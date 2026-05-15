Grote gelijkenissen met Antwerp: superfan Celine Van Ouytsel ontgoochelt in Container Cup

Celine Van Ouytsel verscheen donderdagavond in Container Cup, maar haar passage draaide niet uit op een succesverhaal. Haar prestatie vertoonde heel wat gelijkenissen met het zwakke seizoen van haar favoriete club Royal Antwerp FC.

Celine benadrukte zelf haar gebrek aan sportiviteit

Nog voor de proeven begonnen, maakte Van Ouytsel duidelijk dat sport niet meteen haar grootste talent is. De ex-Miss België vertelde openlijk dat ze weinig sportief aangelegd is en niet bekendstaat om haar doorzettingsvermogen.

Die uitspraken kwamen tijdens de opdrachten ook geregeld terug. Zowel op de loopband als op de roeimachine slaagde ze er niet in om de gevraagde afstand volledig af te werken zonder tussentijds te stoppen. Commentator Pedro Elias zorgde ondertussen voor de nodige humor langs de zijlijn.

Weinig constante prestaties

Op de monkey bars bleef Van Ouytsel steken op zestien herhalingen, terwijl ze bij de benchpress 25 kilogram omhoog kreeg. Geen dramatische cijfers, maar ook geen prestaties die indruk maakten tegenover de concurrentie.

Net daarin zagen kijkers gelijkenissen met Antwerp dit seizoen. Ook de club uit Deurne kende enkele momenten, maar miste vaak regelmaat en overtuiging op cruciale momenten. De verwachtingen lagen hoog, maar werden niet altijd ingelost.

Toch een opvallend lichtpunt

Toch kende Van Ouytsel ook een positief moment in de container. Bij het schieten zette ze namelijk de beste score van de week neer met drie rake doelen op vijf pogingen.





Dat onverwachte succes deed denken aan Antwerpwedstrijden waarin plots individuele klasse het verschil maakte. Ondanks een moeilijk seizoen slaagde de club er immers geregeld in om met een flits van kwaliteit toch resultaten binnen te halen.

Ellen Callebout steelt de show

Waar Van Ouytsel wisselvallig presteerde, maakte Ellen Callebout een sterkere indruk. Ze sloeg de golfbal 91 meter ver, tilde 35 kilogram bij de benchpress en bewees dat ze ervaring heeft op de roeimachine.

In het zogenaamde “duel der blondines” trok Callebout uiteindelijk duidelijk aan het langste eind. Voor Van Ouytsel bleef vooral een passage over die veel enthousiasme bevatte, maar sportief toch veel teleurstelling naliet, net zoals het seizoen van haar Antwerp.