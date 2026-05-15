Eerste zege in play-offs, maar OH Leuven deelt pak slaag uit aan Royal Antwerp FC

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
OH Leuven en Royal Antwerp FC openden het voetbalweekend in de Jupiler Pro League. De hekkensluiter pakte tegen The Great Old uit met een stevige overwinning.

Eerste helft

OH Leuven begon aarzelend tegen Royal Antwerp FC, dat in het openingskwartier de betere ploeg was. Janssen kreeg de grootste kans, maar Leysen redde knap. Leuven had moeite om aanvallend iets te creëren, terwijl Antwerp vooral via stilstaande fases dreigde zonder echt gevaarlijk te worden.

Na het halfuur kantelde de wedstrijd volledig. Vaesen trof eerst de lat maar even later werkte Traoré de rebound van Teklab wel binnen Leuven bleef daarna drukken terwijl Antwerp nauwelijks dreiging kon ontwikkelen en ruimtes liet vallen.

Vlak voor de rust volgde nog een tweede Leuvense treffer Maziz stuurde Schrijvers perfect diep waarna de aanvaller Nozawa met een knappe lob verschalkte Antwerp stelde daar amper iets tegenover en ging verdiend rusten met een 2-0-achterstand tegen Leuven.

Tweede helft

OH Leuven begon scherp aan de tweede helft tegen Royal Antwerp FC, al probeerden de bezoekers meteen druk te zetten. Valencia dwong Leysen vroeg tot een redding, maar Leuven hield goed stand en gaf weinig weg. Antwerp had wel meer balbezit, maar kwam amper tot uitgespeelde kansen tegen een stevig georganiseerd OHL.

Na ruim vijftig minuten viel de beslissing definitief. Teklab kreeg te veel ruimte aan de rand van de zestien en trapte de 3-0 knap voorbij Nozawa in de korte hoek. Antwerp probeerde nog te reageren via Janssen, Scott en Benitez, maar hun pogingen misten precisie of werden eenvoudig gepakt door Leysen.

Leuven controleerde daarna zonder veel problemen het slot van de wedstrijd. Maertens probeerde Nozawa nog te verrassen met een verre lob, terwijl Antwerp zichtbaar machteloos bleef. De bezoekers creëerden nauwelijks echte dreiging. OHL boekte zo verdiend zijn eerste overwinning in de Europe Play-offs.

Grote gelijkenissen met Antwerp: superfan Celine Van Ouytsel ontgoochelt in Container Cup

