Union in brand gestoken

17:00
6
'Club Brugge overweegt transfer van speler met prijskaartje van 13 tot 14 miljoen euro'

'Club Brugge overweegt transfer van speler met prijskaartje van 13 tot 14 miljoen euro'

20:00
Meteen controverse in de bekerfinale: doelpunt Burgess terecht afgekeurd? Analisten furieus

Meteen controverse in de bekerfinale: doelpunt Burgess terecht afgekeurd? Analisten furieus

15:30
23
Zenuwachtige Coucke spreekt, analisten zeer duidelijk na vele wissels voor bekerfinale

Zenuwachtige Coucke spreekt, analisten zeer duidelijk na vele wissels voor bekerfinale

15:00
3
Brandon Mechele rekent op WK-selectie en heeft belangrijke voorzorg genomen

Brandon Mechele rekent op WK-selectie en heeft belangrijke voorzorg genomen

22:00
3
Eerste zekerheid voor KRC Genk volgend seizoen? "Drie matchen om beslissend te zijn"

Eerste zekerheid voor KRC Genk volgend seizoen? "Drie matchen om beslissend te zijn"

21:30
"Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd

"Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd

19:15
5
KV Mechelen weet al wat het zal doen met de miljoenen van Van Brederode

KV Mechelen weet al wat het zal doen met de miljoenen van Van Brederode

20:30
2
Sam Kerkhofs stuurde nieuw berichtje naar Jelle Vossen en heeft vurige wens voor hem

Sam Kerkhofs stuurde nieuw berichtje naar Jelle Vossen en heeft vurige wens voor hem

18:30
1
Met naam en toenaam: daarom kiest Vrancken beter niet voor buitenlands avontuur

Met naam en toenaam: daarom kiest Vrancken beter niet voor buitenlands avontuur

18:10
3
Grijpt De Cat naast WK-selectie? Blessure tijdens bekerfinale doet twijfelen

Grijpt De Cat naast WK-selectie? Blessure tijdens bekerfinale doet twijfelen

17:30
10
Steven Defour wil ex-speler Gent, Mechelen en Standard met Rode Duivels op WK

Steven Defour wil ex-speler Gent, Mechelen en Standard met Rode Duivels op WK

17:20
4
'Na interesse van STVV, Kortrijk en Charleroi: Standard wil aantrekkelijke middenvelder in huis halen'

'Na interesse van STVV, Kortrijk en Charleroi: Standard wil aantrekkelijke middenvelder in huis halen'

16:30
1
Het voetbalsprookje in Europa: promovendus meteen kampioen

Het voetbalsprookje in Europa: promovendus meteen kampioen

16:15
Lommel bereidt zich voor op barrages: stadion krijgt nodige aanpassingen

Lommel bereidt zich voor op barrages: stadion krijgt nodige aanpassingen

16:00
Na twee Brugse eindelijk een Brusselse derby om de Beker: hoe raakten Union en Anderlecht in de finale?

Na twee Brugse eindelijk een Brusselse derby om de Beker: hoe raakten Union en Anderlecht in de finale?

13:30
Olivier Deschacht héél zeker voor bekerfinale: "Het kan niet mislopen" Interview

Olivier Deschacht héél zeker voor bekerfinale: "Het kan niet mislopen"

12:40
5
Anderlecht stuit naast Hubert op nóg een oudgediende: "Ik heb een geel-blauw hart"

Anderlecht stuit naast Hubert op nóg een oudgediende: "Ik heb een geel-blauw hart"

12:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 16/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 20:45 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 16/05 Westerlo Westerlo
Standard Standard 16/05 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Svédél Svédél over Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen Svédél Svédél over Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden" stefke stef stefke stef over Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten Vital Verheyen Vital Verheyen over DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets RememberLierse RememberLierse over Hallo Rudi Garcia? Hoe Christian Burgess binnenkort... Rode Duivel zou kunnen worden lucas lucas over Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..." Stigo12 Stigo12 over "Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd Stigo12 Stigo12 over Brandon Mechele rekent op WK-selectie en heeft belangrijke voorzorg genomen Geert66 Geert66 over Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved