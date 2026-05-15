Verrassing op de Heizel: de vijfde official van de finale...was een ex-speelster van Anderlecht

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Gisteren namiddag werd het scheidsrechtersteam uitgebreid, met onder meer een vijfde official. De aanwezigheid van Nisrine Azoaum deed heel wat wenkbrauwen fronsen.

Met de aanstelling van een vijfde official wilde de bond het werk van de vierde scheidsrechter verlichten, die langs de zijlijn vaak handenvol werk heeft. Als een lijnrechter zou uitvallen, was het bovendien de bedoeling dat die vijfde official ook meteen zou inspringen.

De verrassing: de assistente van vierde ref Simon Bourdeaud'hui. De vijfde official, die zelf ook assistent-scheidsrechter is in de amateurreeksen.

Een groot moment voor Nisrine Azoaum langs de zijlijn

Waarom verbaasde men zich over de aanwezigheid van Nisrine Azoaum? Simpelweg omdat ze vroeger als speelster het shirt van Anderlecht heeft gedragen. En dat zelfs vijf jaar lang. Ze verliet paars-wit pas twee jaar geleden om de overstap te maken naar RWDM.

Uiteindelijk moest ze niemand vervangen, maar de ervaring zal voor deze jonge official ongetwijfeld erg leerrijk zijn geweest. We zagen haar al vaker fluiten in jeugdwedstrijden van het Brusselse voetbal.

Toch zorgde het bij meer dan één iemand voor gefronste wenkbrauwen dat net een voormalige speelster van paars-wit mogelijke verantwoordelijkheden kreeg in een evenement van dit belang.

Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht?

20:00
RSCA komt met statement, kosten van schade lopen op

19:09
Fans van Anderlecht komen met spandoek, Coucke reageert eindelijk na bekerfinale

18:20
Herbeleef: vijf cruciale momenten van RSC Anderlecht in de bekerfinale

18:00
📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

Vandenbempt ziet sowieso grote verandering aankomen bij Anderlecht: "Kan het me niet voorstellen"

13:00
Mignolet of Jackers? Ivan Leko hakt moeilijkste vraagstuk bij Club Brugge door

📷 OFFICIEEL Speler van Beerschot zet punt achter carrière

19:30
Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

📷 Is dit de echte uitleg waarom Mika Godts niet in WK-selectie zit?

19:00
Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

09:20
Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...

16:05
🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

15:57
Kortrijk heeft de nummer 1 in huis, maar ook veel youngsters in top-10: "Hij is de next big thing van Club"

17:00
Denis Odoi moet na enkele maanden opnieuw op zoek naar nieuwe club

7
📷 'Zulte Waregem heeft nieuwe middenvelder op het oog'

📷 'Zulte Waregem heeft nieuwe middenvelder op het oog'

Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

11:00
Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten

07:00
📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

06:30
KVD Oostende grijpt naast promotie, maar speelt internationale afscheidsmatch

15:15
Update over de blessure die De Cat opliep tijdens de bekerfinale

10
📷 Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

📷 Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

102
Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

6
Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk"

18
Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen

6
DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis

4
Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..."

7
17 goals en 14 assists, maar Vanhaezebrouck is niet overtuigd om hem mee te nemen naar WK

3
📷 OFFICIEEL Ruud Vormer wordt hoofdcoach vanaf volgend seizoen

1
Taravel reageert op kritiek van zijn speler: "Ze spelen voor de club, niet voor zichzelf"

17
Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven

11
Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match"

15
Union pakt de beker, Anderlecht geeft het weg in verlenging: tien jaar zonder prijs is een feit voor paars-wit

