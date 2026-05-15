17 goals en 14 assists, maar Vanhaezebrouck is niet overtuigd om hem mee te nemen naar WK

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 2 reacties
Mika Godts beleeft een topseizoen bij Ajax, maar toch twijfelt Hein Vanhaezebrouck aan zijn meerwaarde voor de Rode Duivels op het WK.

Doorbraak in Amsterdam

Mika Godts groeide dit seizoen uit tot een van de revelaties in de Eredivisie. De jonge Belg was goed voor 17 doelpunten en 14 assists en drukte daarmee stevig zijn stempel op het seizoen van Ajax. Met zijn snelheid, dribbels en creativiteit zorgde hij meermaals voor spektakel in Amsterdam.

Heel wat supporters en analisten vinden dan ook dat bondscoach van de Rode Duivels niet om hem heen kan. Godts toont immers week na week dat hij wedstrijden kan beslissen en dat hij op jonge leeftijd al over heel wat maturiteit beschikt.

Vanhaezebrouck blijft kritisch

Toch is niet iedereen overtuigd. Hein Vanhaezebrouck plaatste in Het Nieuwsblad enkele duidelijke kanttekeningen bij de prestaties van Godts. Volgens de voormalige trainer van KAA Gent moet er ook gekeken worden naar het niveau van de tegenstanders.

“In de Champions League kwam hij aan geen enkel doelpunt en één assist. In acht wedstrijden is dat magertjes”, klonk het kritisch. Vanhaezebrouck vindt dat Godts vooral uitblinkt in de Eredivisie, een competitie die volgens hem minder weerstand biedt dan de absolute Europese top.

Ook bij zijn eerste optreden met de nationale ploeg tegen de Verenigde Staten zag Vanhaezebrouck nog werkpunten. Vooral in moeilijke wedstrijden zou Godts volgens hem nog stappen moeten zetten.

Biografie van Mika Godts

Mika Marcel Godts werd geboren op 7 juni 2005 in Leuven. Hij begon met voetballen in de jeugdopleiding van Anderlecht en trok later naar KRC Genk. In 2023 maakte hij de overstap naar Ajax, waar hij eerst bij Jong Ajax speelde. Niet veel later brak hij door in het eerste elftal.

Godts staat vooral bekend als een snelle flankaanvaller met een uitstekende techniek en een sterke één-tegen-éénactie. Afwachten of zijn prestaties voldoende zullen zijn voor bondscoach Rudi Garcia om hem op te nemen in zijn selectie van 26 spelers voor het WK in de Verenigde Staten. Vrijdagmiddag kennen we het verdict.

