De grote vraagtekens bij Standard: Euvrard geeft update over vier van zijn spelers

In aanloop naar het cruciale duel tegen KRC Genk blijft de ziekenboeg een belangrijk thema bij Standard. Trainer Vincent Euvrard gaf in La Capitale een stand van zaken over verschillende spelers.

Karamoko stelt gerust

Bij Karamoko lijkt de schade uiteindelijk goed mee te vallen. De speler kreeg tegen OH Leuven een stevige tik, maar volgens Euvrard gaat het slechts om een directe klap zonder ernstige gevolgen.

De coach klonk dan ook behoorlijk optimistisch over zijn beschikbaarheid. Karamoko trainde de hele week mee met de groep en lijkt klaar om opnieuw minuten te maken in de belangrijke wedstrijd tegen Genk.

Fossey bijna klaar voor terugkeer

Ook rond Marlon Fossey is er positief nieuws. De flankverdediger zou opnieuw inzetbaar zijn, al blijft de vraag hoeveel minuten hij effectief aankan.

Volgens Euvrard is Fossey wellicht klaar voor ongeveer 45 minuten. De trainer twijfelt nog of hij de Amerikaan meteen laat starten of hem pas na de rust brengt. Beide scenario’s worden momenteel bekeken binnen de technische staf.

Nielsen blijft onzeker

Bij Casper Nielsen blijft de situatie voorlopig minder duidelijk of hij dit weekend al zal kunnen spelen. De Deense middenvelder werkte donderdag slechts gedeeltelijk de training af door pijn aan de hamstrings.



Euvrard wil daarom geen overhaaste beslissingen nemen. Vrijdag volgt nog een laatste testmoment waarna beslist zal worden of Nielsen fit genoeg geraakt om deel uit te maken van de selectie tegen Genk.

Teuma evolueert gunstig

Ten slotte is er ook hoopvol nieuws rond Teddy Teuma. Zijn herstel verloopt volgens Euvrard in de goede richting en de coach hoopt zijn speeltijd opnieuw te kunnen opbouwen.

Momenteel wordt gedacht aan een invalbeurt van dertig tot vijfenveertig minuten. In het beste scenario zou Teuma zelfs een volledige helft aankunnen. Dat zou een belangrijke opsteker betekenen voor Standard in de strijd om Europees voetbal.

Ondertussen benadrukte Euvrard ook dat hij veel rust en vertrouwen voelt binnen de spelersgroep. Volgens de coach leeft er gezonde spanning richting de belangrijke confrontatie met Genk.