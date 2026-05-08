Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep

Kevin Vanbuggenhout
Kevin Vanbuggenhout, voetbaljournalist
| 34 reacties
Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De gevolgen van de eindrangschikking in de Challenger Pro League worden alsnog op hun kop gezet. RWDM Brussels leek veroordeeld tot degradatie maar zo ver komt het dan toch niet. De quotum voor de U23-ploegen wordt immers geschorst.

De BMA, de Belgische Mededingingsautoriteit, brengt het ophefmakende nieuws in een mededeling. "Na een nieuw verzoek om voorlopige maatregelen schorst de Belgische Mededingingsautoriteit de invoering van een quotum voor U23 ploegen in de Challenger Pro League, met als gevolg het behoud van RWDM en de degradatie van Club NXT naar de amateurliga."

Zo omschrijft de BMA meteen concreet het resultaat van de pas genomen beslissing. De BMA geeft gehoor aan het verzoek van ploegen als Francs Borains, Sporting Lokeren, Seraing en RWDM Brussels. Deze clubs waren er niet mee akkoord dat U23-ploegen niet konden degraderen en andere clubs met meer punten daar eventueel de dupe van konden worden. 

Quotum leek voor behoud Club NXT te zorgen

In de quotum stond dat er altijd vier beloftenploegen in de Challenger Pro League moesten spelen. Dat wilde zeggen dat er enkel een beloftenploeg kon zakken als een andere beloftenploeg uit Eerste Nationale zou promoveren. Daardoor leek Club NXT in de Challenger Pro League te blijven, ten koste van RWDM. Dit wordt nu dus teruggedraaid. 

Zo wordt dus op puur sportieve basis beslist wie degradeert en wie niet. RWDM Brussels eindigde dertiende met 33 punten. De geplaagde ploeg uit Sint-Jans-Molenbeek had zo twee punten meer dan RSCA Futures en Jong Genk en 12 punten meer dan Club NXT. Nu leidt die zestiende en voorlaatste plek dus toch tot degradatie voor de Brugse jongeren.

Club NXT degradeert alsnog samen met Olympic


In elk geval betekent het besluit van de BMA dat Club NXT en Olympic Charleroi degraderen naar Eerste Nationale. Olympic was de rode lantaarn met 16 punten. In Brugge laten ze weten in beroep te zullen gaan. "Club Brugge neemt akte van de beslissing en zal sowieso in beroep gaan tegen het veranderen van de spelregels van een competitie post factum."

34 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
RWDM Brussels
Club Brugge NXT

Meer nieuws

'Dit heeft Club Brugge-trainer Leko beslist over keepers Mignolet en Van den Heuvel'

'Dit heeft Club Brugge-trainer Leko beslist over keepers Mignolet en Van den Heuvel'

19:30
STVV speelt Europees voetbal: Wolke Janssens zegt welke tegenstander hij zeker wil

STVV speelt Europees voetbal: Wolke Janssens zegt welke tegenstander hij zeker wil

19:00
België moet bezinnen nadat Mokio keuze voor nationale ploeg bevestigt: "Ze toonden eerder interesse"

België moet bezinnen nadat Mokio keuze voor nationale ploeg bevestigt: "Ze toonden eerder interesse"

18:10
1
Anthony Vanden Borre baalt na 12 jaar nog steeds over match met Rode Duivels: "Ik had het kunnen omdraaien"

Anthony Vanden Borre baalt na 12 jaar nog steeds over match met Rode Duivels: "Ik had het kunnen omdraaien"

18:00
"Het kan nog altijd dieper!" - Anderlecht bevestigt met deze statistiek de woorden van Wouter Vandenhaute

"Het kan nog altijd dieper!" - Anderlecht bevestigt met deze statistiek de woorden van Wouter Vandenhaute

17:30
🎥 "Wereldkampioen": daar is het volgende WK-nummer voor Rode Duivels, maar wat is nu het beste nummer?

🎥 "Wereldkampioen": daar is het volgende WK-nummer voor Rode Duivels, maar wat is nu het beste nummer?

17:20
Complete chaos bij Real Madrid en 'Wie is de Mol?': "Spelers spreken niet meer met elkaar"

Complete chaos bij Real Madrid en 'Wie is de Mol?': "Spelers spreken niet meer met elkaar"

17:00
3
Jean-Marie Pfaff wil iconisch shirt Maradona verkopen voor deze astronomische prijs en krijgt daar kritiek voor

Jean-Marie Pfaff wil iconisch shirt Maradona verkopen voor deze astronomische prijs en krijgt daar kritiek voor

16:37
2
Rik De Mil hard na nieuwe opdoffer: "Ik was verrast" en "Die spelers weten heel goed dat ze slecht waren"

Rik De Mil hard na nieuwe opdoffer: "Ik was verrast" en "Die spelers weten heel goed dat ze slecht waren"

16:10
1
La Louvière heeft niet getalmd: ex-Anderlecht-coach op het punt om Frédéric Taquin op te volgen

La Louvière heeft niet getalmd: ex-Anderlecht-coach op het punt om Frédéric Taquin op te volgen

15:45
3
Ivan Leko - die knoop moet doorhakken - ziet één mankement bij Club Brugge dat hen nog dwars kan zitten

Ivan Leko - die knoop moet doorhakken - ziet één mankement bij Club Brugge dat hen nog dwars kan zitten

15:15
Anderlecht mist 3 spelers tegen Gent, Taravel onder de indruk van Sibierski

Anderlecht mist 3 spelers tegen Gent, Taravel onder de indruk van Sibierski

14:50
Kompany moet sterspeler alweer missen en die krijgt nu zware kritiek

Kompany moet sterspeler alweer missen en die krijgt nu zware kritiek

14:10
Gaat Vincent Kompany Club Brugge-jeugdproduct halen? Rode Duivel in vizier van Bayern München

Gaat Vincent Kompany Club Brugge-jeugdproduct halen? Rode Duivel in vizier van Bayern München

13:40
16
Anderlecht haalt "economische onzekerheid" aan als reden om abonnementsprijzen niet te verlagen, fans kwaad

Anderlecht haalt "economische onzekerheid" aan als reden om abonnementsprijzen niet te verlagen, fans kwaad

13:09
5
En nog een trainersontslag: JPL-club ontslaat trainer na negen jaar dienst

En nog een trainersontslag: JPL-club ontslaat trainer na negen jaar dienst

12:44
BREAKING! Donderslag bij heldere hemel: promovendus Beveren ziet succescoach vertrekken

BREAKING! Donderslag bij heldere hemel: promovendus Beveren ziet succescoach vertrekken

12:27
4
Het WK... en de zomermercato: Arthur Theate staat voor een kantelmoment in zijn carrière

Het WK... en de zomermercato: Arthur Theate staat voor een kantelmoment in zijn carrière

12:00
1
Doodeerlijk: Matisse Samoise spreekt voor het eerst na maanden revalideren

Doodeerlijk: Matisse Samoise spreekt voor het eerst na maanden revalideren

11:30
1
🎥 "De toekomstige Courtois": Mike Penders zet heel Europa in vuur en vlam

🎥 "De toekomstige Courtois": Mike Penders zet heel Europa in vuur en vlam

11:00
6
Hans Vanaken is nu ook Gert Verheyen voorbij op weg naar ultieme blauw-zwarte geschiedenis

Hans Vanaken is nu ook Gert Verheyen voorbij op weg naar ultieme blauw-zwarte geschiedenis

10:40
10
Huurovereenkomsten lopen af: kan Taquin Ashimeru, Fall en Afriyie aan boord houden?

Huurovereenkomsten lopen af: kan Taquin Ashimeru, Fall en Afriyie aan boord houden?

10:20
Plots miljoenen op komst voor KAA Gent voor onverwachte speler?

