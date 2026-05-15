Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

Johan Walckiers, clubwatcher Anderlecht
Naast een sportieve klap heeft de bekerfinale nu ook onrust in de kleedkamer van Anderlecht opgeleverd. Vooral de opvallend scherpe uitspraken van Adriano Bertaccini na afloop zijn bijzonder slecht gevallen binnen de club.

De aanvaller spaarde zijn ploeg én coach Jérémy Taravel allerminst na de nederlaag op Heizel. Bertaccini stelde openlijk vragen bij de aanpak van Anderlecht, hekelde het constante gebruik van de lange bal en liet bovendien verstaan dat meerdere spelers zich stoorden aan het feit dat de opstelling pas een uur voor de aftrap werd meegedeeld. Daarmee trok hij de keuzes van Taravel publiekelijk in twijfel, iets wat intern bijzonder gevoelig ligt.

Timing is heel problematisch voor Anderlecht

Binnen Anderlecht wordt de timing én de inhoud van die uitspraken als problematisch beschouwd. Meteen na een verloren bekerfinale verwacht de clubleiding vooral rust en eensgezindheid, niet dat spelers via de media frustraties ventileren over tactische keuzes of interne werkwijzen. Dat Bertaccini daarbij expliciet verwees naar ontevredenheid binnen de spelersgroep, heeft de spanning alleen maar vergroot.

Het klinkt dan ook dat de club de aanvaller op het matje zal roepen. Antoine Sibierski zou alvast niet te spreken geweest zijn over wat hij zomaar op straat gooide. Een stevig gesprek met de sportieve leiding en de staf lijkt onvermijdelijk. Bovendien wordt intern bekeken of er ook een disciplinaire sanctie volgt. Anderlecht wil vermijden dat de indruk ontstaat dat spelers zomaar publiekelijk het gezag van de coach kunnen ondermijnen.

Moeilijke positie voor Taravel die Bertaccini nog nodig heeft

De situatie plaatst Taravel tegelijk in een moeilijke positie. Enerzijds zal de coach weinig appreciatie hebben voor de publieke kritiek van zijn aanvaller. Het lijkt zelfs op een signaal richting bestuur om hem naar volgend seizoen niet te kunnen houden, want de vertrouwensband lijkt gebroken. Anderzijds kan hij zich sportief moeilijk veroorloven om Bertaccini volledig aan de kant te schuiven in de beslissende fase van het seizoen.

Met nog drie competitiewedstrijden te gaan moet Anderlecht absoluut de vierde plaats veiligstellen om Europees voetbal af te dwingen. En net offensief zijn de opties momenteel beperkt. Mihajlo Cvetkovic riskeert na zijn rode kaart tegen AA Gent immers een schorsing voor de rest van het seizoen, waardoor Taravel voorin nog minder keuzes overhoudt. Daardoor lijkt Bertaccini, ondanks alle commotie, sportief nog altijd een belangrijke pion te blijven.

Dat maakt de hele situatie extra delicaat. Want de laatste weken van het seizoen dreigen stilaan volledig in het teken te staan van nervositeit en interne spanningen. De nederlaag in de bekerfinale heeft duidelijk diepe wonden geslagen en de frustraties binnen de kleedkamer lijken dichter aan de oppervlakte te komen.

Laatste wat Anderlecht nodig heeft

Voor Anderlecht is dat allerminst een goed teken richting de cruciale wedstrijden tegen KV Mechelen, Sint-Truiden en opnieuw Union. De club moet zich dringend herpakken om Europees voetbal niet volledig uit handen te geven.

Maar terwijl de druk op het veld al enorm groot is, dreigt nu ook naast het veld een moeilijk evenwichtsoefening te ontstaan. En dat is wellicht het laatste wat Anderlecht momenteel nodig heeft.
 

