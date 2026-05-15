DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Foto: © photonews

DAZN België heeft na akkoorden met Telenet en Proximus nu ook een overeenkomst bereikt met Orange Belgium voor de uitzending van het Belgische voetbal. Daarmee lijkt de moeizame distributiestrijd van het voorbije seizoen definitief verleden tijd te worden.

Afgelopen seizoen zat het Belgische voetbal uitsluitend achter de eigen app van DAZN, nadat de rechtenhouder er niet in slaagde om akkoorden te sluiten met de grote telecomoperatoren. Dat leidde tot heel wat frustratie bij voetbalfans, clubs en sponsors, omdat de zichtbaarheid van de Belgische competities fors daalde. Maar eens het eerste akkoord er kwam, volgde de rest snel. Na Telenet en Proximus is nu dus ook Orange aan boord.

Volledig akkoord met Orange

Vanaf het seizoen 2026-2027 zullen Orange-klanten opnieuw toegang krijgen tot het uitgebreide sportaanbod van DAZN via een distributieovereenkomst die loopt over de volledige rechtenperiode. Klanten die kiezen voor een Orange-pakket met DAZN Total zullen niet alleen toegang hebben tot de klassieke lineaire zenders, maar ook tot de volledige DAZN-app.

Via die overeenkomst kunnen supporters opnieuw live en on demand kijken naar de Jupiler Pro League, de Challenger Pro League en de Women Super League. Daarnaast bevat het aanbod ook internationale topcompetities zoals La Liga, Serie A en Ligue 1.

Ook buiten het voetbal zet DAZN stevig in op een breed sportaanbod. Orange-klanten zullen onder meer toegang krijgen tot de NBA, de NFL, LIV Golf en boksen.

Orange biedt daarbij vier lineaire DAZN-kanalen aan: twee volledig gericht op het Belgische voetbal en twee met internationale competities. Extra wedstrijden en content zullen beschikbaar zijn via de DAZN-app.

Snelle duidelijkheid voor de supporters deze keer

CEO Massimo D'Amario reageerde tevreden op het nieuwe akkoord. “Wij zijn zeer tevreden dat we deze overeenkomst met Orange hebben kunnen sluiten. Op deze manier maakt DAZN het Belgische voetbal weer toegankelijk voor veel meer voetbalfans én zorgt het ook voor een grotere zichtbaarheid van het Belgische voetbal, van de clubs én van hun sponsors.”

Volgens D’Amario creëren de nieuwe distributiedeals opnieuw meerwaarde voor het Belgische voetbal in moeilijke tijden voor zowel de media- als de voetbalwereld. Na een seizoen vol onzekerheid lijkt het Belgische voetbal zo opnieuw breed beschikbaar te worden voor het grote publiek.

