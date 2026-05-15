Mignolet of Jackers? Ivan Leko hakt moeilijkste vraagstuk bij Club Brugge door

Bij Club Brugge heeft trainer Ivan Leko de knoop doorgehakt voor het duel tegen Union. De keuze tussen Simon Mignolet en Nordin Jackers was een heel zware beslissing voor de trainer van blauw-zwart.

Leko bevestigde dat de keuze gemaakt is, maar hield de naam nog even geheim. De keuze tussen Nordin Jackers en Simon Mignolet is geen gemakkelijke beslissing. Beide keepers zijn fit en klaar voor inzet tegen Union.

De beslissing kwam er na interne evaluaties en fysieke testen tijdens de voorbereiding op de topper. Volgens de staf draait het niet alleen om vorm, maar ook om wedstrijdritme en mentale weerbaarheid.

Titelstrijd op scherp

De confrontatie tussen Club Brugge en Union is volgens Leko mogelijk beslissend in de titelrace. Bij winst kan de kloof zo groot worden dat tachtig procent van de strijd beslecht is. Beide ploegen weten dat één fout fataal kan zijn in deze fase van de competitie.

De wedstrijd wordt in de wandelgangen gezien als een mogelijke titelmatch avant la lettre, waarin details het verschil zullen maken. Zowel Club als Union beseffen dat een vroege voorsprong cruciaal kan zijn in zo'n geladen duel.

Fysieke toestand en selectie

Mignolet keerde terug na een hamstringblessure, terwijl Jackers herstelde van een hersenschudding. Ook derde doelman Van den Heuvel blijft beschikbaar. Leko benadrukt dat hij kiest voor de beste sportieve optie, los van sentiment rond een mogelijk afscheid van een clubicoon.

Voor Mignolet speelt ook zijn aangekondigde afscheid mee in de emotionele lading van de keuze. Jackers ziet het dan weer als een kans om zich definitief in de kijker te spelen op het hoogste niveau.

Sfeer in Jan Breydel

In Jan Breydel rekent Club Brugge op een kolkende sfeer. Leko hoopt op een Champions League-achtige avond waarin het stadion volledig ontploft. Hij wijst erop dat het duel anders zal verlopen dan in Brussel, met meer intensiteit en druk van het thuispubliek.

Leko benadrukt dat het publiek een doorslaggevende rol kan spelen in de energie van de ploeg en de intensiteit van het spel. Daarom wordt supporters gevraagd om vanaf de aftrap maximaal achter de ploeg te staan.

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 16/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 20:45 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 16/05 Westerlo Westerlo
Standard Standard 16/05 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

