Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht?

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht?

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

De verloren bekerfinale van RSC Anderlecht blijft nazinderen. Niet alleen door de nederlaag tegen Union SG, maar ook door een mysterieuze uitspraak van Romelu Lukaku die heel wat vragen oproept.

Anderlecht grijpt opnieuw naast een prijs

Anderlecht hoopte eindelijk opnieuw een trofee te pakken, maar moest in de bekerfinale zijn meerdere erkennen in Union SG. De nederlaag kwam hard aan bij supporters, spelers en bestuur.

Paars-wit blijft daardoor achter met veel vragen richting volgend seizoen. De club wil opnieuw meestrijden voor prijzen, maar beseft tegelijk dat er veranderingen nodig zijn om opnieuw een echte topclub te worden in België.

Lukaku zat in de tribune

Op uitnodiging van Anderlecht woonde Romelu Lukaku de finale bij vanuit de tribunes. De spits heeft nog altijd een sterke band met de club waar hij doorbrak en wordt geregeld gelinkt aan een toekomstige terugkeer.

De aanwezigheid van Lukaku zorgde meteen voor extra aandacht. Supporters dromen al langer van een comeback van de topschutter aller tijden van de Rode Duivels, al lijkt dat voorlopig nog niet meteen aan de orde.

Makelaar temperde de geruchten

De voorbije maanden werd regelmatig gespeculeerd over een mogelijke terugkeer van Lukaku naar Anderlecht. Toch maakte zijn entourage eerder al duidelijk dat zo’n transfer deze zomer zeker niet op de planning staat.

Lees ook... RSCA komt met statement, kosten van schade lopen op

De aanvaller wil voorlopig actief blijven op het hoogste niveau in het buitenland. Daardoor leek het dossier even van tafel, al blijven veel supporters hopen dat Lukaku op termijn terugkeert naar het Lotto Park.

Geheimzinnige uitspraak na de finale

Na de nederlaag sprak Lukaku bij Sporza opvallende woorden uit. “Vanaf volgend jaar zullen er waarschijnlijk wel dingen gebeuren om de ploeg dan weer omhoog te krijgen en prijzen te winnen”, klonk het onder meer.

Die uitspraak deed meteen wenkbrauwen fronsen. Weet Lukaku meer over de plannen van Anderlecht? Is hij al op de hoogte van mogelijke transfers, een nieuwe coach of grote veranderingen binnen de club? Dat zal hem zeker voorgelegd zijn, in besprekingen over zijn mogelijke terugkeer.

Voorlopig blijft alles speculatie, maar de manier waarop Lukaku sprak, gaf de indruk dat er achter de schermen al volop gewerkt wordt aan de heropbouw van Anderlecht. Zijn woorden waren geheimzinnig, maar tegelijk ook opvallend veelzeggend.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Anderlecht
Union SG
Romelu Lukaku

Meer nieuws

RSCA komt met statement, kosten van schade lopen op

RSCA komt met statement, kosten van schade lopen op

19:09
12
Fans van Anderlecht komen met spandoek, Coucke reageert eindelijk na bekerfinale

Fans van Anderlecht komen met spandoek, Coucke reageert eindelijk na bekerfinale

18:20
18
Herbeleef: vijf cruciale momenten van RSC Anderlecht in de bekerfinale

Herbeleef: vijf cruciale momenten van RSC Anderlecht in de bekerfinale

18:00
Verrassing op de Heizel: de vijfde official van de finale...was een ex-speelster van Anderlecht

Verrassing op de Heizel: de vijfde official van de finale...was een ex-speelster van Anderlecht

16:30
📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

15:00
5
Vandenbempt ziet sowieso grote verandering aankomen bij Anderlecht: "Kan het me niet voorstellen"

Vandenbempt ziet sowieso grote verandering aankomen bij Anderlecht: "Kan het me niet voorstellen"

13:00
Mignolet of Jackers? Ivan Leko hakt moeilijkste vraagstuk bij Club Brugge door

Mignolet of Jackers? Ivan Leko hakt moeilijkste vraagstuk bij Club Brugge door

15:30
📷 OFFICIEEL Speler van Beerschot zet punt achter carrière

📷 OFFICIEEL Speler van Beerschot zet punt achter carrière

19:30
Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

09:50
8
📷 Is dit de echte uitleg waarom Mika Godts niet in WK-selectie zit?

📷 Is dit de echte uitleg waarom Mika Godts niet in WK-selectie zit?

19:00
5
Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...

Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...

16:05
1
Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

09:20
13
🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

15:57
9
Kortrijk heeft de nummer 1 in huis, maar ook veel youngsters in top-10: "Hij is de next big thing van Club"

Kortrijk heeft de nummer 1 in huis, maar ook veel youngsters in top-10: "Hij is de next big thing van Club"

17:00
Denis Odoi moet na enkele maanden opnieuw op zoek naar nieuwe club

Denis Odoi moet na enkele maanden opnieuw op zoek naar nieuwe club

17:45
7
📷 'Zulte Waregem heeft nieuwe middenvelder op het oog'

📷 'Zulte Waregem heeft nieuwe middenvelder op het oog'

17:30
Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

11:00
1
Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten

Stad Brussel woedend: Anderlecht mag zich nog aan gepeperde rekening verwachten

07:00
21
📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

📷 Wat een half seizoen! 'Revelatie bij Union, volgend seizoen in Engeland of Bundesliga?'

06:30
1
KVD Oostende grijpt naast promotie, maar speelt internationale afscheidsmatch

KVD Oostende grijpt naast promotie, maar speelt internationale afscheidsmatch

15:15
Update over de blessure die De Cat opliep tijdens de bekerfinale

Update over de blessure die De Cat opliep tijdens de bekerfinale

14:39
10
📷 Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

📷 Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

13:50
102
Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

Verschaeren reageert bijzonder kortaf op vragen over zijn toekomst, maar bevestigt één iets

22:30
6
Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk" Reactie

Spelers Anderlecht in de put en moeten nog Europees voetbal veilig stellen: "Het wordt moeilijk"

21:15
18
Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen Analyse

Anderlecht zit op kruitvat dat elk moment kan ontploffen: hoogspanning op match tegen KV Mechelen

06:00
6
DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis

DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis

12:20
4
Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..."

Hij wist het meteen toen VAR tussenkwam: "Als de ref naar het scherm wordt geroepen..."

21:00
7
17 goals en 14 assists, maar Vanhaezebrouck is niet overtuigd om hem mee te nemen naar WK

17 goals en 14 assists, maar Vanhaezebrouck is niet overtuigd om hem mee te nemen naar WK

12:00
3
📷 OFFICIEEL Ruud Vormer wordt hoofdcoach vanaf volgend seizoen

📷 OFFICIEEL Ruud Vormer wordt hoofdcoach vanaf volgend seizoen

11:30
1
"Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd

"Karakter van een huurmoordenaar": Romelu Lukaku wordt er helemaal doorheen gesleurd

14/05
8
Taravel reageert op kritiek van zijn speler: "Ze spelen voor de club, niet voor zichzelf" Reactie

Taravel reageert op kritiek van zijn speler: "Ze spelen voor de club, niet voor zichzelf"

14/05
17
Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven

Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven

10:30
11
Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match" Reactie

Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match"

14/05
15
Union pakt de beker, Anderlecht geeft het weg in verlenging: tien jaar zonder prijs is een feit voor paars-wit

Union pakt de beker, Anderlecht geeft het weg in verlenging: tien jaar zonder prijs is een feit voor paars-wit

14/05
Toch een meevaller voor Anderlecht: Keisuke Goto is samen met nog veel andere bekende JPL-namen opgeroepen

Toch een meevaller voor Anderlecht: Keisuke Goto is samen met nog veel andere bekende JPL-namen opgeroepen

08:00
DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

07:20
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 16/05 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 20:45 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 16/05 Westerlo Westerlo
Standard Standard 16/05 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

JaKu JaKu over Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK MALYNWA MALYNWA over Is dit de echte uitleg waarom Mika Godts niet in WK-selectie zit? RememberLierse RememberLierse over 📷 OFFICIEEL Ruud Vormer wordt hoofdcoach vanaf volgend seizoen Raymond Goethals! Raymond Goethals! over Coucke vlucht weg, Verschueren heel eerlijk, maar vooral STVV is blij na bekerfinale Christophe De Geyter Christophe De Geyter over DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over Bekerfinale loopt uit de hand: RSCA komt met statement Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Zwaar ontgoochelde Adriano Bertaccini werpt Jérémy Taravel voor de bus: "We wisten het pas uur voor de match" JaKu JaKu over 17 goals en 14 assists, maar Vanhaezebrouck is niet overtuigd om hem mee te nemen naar WK Jacques1963. Jacques1963. over 📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen" RememberLierse RememberLierse over Hallo Rudi Garcia? Hoe Christian Burgess binnenkort... Rode Duivel zou kunnen worden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved