DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis

Aernout Van Lindt
SK Beveren werd kampioen in de Challenger Pro League, terwijl de beloftenteams vooral helemaal onderaan het klassement te vinden waren. Al was er wel één uitzondering die de regel wist te bevestigen: Jong KAA Gent. Zij mikken nu al op de toekomst met Mikelis Menniks.

Jong KAA Gent werd dit seizoen knap negende in de Challenger Pro League. Als enige beloftenploeg hadden ze ook zelf hun stekje in die reeks weten te verwerven door hoog genoeg te eindigen in de Eerste Amateurklasse vorig seizoen.

En het ziet er naar uit dat ze er ook de volgende jaren willen staan in de Challenger Pro League, al is het maar om de beste beloftenploeg te blijven. En ook om de doorstroming naar de A-kern te blijven garanderen of zelfs versterken.

Met onder meer Matties Volckaert en Tibe De Vlieger bewijzen ze de laatste jaren dat er ook talent kan doorbreken richting A-kern en de Jupiler Pro League. Mogelijk hebben ze nu al een nieuwe sterkhouder voor de toekomst in huis gehaald.

Jong KAA Gent is namelijk gaan shoppen in Letland. De jonge Mikelis Menniks komt over van Metta FK in Letland en zal bij de beloften van de Buffalo's aansluiten. Ook hij droomt dan uiteraard op termijn van een doorbraak in de eerste ploeg.

"De Letse jeugdinternational Mikelis Menniks heeft een contract getekend tot 2029 bij KAA Gent. Menniks wordt eind deze maand 17 en komt over van Metta FK in Letland. De linksvoetige centrale middenvelder speelde al 10 interlands bij de Letse U17."

"Hij zal volgend seizoen aansluiten bij het team van Jong KAA Gent. Welkom, Mikelis!", aldus de Buffalo's in een statement op hun webstek. Ook wij willen Mikelis Menniks alvast veel succes wensen bij KAA Gent. Volgens Transfermarkt werd hij dit seizoen uitgeleend door Metta aan Skanste in de Letse tweede klasse en kon hij daar al heel wat basisplaatsen veroveren vroeg in het seizoen.

