Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven

Mauricio Benitez hoopt ook volgend seizoen het shirt van Antwerp te dragen. De 22-jarige Argentijn maakte duidelijk dat hij graag langer op de Bosuil wil blijven, ondanks een moeilijk seizoen vol blessures en persoonlijk drama.

“Ik wil graag blijven”, klinkt het duidelijk bij de middenvelder in GvA. “Het zou ideaal zijn als ik hier kan doorgaan. Maar die beslissing ligt natuurlijk niet alleen bij mij, ook Boca Juniors moet akkoord gaan.”

Benitez wordt momenteel door Antwerp gehuurd van Boca Juniors. De Great Old beschikt over een aankoopoptie, maar die zou met vijf miljoen dollar erg hoog liggen. Sportief directeur Marc Overmars wil de Argentijn wel graag definitief binnenhalen en hoopt opnieuw te onderhandelen met Boca.

Zware persoonlijke periode voor Mauricio Benitez dit seizoen

De middenvelder groeide dit seizoen onder Joseph Oosting uit tot een belangrijke pion bij Antwerp. Met goals tegen Cercle Brugge, Racing Genk en Club Brugge liet hij zien dat hij meer is dan alleen een verdedigende middenvelder.

“Ik voel me het best als nummer zes, maar ik heb ook de kwaliteiten om mee naar voren te trekken”, vertelt Benitez. “Ik wil belangrijk zijn voor de ploeg.”

Zijn seizoen kende echter ook een bijzonder zware periode. Tijdens zijn revalidatie na een blessure verloor Benitez in februari zijn vader. De Argentijn trok tijdelijk terug naar zijn thuisland om dat verlies te verwerken.





“Het is allemaal veel geweest”, geeft hij toe. “Maar ik voel dat het stilaan beter gaat. Zowel fysiek als mentaal zit ik opnieuw op de goede weg. Ik probeer sterk te blijven.”

Ondanks de moeilijke maanden voelt Benitez zich intussen helemaal thuis in België. Daarbij kreeg hij ook steun van landgenoot Kevin Mac Allister van Union Saint-Gilloise, met wie hij geregeld afspreekt buiten het voetbal.

De Argentijn kijkt nu vooral vooruit. Eerst wacht nog een vakantie in Argentinië, maar daarna hoopt hij opnieuw op de Bosuil te staan. Bovendien heeft Benitez ook naast het veld mooi nieuws: samen met zijn vriendin verwacht hij begin juli zijn eerste dochter.