Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Koning Boudewijnstadion
Bij Anderlecht overheerste na de verloren bekerfinale tegen Union vooral frustratie. Niet alleen om de gemiste kans op een eerste bekerwinst sinds 2008, maar ook omdat coach Jérémy Taravel ervan overtuigd was dat Union helemaal niet beter was dan zijn ploeg.

De coach zat zichtbaar aangeslagen op de persconferentie, maar wees vooral naar de manier waarop Anderlecht zichzelf de das omdeed in de verlengingen. Volgens Taravel verloor paars-wit de finale niet door een tactisch of kwalitatief overwicht van Union, maar wel door individuele fouten. “In vijf minuten verlenging verliezen we de match… We geven ze gewoon aan Union”, klonk het hard.

Individuele fouten

Daarmee verwees hij duidelijk naar de pijnlijke verdedigende fouten bij de tegendoelpunten in de verlengingen. Vooral Lucas Hey en Moussa Diarra gingen niet vrijuit bij de goals die de bekerfinale beslisten. “Op dit niveau mag je nooit zo makkelijk doelpunten weggeven”, stelde Taravel scherp. “We hadden bepaalde situaties beter moeten beheren en geen onnodige risico’s mogen nemen.”

De coach vond dan ook dat de nederlaag extra zwaar aankwam omdat Anderlecht volgens hem niet de mindere was. “Als de tegenstander beter is, dan kan je dat aanvaarden. Maar hier is dat moeilijk te slikken.” Taravel herhaalde meermaals dat zijn ploeg de finale zelf had weggegeven.

Nochtans begon Anderlecht volgens hem met de juiste ingesteldheid aan de wedstrijd. Defensief stond paars-wit goed georganiseerd en na de gelijkmaker van Mihajlo Cvetkovic leek de wedstrijd opnieuw volledig open te liggen. “We kwamen terug tot 1-1 en dat toonde de juiste mentaliteit van deze groep”, aldus Taravel.

Verloren op cadeaus

Dat Anderlecht offensief niet altijd goed voetbal bracht, wilde hij ook niet ontkennen. De Brusselaars slaagden er minder in om combinatiespel te brengen dan in eerdere wedstrijden tegen Union of in de match op AA Gent. “We hebben niet gecombineerd zoals in Gent of zoals eerder tegen Union in de competitie”, gaf hij toe.

Maar tegelijk vond Taravel dat schoonheid in een finale ondergeschikt is aan efficiëntie. “Een finale blijft een finale. We speelden om te winnen, niet om mooi voetbal te brengen.” 

Opvallend was vooral dat Taravel Union ondanks de bekerwinst geen uitgesproken dominante ploeg vond. “Union heeft zijn kwaliteiten, uiteraard”, zei hij diplomatisch. “Maar wij verliezen deze finale op cadeaus.”

Voor Taravel wacht nu de moeilijke opdracht om zijn groep mentaal weer op te richten voor de strijd om de vierde plaats. Want ondanks de bekerkater moet Anderlecht zich nog verzekeren van Europees voetbal. 
 

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 16/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 20:45 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 16/05 Westerlo Westerlo
Standard Standard 16/05 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

