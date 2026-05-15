📷 Is dit de echte uitleg waarom Mika Godts niet in WK-selectie zit?

Waarom ontbreekt Mika Godts in de WK-selectie van de Rode Duivels? Bondscoach Rudi Garcia gaf geen duidelijke uitleg, maar transferjournalist Sacha Tavolieri schetst nu mogelijk de echte reden.

Garcia maakt WK-selectie bekend

Rudi Garcia heeft zijn selectie voor het komende WK met de Rode Duivels vrijdagmiddag bekendgemaakt. Daarbij vielen enkele opvallende namen op, maar vooral één afwezige zorgt voor discussie: Mika Godts.

De jonge flankaanvaller van Ajax werkte in Nederland nochtans een sterk seizoen af. Met zijn snelheid, techniek en dribbels groeide hij in Amsterdam uit tot een van de revelaties van het seizoen. Toch bleek dat niet voldoende om een plaats in de WK-kern af te dwingen.

Geen uitleg van bondscoach

Tijdens de persconferentie kreeg Garcia verschillende vragen over de afwezigheid van Godts. De bondscoach hield de boot echter af en gaf geen concrete reden waarom de aanvaller niet werd opgeroepen.

Daardoor ontstond meteen heel wat speculatie. Veel supporters en analisten vinden het opvallend dat een speler die zo’n sterk seizoen achter de rug heeft volledig buiten de selectie valt. Zeker omdat België op de flanken niet over een overvloed aan creatieve spelers beschikt.

Tavolieri onthult mogelijke reden voor afwezigheid Godts

Transferjournalist Sacha Tavolieri kwam nadien wel met een opvallende uitleg. Volgens hem ligt de reden niet bij de kwaliteiten van Godts, maar vooral bij de vrees binnen de technische staf over zijn mogelijke rol op het toernooi.



“Volgens de laatste geluiden ligt de afwezigheid van Mika Godts vooral bij de vrees van de technische staf van de Rode Duivels dat een speler — een pure linksbuiten van opleiding en veroordeeld tot een exclusieve rol als back-up van Doku — moeilijk zou omgaan met de situatie als hij niet of heel erg weinig zou spelen op het WK”, klinkt het.

En dat zou volgens Tavolieri dan ook nog andere gevolgen hebben, zo zou de staff van de Rode Duivels vermoeden. “Dat zou mogelijk de algemene sfeer binnen de groep in gevaar kunnen brengen”, klinkt het nog bij de transferjournalist. Daarmee verwijst Tavolieri ook naar de zogenaamde groepstheorie waar Garcia tijdens zijn persconferentie naar verwees.