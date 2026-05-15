Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven
Word fan van Antwerp! 2887

Mauricio Benitez hoopt ook volgend seizoen het shirt van Antwerp te dragen. De 22-jarige Argentijn maakte duidelijk dat hij graag langer op de Bosuil wil blijven, ondanks een moeilijk seizoen vol blessures en persoonlijk drama.

“Ik wil graag blijven”, klinkt het duidelijk bij de middenvelder in GvA. “Het zou ideaal zijn als ik hier kan doorgaan. Maar die beslissing ligt natuurlijk niet alleen bij mij, ook Boca Juniors moet akkoord gaan.”

Benitez wordt momenteel door Antwerp gehuurd van Boca Juniors. De Great Old beschikt over een aankoopoptie, maar die zou met vijf miljoen dollar erg hoog liggen. Sportief directeur Marc Overmars wil de Argentijn wel graag definitief binnenhalen en hoopt opnieuw te onderhandelen met Boca.

Zware persoonlijke periode voor Mauricio Benitez dit seizoen

De middenvelder groeide dit seizoen onder Joseph Oosting uit tot een belangrijke pion bij Antwerp. Met goals tegen Cercle Brugge, Racing Genk en Club Brugge liet hij zien dat hij meer is dan alleen een verdedigende middenvelder.

“Ik voel me het best als nummer zes, maar ik heb ook de kwaliteiten om mee naar voren te trekken”, vertelt Benitez. “Ik wil belangrijk zijn voor de ploeg.”

Zijn seizoen kende echter ook een bijzonder zware periode. Tijdens zijn revalidatie na een blessure verloor Benitez in februari zijn vader. De Argentijn trok tijdelijk terug naar zijn thuisland om dat verlies te verwerken.

“Het is allemaal veel geweest”, geeft hij toe. “Maar ik voel dat het stilaan beter gaat. Zowel fysiek als mentaal zit ik opnieuw op de goede weg. Ik probeer sterk te blijven.”

Ondanks de moeilijke maanden voelt Benitez zich intussen helemaal thuis in België. Daarbij kreeg hij ook steun van landgenoot Kevin Mac Allister van Union Saint-Gilloise, met wie hij geregeld afspreekt buiten het voetbal.

De Argentijn kijkt nu vooral vooruit. Eerst wacht nog een vakantie in Argentinië, maar daarna hoopt hij opnieuw op de Bosuil te staan. Bovendien heeft Benitez ook naast het veld mooi nieuws: samen met zijn vriendin verwacht hij begin juli zijn eerste dochter.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp

Meer nieuws

Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

11:00
Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

09:50
4
Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

09:20
10
Real Madrid in chaos: Kylian Mbappé maakt zich onmogelijk met straffe onthulling

Real Madrid in chaos: Kylian Mbappé maakt zich onmogelijk met straffe onthulling

08:37
OFFICIEEL: FIFA geeft groen licht en hij is er om 13u20 zeker bij in de selectie van de Rode Duivels

OFFICIEEL: FIFA geeft groen licht en hij is er om 13u20 zeker bij in de selectie van de Rode Duivels

08:13
Toch een meevaller voor Anderlecht: Keisuke Goto is samen met nog veel andere bekende JPL-namen opgeroepen

Toch een meevaller voor Anderlecht: Keisuke Goto is samen met nog veel andere bekende JPL-namen opgeroepen

08:00
DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

07:20
2
Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten

Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten

07:00
10
📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

06:30
1
Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen Analyse

Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen

06:00
3
Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

22:30
3
Eerste zekerheid voor KRC Genk volgend seizoen? "Drie matchen om beslissend te zijn"

Eerste zekerheid voor KRC Genk volgend seizoen? "Drie matchen om beslissend te zijn"

21:30
Brandon Mechele rekent op WK-selectie en heeft belangrijke voorzorg genomen

Brandon Mechele rekent op WK-selectie en heeft belangrijke voorzorg genomen

22:00
3
Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk" Reactie

Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk"

21:15
16
Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..."

Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..."

21:00
3
KV Mechelen weet al wat het zal doen met de miljoenen van Van Brederode

KV Mechelen weet al wat het zal doen met de miljoenen van Van Brederode

20:30
2
David Hubert ziet het verschil tussen Anderlecht en Union als club en... waarschuwt Club Brugge al

David Hubert ziet het verschil tussen Anderlecht en Union als club en... waarschuwt Club Brugge al

19:50
'Club Brugge overweegt transfer van speler met prijskaartje van 13 tot 14 miljoen euro'

'Club Brugge overweegt transfer van speler met prijskaartje van 13 tot 14 miljoen euro'

20:00
Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk, maar vooral STVV is blij na bekerfinale

Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk, maar vooral STVV is blij na bekerfinale

19:30
13
Taravel reageert op kritiek van zijn speler: "Ze spelen voor de club, niet voor zichzelf" Reactie

Taravel reageert op kritiek van zijn speler: "Ze spelen voor de club, niet voor zichzelf"

19:00
13
"Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd

"Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd

19:15
5
Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match" Reactie

Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match"

18:38
12
Sam Kerkhofs stuurde nieuw berichtje naar Jelle Vossen en heeft vurige wens voor hem

Sam Kerkhofs stuurde nieuw berichtje naar Jelle Vossen en heeft vurige wens voor hem

18:30
1
Union pakt de beker, Anderlecht geeft het weg in verlenging: tien jaar zonder prijs is een feit voor paars-wit

Union pakt de beker, Anderlecht geeft het weg in verlenging: tien jaar zonder prijs is een feit voor paars-wit

17:48
Met naam en toenaam: daarom kiest Vrancken beter niet voor buitenlands avontuur

Met naam en toenaam: daarom kiest Vrancken beter niet voor buitenlands avontuur

18:10
3
Steven Defour wil ex-speler Gent, Mechelen en Standard met Rode Duivels op WK

Steven Defour wil ex-speler Gent, Mechelen en Standard met Rode Duivels op WK

17:20
4
Grijpt De Cat naast WK-selectie? Blessure tijdens bekerfinale doet twijfelen

Grijpt De Cat naast WK-selectie? Blessure tijdens bekerfinale doet twijfelen

17:30
10
"Enige manier om Bosuil nog eens te laten daveren": analisten zijn het stellig oneens over Hairemans

"Enige manier om Bosuil nog eens te laten daveren": analisten zijn het stellig oneens over Hairemans

14:40
1
📷 Anderlechtsupporters maken het (te) bont: schrijffout, match stilgelegd en vlag Union in brand gestoken

📷 Anderlechtsupporters maken het (te) bont: schrijffout, match stilgelegd en vlag Union in brand gestoken

17:00
6
'Na interesse van STVV, Kortrijk en Charleroi: Standard wil aantrekkelijke middenvelder in huis halen'

'Na interesse van STVV, Kortrijk en Charleroi: Standard wil aantrekkelijke middenvelder in huis halen'

16:30
1
Het voetbalsprookje in Europa: promovendus meteen kampioen

Het voetbalsprookje in Europa: promovendus meteen kampioen

16:15
Lommel bereidt zich voor op barrages: stadion krijgt nodige aanpassingen

Lommel bereidt zich voor op barrages: stadion krijgt nodige aanpassingen

16:00
Meteen controverse in de bekerfinale: doelpunt Burgess terecht afgekeurd? Analisten furieus

Meteen controverse in de bekerfinale: doelpunt Burgess terecht afgekeurd? Analisten furieus

15:30
23
Vreselijk nieuws voor een sterkhouder van Standard: einde seizoen en zelfs einde 2026(!)

Vreselijk nieuws voor een sterkhouder van Standard: einde seizoen en zelfs einde 2026(!)

14:20
Zenuwachtige Coucke spreekt, analisten zeer duidelijk na vele wissels voor bekerfinale

Zenuwachtige Coucke spreekt, analisten zeer duidelijk na vele wissels voor bekerfinale

15:00
3
"Moet absoluut kunnen": analisten zien toptransfer én grote toekomst voor speler Club Brugge

"Moet absoluut kunnen": analisten zien toptransfer én grote toekomst voor speler Club Brugge

14:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 16/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 20:45 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 16/05 Westerlo Westerlo
Standard Standard 16/05 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Svédél Svédél over Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen Svédél Svédél over Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden" stefke stef stefke stef over Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten Vital Verheyen Vital Verheyen over DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets RememberLierse RememberLierse over Hallo Rudi Garcia? Hoe Christian Burgess binnenkort... Rode Duivel zou kunnen worden lucas lucas over Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..." Stigo12 Stigo12 over "Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd Stigo12 Stigo12 over Brandon Mechele rekent op WK-selectie en heeft belangrijke voorzorg genomen Geert66 Geert66 over Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved