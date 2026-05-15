Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht?

De verloren bekerfinale van RSC Anderlecht blijft nazinderen. Niet alleen door de nederlaag tegen Union SG, maar ook door een mysterieuze uitspraak van Romelu Lukaku die heel wat vragen oproept.

Anderlecht grijpt opnieuw naast een prijs

Anderlecht hoopte eindelijk opnieuw een trofee te pakken, maar moest in de bekerfinale zijn meerdere erkennen in Union SG. De nederlaag kwam hard aan bij supporters, spelers en bestuur.

Paars-wit blijft daardoor achter met veel vragen richting volgend seizoen. De club wil opnieuw meestrijden voor prijzen, maar beseft tegelijk dat er veranderingen nodig zijn om opnieuw een echte topclub te worden in België.

Lukaku zat in de tribune

Op uitnodiging van Anderlecht woonde Romelu Lukaku de finale bij vanuit de tribunes. De spits heeft nog altijd een sterke band met de club waar hij doorbrak en wordt geregeld gelinkt aan een toekomstige terugkeer.

De aanwezigheid van Lukaku zorgde meteen voor extra aandacht. Supporters dromen al langer van een comeback van de topschutter aller tijden van de Rode Duivels, al lijkt dat voorlopig nog niet meteen aan de orde.

Makelaar temperde de geruchten

De voorbije maanden werd regelmatig gespeculeerd over een mogelijke terugkeer van Lukaku naar Anderlecht. Toch maakte zijn entourage eerder al duidelijk dat zo’n transfer deze zomer zeker niet op de planning staat.



De aanvaller wil voorlopig actief blijven op het hoogste niveau in het buitenland. Daardoor leek het dossier even van tafel, al blijven veel supporters hopen dat Lukaku op termijn terugkeert naar het Lotto Park.

Geheimzinnige uitspraak na de finale

Na de nederlaag sprak Lukaku bij Sporza opvallende woorden uit. “Vanaf volgend jaar zullen er waarschijnlijk wel dingen gebeuren om de ploeg dan weer omhoog te krijgen en prijzen te winnen”, klonk het onder meer.

Die uitspraak deed meteen wenkbrauwen fronsen. Weet Lukaku meer over de plannen van Anderlecht? Is hij al op de hoogte van mogelijke transfers, een nieuwe coach of grote veranderingen binnen de club? Dat zal hem zeker voorgelegd zijn, in besprekingen over zijn mogelijke terugkeer.

Voorlopig blijft alles speculatie, maar de manier waarop Lukaku sprak, gaf de indruk dat er achter de schermen al volop gewerkt wordt aan de heropbouw van Anderlecht. Zijn woorden waren geheimzinnig, maar tegelijk ook opvallend veelzeggend.