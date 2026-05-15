Deze drie grote blunders kosten Anderlecht de winst in de bekerfinale

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| 6 reacties
Deze drie grote blunders kosten Anderlecht de winst in de bekerfinale

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De bekerfinale moest hét moment worden waarop RSC Anderlecht eindelijk opnieuw een prijs pakte. Maar tegen Union SG liep het fout. Drie belangrijke beslissingen kunnen volgens ons mee aan de basis van die ontgoocheling liggen.

Grote verwachtingen werden niet ingelost

Anderlecht trok met veel ambitie naar de bekerfinale. De club wilde het seizoen bekronen met een trofee en hoopte eindelijk opnieuw succes te vieren. De verwachtingen bij de achterban waren dan ook bijzonder hoog.

Op het veld kon paars-wit die verwachtingen echter niet waarmaken. Union SG bleek over negentig minuten én in de verlengingen de sterkste ploeg. Achteraf werd niet alleen gekeken naar de wedstrijd zelf, maar ook naar beslissingen die eerder dit seizoen werden genomen.

Keisuke Goto verhuren aan STVV

Een eerste punt van kritiek is de keuze om Keisuke Goto te verhuren aan STVV. De jonge Japanner liet daar geregeld mooie dingen zien en bewees dat hij potentieel heeft. Zeker zijn fysieke présence kon Anderlecht tegen de beren van Union SG gebruiken.

Bij Anderlecht ontbrak het in de finale soms aan frisheid en aanvallende impulsen. Net daarom vragen sommige supporters zich af waarom Goto geen kans kreeg binnen de A-kern. Zijn snelheid en enthousiasme hadden mogelijk voor extra dreiging kunnen zorgen.

Jérémy Taravel aanhouden tot einde seizoen

Ook de keuze om Jérémy Taravel tot het einde van het seizoen aan boord te houden, wordt in vraag gesteld. Binnen Anderlecht leefde de hoop dat stabiliteit rust zou brengen na het ontslag van Besnik Hasi, maar sportief leverde dat uiteindelijk geen prijs op.

Lees ook... Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht?

Sommigen vinden dat de clubleiding sneller had moeten ingrijpen en op zoek moest gaan naar een nieuwe coach met een frisse visie. Zeker in topwedstrijden leek Anderlecht tactisch soms tekort te schieten tegenover beter georganiseerde tegenstanders.

Mats Rits te snel aan de kant geschoven

Ten slotte klinkt er ook kritiek op de behandeling van Mats Rits. De ervaren middenvelder verdween uit de ploeg richting de B-kern, terwijl hij zeker tegen een ploeg als Union SG zijn mannetje kan staan.

Nochtans had Anderlecht in de finale nood aan rust, ervaring en controle op het middenveld. Volgens analisten had Rits net in zulke wedstrijden nog van grote waarde kunnen zijn. Achteraf bekeken lijkt zijn rol binnen de ploeg veel te snel afgebouwd, ook al werd hij nog terug bij de A-kern gehaald.

6 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
KAA Gent
Jérémy Taravel
Keisuke Goto
Mats Rits

Meer nieuws

Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht?

Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht?

20:00
RSCA komt met statement, kosten van schade lopen op

RSCA komt met statement, kosten van schade lopen op

19:09
16
Fans van Anderlecht komen met spandoek, Coucke reageert eindelijk na bekerfinale

Fans van Anderlecht komen met spandoek, Coucke reageert eindelijk na bekerfinale

18:20
23
Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

09:50
9
Herbeleef: vijf cruciale momenten van RSC Anderlecht in de bekerfinale

Herbeleef: vijf cruciale momenten van RSC Anderlecht in de bekerfinale

18:00
Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...

Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...

16:05
2
Verrassing op de Heizel: de vijfde official van de finale...was een ex-speelster van Anderlecht

Verrassing op de Heizel: de vijfde official van de finale...was een ex-speelster van Anderlecht

16:30
🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

15:57
9
📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

15:00
5
Grote gelijkenissen met Antwerp: superfan Celine Van Ouytsel ontgoochelt in Container Cup Naast de fiets

Grote gelijkenissen met Antwerp: superfan Celine Van Ouytsel ontgoochelt in Container Cup

23:00
Eerste zege in play-offs, maar OH Leuven deelt pak slaag uit aan Royal Antwerp FC

Eerste zege in play-offs, maar OH Leuven deelt pak slaag uit aan Royal Antwerp FC

22:37
3
Vandenbempt ziet sowieso grote verandering aankomen bij Anderlecht: "Kan het me niet voorstellen"

Vandenbempt ziet sowieso grote verandering aankomen bij Anderlecht: "Kan het me niet voorstellen"

13:00
Mignolet of Jackers? Ivan Leko hakt moeilijkste vraagstuk bij Club Brugge door

Mignolet of Jackers? Ivan Leko hakt moeilijkste vraagstuk bij Club Brugge door

15:30
'Deze speler moet vertrekken: Genk hoopt stuk van investering te recupereren'

'Deze speler moet vertrekken: Genk hoopt stuk van investering te recupereren'

21:30
"We spelen voor de toekomst van de club"

"We spelen voor de toekomst van de club"

21:15
5
De grote vraagtekens bij Standard: Euvrard geeft update over vier van zijn spelers

De grote vraagtekens bij Standard: Euvrard geeft update over vier van zijn spelers

21:00
Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

20:30
2
📷 OFFICIEEL Speler van Beerschot zet punt achter carrière

📷 OFFICIEEL Speler van Beerschot zet punt achter carrière

19:30
Taravel reageert op kritiek van zijn speler: "Ze spelen voor de club, niet voor zichzelf" Reactie

Taravel reageert op kritiek van zijn speler: "Ze spelen voor de club, niet voor zichzelf"

14/05
17
📷 Is dit de echte uitleg waarom Mika Godts niet in WK-selectie zit?

📷 Is dit de echte uitleg waarom Mika Godts niet in WK-selectie zit?

19:00
6
Kortrijk heeft de nummer 1 in huis, maar ook veel youngsters in top-10: "Hij is de next big thing van Club"

Kortrijk heeft de nummer 1 in huis, maar ook veel youngsters in top-10: "Hij is de next big thing van Club"

17:00
Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

09:20
16
Denis Odoi moet na enkele maanden opnieuw op zoek naar nieuwe club

Denis Odoi moet na enkele maanden opnieuw op zoek naar nieuwe club

17:45
7
📷 'Zulte Waregem heeft nieuwe middenvelder op het oog'

📷 'Zulte Waregem heeft nieuwe middenvelder op het oog'

17:30
Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

11:00
1
Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten

Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten

07:00
21
Toch een meevaller voor Anderlecht: Keisuke Goto is samen met nog veel andere bekende JPL-namen opgeroepen

Toch een meevaller voor Anderlecht: Keisuke Goto is samen met nog veel andere bekende JPL-namen opgeroepen

08:00
📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

06:30
1
KVD Oostende grijpt naast promotie, maar speelt internationale afscheidsmatch

KVD Oostende grijpt naast promotie, maar speelt internationale afscheidsmatch

15:15
DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis

DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis

12:20
6
📷 Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

📷 Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

13:50
111
Update over de blessure die De Cat opliep tijdens de bekerfinale

Update over de blessure die De Cat opliep tijdens de bekerfinale

14:39
10
DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

07:20
3
Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

14/05
6
Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen Analyse

Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen

06:00
6
Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk" Reactie

Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk"

14/05
19

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 16/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 16/05 Westerlo Westerlo
Standard Standard 16/05 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

The Purple Knight The Purple Knight over Eerste zege in play-offs, maar OH Leuven deelt pak slaag uit aan Royal Antwerp FC The Purple Knight The Purple Knight over "We spelen voor de toekomst van de club" .. .. over Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen JaKu JaKu over Deze drie grote blunders kosten Anderlecht de winst in de bekerfinale JaKu JaKu over Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven Christophe De Geyter Christophe De Geyter over DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis Lommelaar Lommelaar over Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender Pé_1 Pé_1 over OH Leuven - Antwerp: 3-0 Vital Verheyen Vital Verheyen over Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden" Vital Verheyen Vital Verheyen over Cvetkovic kent zijn straf na Disciplinaire Raad: dit kwam er allemaal ter sprake Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved