Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep

De gevolgen van de eindrangschikking in de Challenger Pro League worden alsnog op hun kop gezet. RWDM Brussels leek veroordeeld tot degradatie maar zo ver komt het dan toch niet. De quotum voor de U23-ploegen wordt immers geschorst.

De BMA, de Belgische Mededingingsautoriteit, brengt het ophefmakende nieuws in een mededeling. "Na een nieuw verzoek om voorlopige maatregelen schorst de Belgische Mededingingsautoriteit de invoering van een quotum voor U23 ploegen in de Challenger Pro League, met als gevolg het behoud van RWDM en de degradatie van Club NXT naar de amateurliga."

Zo omschrijft de BMA meteen concreet het resultaat van de pas genomen beslissing. De BMA geeft gehoor aan het verzoek van ploegen als Francs Borains, Sporting Lokeren, Seraing en RWDM Brussels. Deze clubs waren er niet mee akkoord dat U23-ploegen niet konden degraderen en andere clubs met meer punten daar eventueel de dupe van konden worden.

Quotum leek voor behoud Club NXT te zorgen

In de quotum stond dat er altijd vier beloftenploegen in de Challenger Pro League moesten spelen. Dat wilde zeggen dat er enkel een beloftenploeg kon zakken als een andere beloftenploeg uit Eerste Nationale zou promoveren. Daardoor leek Club NXT in de Challenger Pro League te blijven, ten koste van RWDM. Dit wordt nu dus teruggedraaid.

Zo wordt dus op puur sportieve basis beslist wie degradeert en wie niet. RWDM Brussels eindigde dertiende met 33 punten. De geplaagde ploeg uit Sint-Jans-Molenbeek had zo twee punten meer dan RSCA Futures en Jong Genk en 12 punten meer dan Club NXT. Nu leidt die zestiende en voorlaatste plek dus toch tot degradatie voor de Brugse jongeren.

Club NXT degradeert alsnog samen met Olympic



In elk geval betekent het besluit van de BMA dat Club NXT en Olympic Charleroi degraderen naar Eerste Nationale. Olympic was de rode lantaarn met 16 punten. In Brugge laten ze weten in beroep te zullen gaan. "Club Brugge neemt akte van de beslissing en zal sowieso in beroep gaan tegen het veranderen van de spelregels van een competitie post factum."