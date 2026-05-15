Deze drie grote blunders kosten Anderlecht de winst in de bekerfinale

De bekerfinale moest hét moment worden waarop RSC Anderlecht eindelijk opnieuw een prijs pakte. Maar tegen Union SG liep het fout. Drie belangrijke beslissingen kunnen volgens ons mee aan de basis van die ontgoocheling liggen.

Grote verwachtingen werden niet ingelost

Anderlecht trok met veel ambitie naar de bekerfinale. De club wilde het seizoen bekronen met een trofee en hoopte eindelijk opnieuw succes te vieren. De verwachtingen bij de achterban waren dan ook bijzonder hoog.

Op het veld kon paars-wit die verwachtingen echter niet waarmaken. Union SG bleek over negentig minuten én in de verlengingen de sterkste ploeg. Achteraf werd niet alleen gekeken naar de wedstrijd zelf, maar ook naar beslissingen die eerder dit seizoen werden genomen.

Keisuke Goto verhuren aan STVV

Een eerste punt van kritiek is de keuze om Keisuke Goto te verhuren aan STVV. De jonge Japanner liet daar geregeld mooie dingen zien en bewees dat hij potentieel heeft. Zeker zijn fysieke présence kon Anderlecht tegen de beren van Union SG gebruiken.

Bij Anderlecht ontbrak het in de finale soms aan frisheid en aanvallende impulsen. Net daarom vragen sommige supporters zich af waarom Goto geen kans kreeg binnen de A-kern. Zijn snelheid en enthousiasme hadden mogelijk voor extra dreiging kunnen zorgen.

Jérémy Taravel aanhouden tot einde seizoen

Ook de keuze om Jérémy Taravel tot het einde van het seizoen aan boord te houden, wordt in vraag gesteld. Binnen Anderlecht leefde de hoop dat stabiliteit rust zou brengen na het ontslag van Besnik Hasi, maar sportief leverde dat uiteindelijk geen prijs op.



Lees ook... Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht?›

Sommigen vinden dat de clubleiding sneller had moeten ingrijpen en op zoek moest gaan naar een nieuwe coach met een frisse visie. Zeker in topwedstrijden leek Anderlecht tactisch soms tekort te schieten tegenover beter georganiseerde tegenstanders.

Mats Rits te snel aan de kant geschoven

Ten slotte klinkt er ook kritiek op de behandeling van Mats Rits. De ervaren middenvelder verdween uit de ploeg richting de B-kern, terwijl hij zeker tegen een ploeg als Union SG zijn mannetje kan staan.

Nochtans had Anderlecht in de finale nood aan rust, ervaring en controle op het middenveld. Volgens analisten had Rits net in zulke wedstrijden nog van grote waarde kunnen zijn. Achteraf bekeken lijkt zijn rol binnen de ploeg veel te snel afgebouwd, ook al werd hij nog terug bij de A-kern gehaald.