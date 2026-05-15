KVD Oostende grijpt naast promotie, maar speelt internationale afscheidsmatch

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
KVD Oostende grijpt naast promotie, maar speelt internationale afscheidsmatch
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Nog één speeldag in de Eerste Amateurklasse van Voetbal Vlaanderen. En tot op heden staat alles nog steeds op een zakdoek helemaal aan de top. En zo kan er de komende week nog heel wat gebeuren met oog op het profvoetbal.

Aernout Van Lindt

KVD Oostende grijpt naast promotie, maar speelt internationale afscheidsmatch

Nadat KVD Oostende naast de rechtstreekse promotie greep, mochten ze als nummer twee van de competitie wel deelnemen aan de eindronde. Ook daarin liep het echter snel verkeerd. Tegen Harelbeke werd in de eerste ronde van de eindronde meteen met 1-2 verloren en zo zat de strijd om promotie er meteen op voor de kustploeg.

"Na een knap seizoen waarin we de tweede beste ploeg van de reeks waren, doet deze uitschakeling pijn. Maar laat ons positief terugblikken en onze jongens in schoonheid bedanken op zaterdag 16 mei tegen het Italiaanse Soccer Trani", blikten ze meteen vooruit op de webstek van Oostende met oog op een internationale galawedstrijd om het seizoen af te sluiten.

Eerste Amateurklasse

Sporting Hasselt had het niet onder de markt afgelopen weekend op bezoek bij Houtvenne, maar uiteindelijk werd wel met 0-1 gewonnen. En zo staat het team van Sam Kerkhofs en Rik Verheye op 90 minuten van de titel. Volgende week speelt het in eigen huis tegen Dessel Sport.

Knokke blijft aandringen. Zij wonnen hun voorlaatste wedstrijd van het seizoen in eigen huis met 2-0, waardoor ze op een puntje van de Limburgers blijven. Knokke trekt volgende week naar Zelzate en kan zo de druk op de ketel houden.

Tweede Amateurklasse A

Een reeksje lager is in de Tweede Amateurklasse A het doek wél al gevallen. Het KVDO van Karl Vannieuwkerke en co ging in eigen huis met de billen bloot tegen Gullegem: 1-2. Daardoor is Mandel United nu ook officieel de kampioen.

Mandel United won zelf met 0-2 bij het HO Kalken van onder meer Tom Boudeweel. Wetteren verloor in dezelfde reeks met 4-2 bij Sparta Petegem, maar kan volgende week tegen KVDO zijn stekje in de eindronde helemaal veiligstellen.

Tweede Amateurklasse B

In de Tweede Amateurklasse B is het wél nog ongemeen spannend. KSK Heist en Londerzeel wonnen beiden hun wedstrijd en gaan zo met 62 punten naar de slotmatch. Het doelsaldo van Heist (+54) is wel veel beter dan dat van Londerzeel (+27), dus zij hebben alles in eigen handen.

 Stand G P W G V G = Vorm
1. Mandel United Mandel United 30 68 20 8 2 60-21 39 G W W W G
2. KV Diksmuide Oostende KV Diksmuide Oostende 30 61 19 4 7 56-27 29 W W G V W
3. FC Lebbeke FC Lebbeke 30 46 13 7 10 38-40 -2 V W V G V
4. RFC Wetteren RFC Wetteren 30 45 13 6 11 50-47 3 W W W V V
5. SV Oostkamp SV Oostkamp 30 44 13 5 12 50-48 2 W V V G V
6. KM Torhout KM Torhout 30 41 13 2 15 54-60 -6 W W V W V
7. Sp. Petegem Sp. Petegem 30 41 12 5 13 43-46 -3 W W V W V
8. KRC Harelbeke KRC Harelbeke 30 41 10 11 9 57-47 10 W W V G W
9. Hoger Op Kalken Hoger Op Kalken 30 39 11 6 13 42-58 -16 V G W V V
10. Hamme VW Hamme VW 30 36 10 6 14 45-56 -11 V V V W G
11. Zulte Waregem Zulte Waregem 30 36 8 12 10 57-53 4 G G W V W
12. KV Mechelen KV Mechelen 30 35 10 5 15 51-58 -7 W V W W V
13. SV Oudenaarde SV Oudenaarde 30 35 9 8 13 39-54 -15 V V W G W
14. Racing Club Gent Racing Club Gent 30 34 9 7 14 46-66 -20 V V V V W
15. KVK Westhoek KVK Westhoek 30 33 9 6 15 45-46 -1 V G G V W
16. FC Gullegem FC Gullegem 30 32 8 8 14 47-53 -6 V V W W W
Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e amateurliga A
2e amateurliga A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
3e amateurliga B
3e amateurliga B Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bergen
Sporting Hasselt

Meer nieuws

Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...

Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...

16:05
🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

15:57
9
Mignolet of Jackers? Ivan Leko hakt moeilijkste vraagstuk bij Club Brugge door

Mignolet of Jackers? Ivan Leko hakt moeilijkste vraagstuk bij Club Brugge door

15:30
📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

15:00
2
Update over de blessure die De Cat opliep tijdens de bekerfinale

Update over de blessure die De Cat opliep tijdens de bekerfinale

14:39
10
📷 Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

📷 Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

13:50
86
Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk: fans van Anderlecht komen met spandoek

Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk: fans van Anderlecht komen met spandoek

14:20
13
Vandenbempt ziet sowieso grote verandering aankomen bij Anderlecht: "Kan het me niet voorstellen"

Vandenbempt ziet sowieso grote verandering aankomen bij Anderlecht: "Kan het me niet voorstellen"

13:00
Bekerfinale loopt uit de hand: RSCA komt met statement

Bekerfinale loopt uit de hand: RSCA komt met statement

12:41
11
DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis

DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis

12:20
2
17 goals en 14 assists, maar Vanhaezebrouck is niet overtuigd om hem mee te nemen naar WK

17 goals en 14 assists, maar Vanhaezebrouck is niet overtuigd om hem mee te nemen naar WK

12:00
2
📷 OFFICIEEL Ruud Vormer wordt hoofdcoach vanaf volgend seizoen

📷 OFFICIEEL Ruud Vormer wordt hoofdcoach vanaf volgend seizoen

11:30
Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

11:00
1
Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven

Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven

10:30
8
Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

09:50
7
Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

09:20
13
Real Madrid in chaos: Kylian Mbappé maakt zich onmogelijk met straffe onthulling

Real Madrid in chaos: Kylian Mbappé maakt zich onmogelijk met straffe onthulling

08:37
OFFICIEEL: FIFA geeft groen licht en hij is er om 13u20 zeker bij in de selectie van de Rode Duivels

OFFICIEEL: FIFA geeft groen licht en hij is er om 13u20 zeker bij in de selectie van de Rode Duivels

08:13
Toch een meevaller voor Anderlecht: Keisuke Goto is samen met nog veel andere bekende JPL-namen opgeroepen

Toch een meevaller voor Anderlecht: Keisuke Goto is samen met nog veel andere bekende JPL-namen opgeroepen

08:00
DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

07:20
3
Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten

Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten

07:00
20
📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

06:30
1
Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen Analyse

Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen

06:00
6
Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

22:30
6
Brandon Mechele rekent op WK-selectie en heeft belangrijke voorzorg genomen

Brandon Mechele rekent op WK-selectie en heeft belangrijke voorzorg genomen

22:00
3
Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk" Reactie

Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk"

21:15
18
Eerste zekerheid voor KRC Genk volgend seizoen? "Drie matchen om beslissend te zijn"

Eerste zekerheid voor KRC Genk volgend seizoen? "Drie matchen om beslissend te zijn"

21:30
Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..."

Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..."

21:00
7
KV Mechelen weet al wat het zal doen met de miljoenen van Van Brederode

KV Mechelen weet al wat het zal doen met de miljoenen van Van Brederode

20:30
2
David Hubert ziet het verschil tussen Anderlecht en Union als club en... waarschuwt Club Brugge al

David Hubert ziet het verschil tussen Anderlecht en Union als club en... waarschuwt Club Brugge al

19:50
Sam Kerkhofs stuurde nieuw berichtje naar Jelle Vossen en heeft vurige wens voor hem

Sam Kerkhofs stuurde nieuw berichtje naar Jelle Vossen en heeft vurige wens voor hem

18:30
1
'Club Brugge overweegt transfer van speler met prijskaartje van 13 tot 14 miljoen euro'

'Club Brugge overweegt transfer van speler met prijskaartje van 13 tot 14 miljoen euro'

20:00
Taravel reageert op kritiek van zijn speler: "Ze spelen voor de club, niet voor zichzelf" Reactie

Taravel reageert op kritiek van zijn speler: "Ze spelen voor de club, niet voor zichzelf"

19:00
17
"Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd

"Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd

19:15
6
Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match" Reactie

Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match"

18:38
14
Union pakt de beker, Anderlecht geeft het weg in verlenging: tien jaar zonder prijs is een feit voor paars-wit

Union pakt de beker, Anderlecht geeft het weg in verlenging: tien jaar zonder prijs is een feit voor paars-wit

17:48

Meer nieuws

Populairste artikels

2e amateurliga A

 Speeldag 30
RFC Wetteren RFC Wetteren 0-4 KV Diksmuide Oostende KV Diksmuide Oostende
Mandel United Mandel United 1-1 Hamme VW Hamme VW
KVK Westhoek KVK Westhoek 2-0 SV Oostkamp SV Oostkamp
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-1 FC Lebbeke FC Lebbeke
FC Gullegem FC Gullegem 5-0 Hoger Op Kalken Hoger Op Kalken
SV Oudenaarde SV Oudenaarde 1-0 KV Mechelen KV Mechelen
KRC Harelbeke KRC Harelbeke 2-1 KM Torhout KM Torhout
Racing Club Gent Racing Club Gent 2-0 Sp. Petegem Sp. Petegem

Nieuwste reacties

Impala Impala over Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven Stigo12 Stigo12 over Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK Jacques1963. Jacques1963. over 📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen" Jose-martino Jose-martino over Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match" Maneblussertje Maneblussertje over Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen Shake spier Shake spier over Bekerfinale loopt uit de hand: RSCA komt met statement Don Bozhinov Don Bozhinov over Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten Born in 1880 and still number1 Born in 1880 and still number1 over Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk, maar vooral STVV is blij na bekerfinale Voetbalschoen+ Voetbalschoen+ over Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen Jacques1963. Jacques1963. over "Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved