Bekerfinale loopt uit de hand: RSCA komt met statement

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 11 reacties
Bekerfinale loopt uit de hand: RSCA komt met statement
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De verloren bekerfinale van RSC Anderlecht tegen Union SG kreeg een bijzonder wrange nasmaak. Niet alleen sportief liep het mis voor paars-wit, ook naast het veld ontstonden incidenten waarvoor de club nu stevig reageert.

Incidenten in blok C en D

Tijdens de bekerfinale liep de situatie in de Anderlechtvakken C en D volledig uit de hand. Verschillende supporters zorgden voor problemen in de tribunes, wat leidde tot schade en onrust in het stadion.

Anderlecht reageerde daags nadien met een officieel statement aan onze redactie waarin het de gebeurtenissen scherp veroordeelde. Volgens de club vormen de incidenten een smet op de verder sterke sfeer die door de meeste paars-witte supporters werd gecreëerd tijdens de finale.

Anderlecht wil verantwoordelijken bestraffen

In het statement maakt Anderlecht duidelijk dat het de komende dagen overleg zal plegen met de stad Brussel, de Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Pro League.

Doel van dat overleg is om de verantwoordelijke personen te identificeren en gepaste sancties op te leggen. De club wil daarmee aantonen dat dergelijke incidenten niet thuishoren binnen het imago van Anderlecht en het Belgische voetbal.

Grote schoonmaak na de finale

Vrijdagochtend waren al twintig stewards en medewerkers van de veiligheidsdiensten bezig met de opkuis van de tribunes. De schade in bepaalde vakken bleek aanzienlijk, waardoor snel moest worden ingegrepen.

Lees ook... 📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

Volgens Anderlecht waren vooraf nochtans verschillende veiligheidsmaatregelen genomen. Zo werden de tribunes uitgebreid gecontroleerd en werd ook de atletiekpiste extra beschermd om problemen te voorkomen.

Anderlecht wijst ook naar organisatie

Toch stelt Anderlecht dat een groep supporters zich toegang heeft geforceerd tot de bewuste vakken C en D. Volgens de club ontstonden de problemen pas nadat die groep zich een weg naar binnen had gebaand.

Daarom vraagt Anderlecht nu ook een evaluatie van de veiligheidsaanpak bij de organisatoren van de finale. Zowel de KBVB als de Pro League zullen volgens paars-wit moeten bekijken hoe dergelijke situaties in de toekomst vermeden kunnen worden. De bekerfinale eindigde zo niet alleen in sportieve ontgoocheling, maar ook in een stevig veiligheidsdebat.

11 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG

Meer nieuws

📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

15:00
2
Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk: fans van Anderlecht komen met spandoek

Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk: fans van Anderlecht komen met spandoek

14:20
13
Mignolet of Jackers? Ivan Leko hakt moeilijkste vraagstuk bij Club Brugge door

Mignolet of Jackers? Ivan Leko hakt moeilijkste vraagstuk bij Club Brugge door

15:30
Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...

Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...

16:05
Vandenbempt ziet sowieso grote verandering aankomen bij Anderlecht: "Kan het me niet voorstellen"

Vandenbempt ziet sowieso grote verandering aankomen bij Anderlecht: "Kan het me niet voorstellen"

13:00
🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

15:57
9
Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

09:50
7
Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

09:20
13
Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

11:00
1
Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten

Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten

07:00
20
KVD Oostende grijpt naast promotie, maar speelt internationale afscheidsmatch

KVD Oostende grijpt naast promotie, maar speelt internationale afscheidsmatch

15:15
📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

06:30
1
Update over de blessure die De Cat opliep tijdens de bekerfinale

Update over de blessure die De Cat opliep tijdens de bekerfinale

14:39
10
📷 Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

📷 Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

13:50
86
Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

22:30
6
Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk" Reactie

Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk"

21:15
18
Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen Analyse

Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen

06:00
6
DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis

DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis

12:20
2
Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..."

Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..."

21:00
7
17 goals en 14 assists, maar Vanhaezebrouck is niet overtuigd om hem mee te nemen naar WK

17 goals en 14 assists, maar Vanhaezebrouck is niet overtuigd om hem mee te nemen naar WK

12:00
2
📷 OFFICIEEL Ruud Vormer wordt hoofdcoach vanaf volgend seizoen

📷 OFFICIEEL Ruud Vormer wordt hoofdcoach vanaf volgend seizoen

11:30
Taravel reageert op kritiek van zijn speler: "Ze spelen voor de club, niet voor zichzelf" Reactie

Taravel reageert op kritiek van zijn speler: "Ze spelen voor de club, niet voor zichzelf"

19:00
17
Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven

Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven

10:30
8
Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match" Reactie

Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match"

18:38
14
Union pakt de beker, Anderlecht geeft het weg in verlenging: tien jaar zonder prijs is een feit voor paars-wit

Union pakt de beker, Anderlecht geeft het weg in verlenging: tien jaar zonder prijs is een feit voor paars-wit

17:48
Toch een meevaller voor Anderlecht: Keisuke Goto is samen met nog veel andere bekende JPL-namen opgeroepen

Toch een meevaller voor Anderlecht: Keisuke Goto is samen met nog veel andere bekende JPL-namen opgeroepen

08:00
DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

07:20
3
Real Madrid in chaos: Kylian Mbappé maakt zich onmogelijk met straffe onthulling

Real Madrid in chaos: Kylian Mbappé maakt zich onmogelijk met straffe onthulling

08:37
David Hubert ziet het verschil tussen Anderlecht en Union als club en... waarschuwt Club Brugge al

David Hubert ziet het verschil tussen Anderlecht en Union als club en... waarschuwt Club Brugge al

19:50
OFFICIEEL: FIFA geeft groen licht en hij is er om 13u20 zeker bij in de selectie van de Rode Duivels

OFFICIEEL: FIFA geeft groen licht en hij is er om 13u20 zeker bij in de selectie van de Rode Duivels

08:13
📷 Anderlechtsupporters maken het (te) bont: schrijffout, match stilgelegd en vlag Union in brand gestoken

📷 Anderlechtsupporters maken het (te) bont: schrijffout, match stilgelegd en vlag Union in brand gestoken

17:00
5
'Club Brugge overweegt transfer van speler met prijskaartje van 13 tot 14 miljoen euro'

'Club Brugge overweegt transfer van speler met prijskaartje van 13 tot 14 miljoen euro'

20:00
Meteen controverse in de bekerfinale: doelpunt Burgess terecht afgekeurd? Analisten furieus

Meteen controverse in de bekerfinale: doelpunt Burgess terecht afgekeurd? Analisten furieus

14/05
23
Zenuwachtige Coucke spreekt, analisten zeer duidelijk na vele wissels voor bekerfinale

Zenuwachtige Coucke spreekt, analisten zeer duidelijk na vele wissels voor bekerfinale

14/05
5
Brandon Mechele rekent op WK-selectie en heeft belangrijke voorzorg genomen

Brandon Mechele rekent op WK-selectie en heeft belangrijke voorzorg genomen

22:00
3
Eerste zekerheid voor KRC Genk volgend seizoen? "Drie matchen om beslissend te zijn"

Eerste zekerheid voor KRC Genk volgend seizoen? "Drie matchen om beslissend te zijn"

21:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 16/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 20:45 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 16/05 Westerlo Westerlo
Standard Standard 16/05 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Impala Impala over Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven Stigo12 Stigo12 over Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK Jacques1963. Jacques1963. over 📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen" Jose-martino Jose-martino over Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match" Maneblussertje Maneblussertje over Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen Shake spier Shake spier over Bekerfinale loopt uit de hand: RSCA komt met statement Don Bozhinov Don Bozhinov over Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk, maar vooral STVV is blij na bekerfinale Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen Jacques1963. Jacques1963. over "Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved