📷 OFFICIEEL Speler van Beerschot zet punt achter carrière

Derrick Tshimanga hangt zijn voetbalschoenen definitief aan de haak. De 37-jarige verdediger zet een punt achter een lange profcarrière waarin hij meer dan 400 wedstrijden speelde en verschillende prijzen won.

Einde van een lange carrière

Beerschot maakte op zijn officiële kanalen bekend dat Derrick Tshimanga stopt als actief profvoetballer. De linksachter sluit daarmee een carrière af die meer dan vijftien jaar duurde. Op 37-jarige leeftijd kiest hij ervoor om afscheid te nemen van het professionele voetbal na een rijkgevuld parcours in binnen- en buitenland.

Tshimanga speelde in totaal 401 professionele wedstrijden. Zijn laatste hoofdstuk schreef hij bij Beerschot, waar hij 51 wedstrijden afwerkte. In 2024 vierde hij er nog de titel in de Challenger Pro League.

Ook buitenlands avontuur gehad

Tshimanga speelde voor Lokeren, Genk, Willem II, OH Leuven, SK Beveren en Beerschot. Hij had normaal nog een contract voor volgend seizoen, met ook nog een optie van de club, maar dat komt er dus niet meer.

Tijdens zijn loopbaan won Tshimanga ook tweemaal de Beker van België. Met zijn ervaring groeide hij overal uit tot een gewaardeerde kracht in de kleedkamer.

Beerschot bedankt Tshimanga voor wat hij voor de club betekende

Bij Beerschot reageren ze met veel respect op het afscheid van de ervaren verdediger. De club benadrukt vooral zijn belang naast het veld en zijn voorbeeldrol binnen de spelersgroep.





“Met zijn ervaring, inzet en persoonlijkheid was Derrick niet alleen op het veld, maar ook naast het veld een gewaardeerde kracht binnen de club. Derrick, proficiat met je bijzonder knappe carrière en succes met alles wat je nog in je leven zal doen. Je hebt altijd een plaats bij ons op het Kiel”, klinkt het op de website van Beerschot in een mededeling aan onze redactie.

Een geliefde prof

Met meer dan vierhonderd wedstrijden, verschillende prijzen en promoties laat Derrick Tshimanga een mooi parcours achter zich. Vooral zijn professionaliteit en ervaring maakten hem jarenlang een vaste waarde in het Belgische voetbal.