Plots miljoenen op komst voor KAA Gent voor onverwachte speler?

10:01
Stevige ingreep bij Dender levert resultaat op: "We waren verwonderd"

Stevige ingreep bij Dender levert resultaat op: "We waren verwonderd"

09:15
1
Veel werk voor Dimitri De Condé bij Genk: alles hertekenen, vele jackpots op komst

Veel werk voor Dimitri De Condé bij Genk: alles hertekenen, vele jackpots op komst

09:30
6
🎥 Jelle Vossen neemt emotioneel afscheid van Zulte Waregem: dit heeft hij nog te zeggen over de zaak

🎥 Jelle Vossen neemt emotioneel afscheid van Zulte Waregem: dit heeft hij nog te zeggen over de zaak

09:00
Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

Club Brugge wil Union SG de loef afsteken en komt met stevige vernieuwing

08:30
2
Er is meer dan Mokio, Karetsas en Amuzu: deze spelers met de dubbele nationaliteit kent u waarschijnlijk niet

Er is meer dan Mokio, Karetsas en Amuzu: deze spelers met de dubbele nationaliteit kent u waarschijnlijk niet

08:10
3
Deschacht heeft tip voor Taravel: "Straks is het seizoen naar de kloten"

Deschacht heeft tip voor Taravel: "Straks is het seizoen naar de kloten"

07:50
6
Doelman ziet 'knapste vrouw ter wereld' tijdens songfestival en maakt belofte waar De derde helft

Doelman ziet 'knapste vrouw ter wereld' tijdens songfestival en maakt belofte waar

07:30
Gevoelige transfer in de maak? Speler van Zulte Waregem geniet interesse van KV Kortrijk

Gevoelige transfer in de maak? Speler van Zulte Waregem geniet interesse van KV Kortrijk

07:00
Goalmaker krijgt veel complimenten... van zijn ex-ploeg

Goalmaker krijgt veel complimenten... van zijn ex-ploeg

07:15
OFFICIEEL Club Brugge verlengt contract van zoon van Paul Okon

OFFICIEEL Club Brugge verlengt contract van zoon van Paul Okon

20:40
1
Dit zijn de finalisten van de Europa League en de Conference League

Dit zijn de finalisten van de Europa League en de Conference League

22:57
2
Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm

Na uitschakeling in Champions League: druk op Kompany stijgt enorm

22:30
4
Vertonghen niet mee naar WK met Rode Duivels: dit is de reden

Vertonghen niet mee naar WK met Rode Duivels: dit is de reden

22:00

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Promotion Play-offs - Halve finales (T)
Luik FC Luik FC 1-2 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA 3-2* Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen

Nieuwste reacties

Allé Maurice Allé Maurice over Challenger Pro League op zijn kop gezet! RWDM Brussels zakt niet, Club NXT degradeert maar gaat in beroep El Pulga El Pulga over Gaat Vincent Kompany Club Brugge-jeugdproduct halen? Rode Duivel in vizier van Bayern München Andreas2962 Andreas2962 over La Louvière heeft niet getalmd: ex-Anderlecht-coach op het punt om Frédéric Taquin op te volgen Siver Siver over Anderlecht verdedigt abonnementsprijzen die onder vuur liggen: "Economische onzekerheid" Andreas2962 Andreas2962 over Complete chaos bij Real Madrid en 'Wie is de Mol?': "Spelers spreken niet meer met elkaar" Sven Demol Sven Demol over Jérémy Doku koestert grote ambities met de Rode Duivels richting het WK .. .. over België moet bezinnen nadat Mokio keuze voor nationale ploeg bevestigt: "Ze toonden eerder interesse" BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Doodeerlijk: Matisse Samoise spreekt voor het eerst na maanden revalideren Vital Verheyen Vital Verheyen over Hans Vanaken is nu ook Gert Verheyen voorbij op weg naar ultieme blauw-zwarte geschiedenis RememberLierse RememberLierse over Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved