Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
📷 OFFICIEEL Speler van Beerschot zet punt achter carrière
Foto: Beerschot
Derrick Tshimanga hangt zijn voetbalschoenen definitief aan de haak. De 37-jarige verdediger zet een punt achter een lange profcarrière waarin hij meer dan 400 wedstrijden speelde en verschillende prijzen won.

Einde van een lange carrière

Beerschot maakte op zijn officiële kanalen bekend dat Derrick Tshimanga stopt als actief profvoetballer. De linksachter sluit daarmee een carrière af die meer dan vijftien jaar duurde. Op 37-jarige leeftijd kiest hij ervoor om afscheid te nemen van het professionele voetbal na een rijkgevuld parcours in binnen- en buitenland.

Tshimanga speelde in totaal 401 professionele wedstrijden. Zijn laatste hoofdstuk schreef hij bij Beerschot, waar hij 51 wedstrijden afwerkte. In 2024 vierde hij er nog de titel in de Challenger Pro League.

Ook buitenlands avontuur gehad

Tshimanga speelde voor Lokeren, Genk, Willem II, OH Leuven, SK Beveren en Beerschot. Hij had normaal nog een contract voor volgend seizoen, met ook nog een optie van de club, maar dat komt er dus niet meer.

Tijdens zijn loopbaan won Tshimanga ook tweemaal de Beker van België. Met zijn ervaring groeide hij overal uit tot een gewaardeerde kracht in de kleedkamer.

Beerschot bedankt Tshimanga voor wat hij voor de club betekende

Bij Beerschot reageren ze met veel respect op het afscheid van de ervaren verdediger. De club benadrukt vooral zijn belang naast het veld en zijn voorbeeldrol binnen de spelersgroep.

“Met zijn ervaring, inzet en persoonlijkheid was Derrick niet alleen op het veld, maar ook naast het veld een gewaardeerde kracht binnen de club. Derrick, proficiat met je bijzonder knappe carrière en succes met alles wat je nog in je leven zal doen. Je hebt altijd een plaats bij ons op het Kiel”, klinkt het op de website van Beerschot in een mededeling aan onze redactie.

Een geliefde prof

Met meer dan vierhonderd wedstrijden, verschillende prijzen en promoties laat Derrick Tshimanga een mooi parcours achter zich. Vooral zijn professionaliteit en ervaring maakten hem jarenlang een vaste waarde in het Belgische voetbal.

Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht?

📷 Is dit de echte uitleg waarom Mika Godts niet in WK-selectie zit?

Fans van Anderlecht komen met spandoek, Coucke reageert eindelijk na bekerfinale

Herbeleef: vijf cruciale momenten van RSC Anderlecht in de bekerfinale

Denis Odoi moet na enkele maanden opnieuw op zoek naar nieuwe club

📷 'Zulte Waregem heeft nieuwe middenvelder op het oog'

Kortrijk heeft de nummer 1 in huis, maar ook veel youngsters in top-10: "Hij is de next big thing van Club"

Verrassing op de Heizel: de vijfde official van de finale...was een ex-speelster van Anderlecht

Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...

🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

Mignolet of Jackers? Ivan Leko hakt moeilijkste vraagstuk bij Club Brugge door

KVD Oostende grijpt naast promotie, maar speelt internationale afscheidsmatch

📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

Update over de blessure die De Cat opliep tijdens de bekerfinale

📷 Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

Vandenbempt ziet sowieso grote verandering aankomen bij Anderlecht: "Kan het me niet voorstellen"

DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis

17 goals en 14 assists, maar Vanhaezebrouck is niet overtuigd om hem mee te nemen naar WK

📷 OFFICIEEL Ruud Vormer wordt hoofdcoach vanaf volgend seizoen

Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven

Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

Real Madrid in chaos: Kylian Mbappé maakt zich onmogelijk met straffe onthulling

OFFICIEEL: FIFA geeft groen licht en hij is er om 13u20 zeker bij in de selectie van de Rode Duivels

Toch een meevaller voor Anderlecht: Keisuke Goto is samen met nog veel andere bekende JPL-namen opgeroepen

DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten

📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen

Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

Brandon Mechele rekent op WK-selectie en heeft belangrijke voorzorg genomen

Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk"

Eerste zekerheid voor KRC Genk volgend seizoen? "Drie matchen om beslissend te zijn"

Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..."

