Kortrijk heeft de nummer 1 in huis, maar ook veel youngsters in top-10: "Hij is de next big thing van Club"

De Challenger Pro League heeft zijn geheimen ondertussen prijsgegeven. Beveren werd kampioen, Kortrijk mocht als nummer twee naar de Jupiler Pro League en Lommel won de play-offs en mag zo spelen tegen Dender in de barrages. Maar wie is nu het meeste waard?

Als we de marktwaardes van de spelers in de Challenger Pro League onder de loep nemen, dan staat er geen speler van SK Beveren op de eerste plaats. De Waaslanders deden het nochtans bijzonder goed, maar krijgen dus individueel niet de eerste plaats.

Het is Thierry Ambrose die nu de nieuwe (gedeelde) nummer één is als het gaat over de marktwaardes. Hij klokt af op niet minder dan 1,8 miljoen euro en heeft op die manier Yoram Zague ingehaald - die zag zijn waarde flink zakken.

"Zague heeft al bijna 2 jaar een marktwaarde van 2,5 miljoen euro achter zijn naam staan”, aldus Bart Tamsyn, Area Manager voor België bij Transfermarkt. "Hij is er in die periode echter niet in geslaagd om door te breken bij zowel PSG als FC Kopenhagen en ook bij KAS Eupen kon hij maar in de helft van de wedstrijden een basisplaats afdwingen."

"Een correctie drong zich dan ook op, al blijft hij de meeste waardevolle speler in de Belgische tweede klasse." Al wordt hij dus wel bijgehaald door Thierry Ambrose, dé sterkhouder van KV Kortrijk en een draaischijf in de promotie.



Met 14 doelpunten en 12 assists in 30 wedstrijden was hij van groot belang voor De Kerels. "Eigenlijk kan je stellen dat hij bijna in elke wedstrijd beslissend is geweest. En eigenlijk is de spits van Kortrijk te goed voor de Challenger Pro League, maar lijkt hij dat niet te kunnen manifesteren in de Jupiler Pro League. Hopelijk voor de Kortrijkzanen lukt dat volgend seizoen wel", aldus nog Tamsyn.

Veel spelers van de beloftenploegen in de top-10?

Het valt verder op in de top-10 dat er niet al te veel toppers van de topploegen Beveren of Kortrijk bij zitten, maar wel veel youngsters van de beloftenploegen. We zien Koren van Club NXT, Mbavu van Jong Genk en twee jonkies van Anderlecht onder de mensen met een marktwaarde van een miljoen euro of meer.

“Ik denk dat iedereen het over eens is dat Koren wel eens the next best thing bij Club Brugge kan worden, zeker als je ook kijkt naar zijn prestaties in de Youth League”, pikt Tamsyn in. “Ik denk dat er geen twijfel over bestaat dat hij komende zomer in de voorbereiding zijn kans zal krijgen bij de A-ploeg."

Toekomst aan de jeugd?

"Iets wat misschien ook Onia Seke te beurt zal vallen. Zijn prestaties zijn misschien iets minder belicht dan Koren, maar als je als 16-jarige in quasi al je wedstrijden in de Challenger Pro League in de basis mocht starten, dan ben je gewoonweg een toptalent."

De komende weken, maanden of jaren zal moeten blijken welke van de toppers gaan doorbreken - ook eventueel in de Jupiler Pro League. Dat kan hun marktwaarde natuurlijk exponentieel doen stijgen, dus binnen een jaar kan het er al helemaal anders uit zien.