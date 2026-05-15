📷 OFFICIEEL Ruud Vormer wordt hoofdcoach vanaf volgend seizoen

Ruud Vormer heeft een job als headcoach vast. De Nederlandse ex-speler van Club Brugge wordt trainer van R. Knokke FC in eerste nationale. Daar volgt Bert D'hont op, die afscheid nam van de club om professionele redenen.

Ruud Vormer tekende een contract voor de komende twee seizoenen bij eerstenationaler Knokke. Zij werden het voorbije seizoen tweede in de eindrangschikking van de competitie, op één punt van kampioen Sporting Hasselt.

Afgelopen seizoen was Vormer al actief bij Knokke. Hij trainde er de U17 en zet nu de stap naar het eerste elftal. De club heeft enorm veel vertrouwen in de ex-speler van Club Brugge.

“Met zijn ervaring, winnaarsmentaliteit en passie voor het voetbal brengt Ruud heel wat expertise mee naar onze eerste ploeg. Hij zal worden bijgestaan door T2 Jorgo Waeghe en keeperstrainer Pieter-Jan Sabbe”, klinkt het in een officiële mededeling van de club.

Indrukwekkend palmares

Vormer heeft een indrukwekkend palmares bij elkaar gespeeld in ons land, maar ook bij AZ, Roda JEC en Feyenoord. Hij verzamelde echter vooral bij blauw-zwart de nodige prijzen.

“Daar groeide hij uit tot een absolute clublegende, met onder meer vijf landstitels, vier Supercups, een Beker van België en de Gouden Schoen van 2017 op zijn palmares. Daarnaast maakte hij op 31 mei 2018 zijn debuut voor het Nederlands elftal in de oefenwedstrijd tegen Slowakije”, klinkt het.





Job bij eersteklasser lag ook op tafel

Ruud Vormer gaat aan de slag als T1 van Royal Knokke FC. Al was er ook een ander aanbod voor de ex-speler van Club Brugge. Hij kon als jeugdtrainer aan de slag gaan bij Cercle Brugge.

“Ik hoopte hier al langer op”, citeert Het Belang van Limburg hem tijdens de voorstelling. “Ik had ook contact met Cercle Brugge, waar ik trainer van de U18 kon worden, maar dit schat ik toch hoger in. Mijn jongste zoon William gaat wel naar Cercle.”

Het jaar dat hij bij de jeugd van Knokke achter de rug heeft, heeft hem veel geholpen. “Dit was dus een makkelijke keuze. Ik vind het een hele eer om hoofdtrainer te zijn in deze club. Ik begin hier echt met volle goesting aan. Dit kan een springplank zijn, maar is vooral een mooie kans.”