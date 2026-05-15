Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
Naar dit moment heeft voetbalminnend België uitgekeken. Bondscoach Rudi Garcia maakte vandaag zijn selectie van 26 Rode Duivels bekend voor het WK voetbal dat volgende maand van start gaat.

Maarten Vandevoordt toch mee naar het WK

Rudi Garcia heeft wel een vierde keeper ter beschikking tijdens de voorbereiding en het eigenlijke WK. Hij neemt Maarten Vandevoordt mee, maar die staat niet op de officiële spelerslijst.

Vandevoordt zal zijn diensten bewijzen tijdens de trainingen. Met vier doelmannen is het gemakkelijker werken op training, dan met zijn drietjes klinkt het als uitleg. Verder wordt er niemand extra meegenomen. “Er zal verder geen enkele andere speler bijkomen, tenzij er fysieke problemen zijn”, aldus de bondscoach.

De spelers die op de reservelijst staan zullen dus niet bij de ploeg trainen, maar enkel opgeroepen op het moment dat het echt nodig is. Zij moeten zichzelf klaarstomen.

De lijst met spelers die zich moeten ter beschikking houden is lang. Het gaat om 29 spelers. Onder hen ook Nathan De Cat en Hugo Cuypers. “Zij hebben evenveel kans om nog opgeroepen te worden als de anderen”, klinkt het.

Geen Mika Godts op het WK: dit is de uitleg van Garcia

Een naam die misschien wel verwacht werd in de WK-selectie is Mika Godts van Ajax Amsterdam. Onze landgenoot is echter niet van de partij. “Ik wil niet te veel praten over spelers die er niet bij zijn, maar het klopt dat de statistieken van Godts straf zijn”, verwijst hij naar de mooie cijfers bij Ajax.

“We hebben al de beschikking over de twee beste linkerwingers van de Premier League in Doku en Trossard. Zij hebben het ook in de nationale ploeg al laten zien”, gaat de bondscoach verder.

Garcia moest dan ook keuzes maken. “Verder hebben we Moreiro en Fernandez-Pardo, die ook op die plek kunnen spelen. Je kunt er moeilijk vijf meenemen voor één positie. Mika was er wel dichtbij.”

Garcia legt uit waarom Sels en Openda niet in de selectie zitten

Mats Sels en Loïs Openda zijn misschien wel de twee moeilijkste beslissingen geweest voor bondscoach Rudi Garcia. Hij neemt het tweetal niet mee naar het WK.

“Het is zwaar om hen op te roepen en vervolgens niet mee te nemen. Maar dat hoort bij mijn rol. Kiezen is ook verliezen”, geeft Garcia meteen mee.

Hij legde uit waarom Sels er niet bij is. “We hebben achter hem keepers van grote kwaliteit met Thibaut en Senne. Mike is pas één keer geselecteerd, maar hij heeft de beloften begeleid. Hij komt uit een sterk seizoen. Hij is de toekomst van de Duivels.”

Eenzelfde redenering ook voor de afwezigheid van Openda. “Hij is er het slachtoffer van dat hij de afgelopen maanden niet meer heeft gespeeld bij Juventus. Dat is de reden waarom Matias Fernandez-Pardo in de lijst staat.”

Waarom zit Zeno Debast in de selectie voor het WK nu hij geblesseerd is?

Een opvallende naam in de selectie is Zeno Debast. Hij is geblesseerd op dit moment, maar de bondscoach nam hem wel op in zijn selectie van 26 namen voor het WK.

“We weten dat hij geblesseerd is, maar ook dat dit een ander WK is. Als je uit de poules komt, kom je in een zestiende finale. Er is dus een extra match en dat telt mee”, vertelt Garcia.

Al kan het ook zijn dat Debast het WK niet haalt. “Zijn type blessure moeten we week per week opvolgen. Je kunt de lijst ook nog aanpassen tot één dag voor je eerste match. Dus dat zit ook in ons achterhoofd.”

Toch gelooft Garcia er hard in dat Debast het WK zal halen. “We hebben vertrouwen dat hij tijdig hersteld zijn en nog iets kan bijbrengen”, klinkt het.

Garcia is blij dat Romelu Lukaku in Tubeke is

In de selectie van de Rode Duivels is een plaatsje voorzien voor Romelu Lukaku. “Hij is genezen, maar heeft een conditieachterstand. De uitdaging is om hem weer fit te krijgen”, zei bondscoach Rudi Garcia over de selectie van Lukaku.

Toch is het afwachten welke rol Big Rom kan krijgen. “Ik ben er niet zeker van of hij voor de start van het WK 100 procent zal zijn. Zijn vooruitgang moet geleidelijk aan gebeuren.”

Lukaku werkt op dit moment wel al aan zijn comeback. “Hij traint hier in Tubeke om hem zo goed mogelijk te laten herstellen. We hebben de missie om hem er weer bovenop te helpen. Ik ben blij dat hij er is.”

Bondscoach Rudi Garcia heeft zijn selectie voor het WK bekendgemaakt. De namen van de geselecteerde spelers: Courtois, Lammens, Penders, Castagne, Debast, De Cuyper, De Winter, Mechele, Meunier, Ngoy, Seys, Theate, De Bruyne, Onana, Raskin, Tielemans, Vanaken, Witsel, De Ketelaere, Doku, Fernandez-Pardo, Lukaku, Lukebakio, Moreira, Saelemaekers en Trossard.

De lijst is onder voorbehoud, want enkele spelers zijn op de sukkel met kwaaltjes. Daarvoor is er ook een reservelijst opgesteld met spelers die zich stand-by moeten houden voor mocht er nog iemand van de oorspronkelijke 26 namen door een of andere reden afvallen in aanloop naar het WK.

Voorbereiding op WK

De voorbereiding van de Rode Duivels richting het WK 2026 krijgt stilaan vorm. Bondscoach Rudi Garcia wil zijn ploeg optimaal klaarstomen met enkele stevige oefenwedstrijden. In maart trokken de Rode Duivels naar Noord-Amerika voor oefenduels tegen de Verenigde Staten en Mexico. Daar werden mooie resultaten geboekt die het vertrouwen een flink duwtje in de rug gaven.

Daarnaast wordt ook gewerkt aan een oefenmatch tegen Tunesië vlak voor de start van het WK. Die keuze is niet toevallig, want Tunesië heeft een speelstijl die vergelijkbaar is met sommige tegenstanders in de groepsfase.

België wil zo niet alleen ritme opdoen, maar ook wennen aan de omstandigheden, het klimaat en het tijdsverschil in Noord-Amerika. Want ook die elementen zullen bepalend zijn voor het resultaat dat de Rode Duivels halen.

Groepsfase Rode Duivels

Op het WK 2026 komen de Rode Duivels uit in Groep G. België opent het toernooi op 15 juni met een duel tegen Egypte in Seattle. Daarna volgt op 21 juni een belangrijke wedstrijd tegen Iran in Los Angeles. De groepsfase wordt afgesloten op 27 juni tegen Nieuw-Zeeland in Vancouver.

Vooral Egypte wordt beschouwd als de grootste concurrent voor groepswinst, terwijl Iran traditioneel een lastig te bespelen ploeg blijft. Nieuw-Zeeland lijkt op papier de minst sterke tegenstander, maar onderschatting is uit den boze. Door het tijdsverschil zullen sommige wedstrijden bovendien laat op de avond of zelfs diep in de nacht te volgen zijn in België.

