Verrassing op de Heizel: de vijfde official van de finale...was een ex-speelster van Anderlecht

Gisteren namiddag werd het scheidsrechtersteam uitgebreid, met onder meer een vijfde official. De aanwezigheid van Nisrine Azoaum deed heel wat wenkbrauwen fronsen.

Met de aanstelling van een vijfde official wilde de bond het werk van de vierde scheidsrechter verlichten, die langs de zijlijn vaak handenvol werk heeft. Als een lijnrechter zou uitvallen, was het bovendien de bedoeling dat die vijfde official ook meteen zou inspringen.

De verrassing: de assistente van vierde ref Simon Bourdeaud'hui. De vijfde official, die zelf ook assistent-scheidsrechter is in de amateurreeksen.

Een groot moment voor Nisrine Azoaum langs de zijlijn

Waarom verbaasde men zich over de aanwezigheid van Nisrine Azoaum? Simpelweg omdat ze vroeger als speelster het shirt van Anderlecht heeft gedragen. En dat zelfs vijf jaar lang. Ze verliet paars-wit pas twee jaar geleden om de overstap te maken naar RWDM.

Uiteindelijk moest ze niemand vervangen, maar de ervaring zal voor deze jonge official ongetwijfeld erg leerrijk zijn geweest. We zagen haar al vaker fluiten in jeugdwedstrijden van het Brusselse voetbal.

Toch zorgde het bij meer dan één iemand voor gefronste wenkbrauwen dat net een voormalige speelster van paars-wit mogelijke verantwoordelijkheden kreeg in een evenement van dit belang.