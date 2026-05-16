Ivan Leko maakt heel opmerkelijke keuze in zijn basiself voor de cruciale topper tegen Union

Johan Walckiers, voetbaljournalist
Bij Club Brugge lijkt trainer Ivan Leko zijn keuze voor het doel gemaakt te hebben. Dani van den Heuvel staat naar alle waarschijnlijkheid opnieuw tussen de palen in de cruciale topper tegen Union Saint-Gilloise.

Nochtans kan Leko opnieuw rekenen op zowel Simon Mignolet als Nordin Jackers, die allebei opnieuw fit zijn geraakt. Toch lijkt de Brugse coach vast te houden aan de jonge Nederlander.

Van den Heuvel liet de voorbije weken een degelijke indruk achter. Eerst viel hij sterk in tijdens de topper op Anderlecht, waarna hij ook tegen STVV zijn job degelijk uitvoerde. Dat heeft duidelijk indruk gemaakt binnen de technische staf van blauw-zwart.

Bij Club Brugge wil men bovendien zo weinig mogelijk veranderen aan een ploeg die momenteel volop in vorm zit. In volle titelstrijd kiest Leko duidelijk voor stabiliteit en continuïteit.

Daardoor lijkt de terugkeer van Mignolet voorlopig nog even uitgesteld te worden. De ervaren doelman nam recent afscheid bij Club Brugge, maar moet wellicht nog wachten op extra speelminuten.

Dat Mignolet dit seizoen nog in actie zal komen, lijkt wel zo goed als zeker. Alleen lijkt de absolute kraker tegen Union daarvoor voorlopig niet het ideale moment.

Zo krijgt Van den Heuvel opnieuw een enorme kans om zich te tonen in misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen voor Club Brugge.

Club Brugge heeft grootheden aan de lijn: deze absolute topclubs hebben al geïnformeerd naar Christos Tzolis

Johan Boskamp héél scherp voor Marc Coucke: "Dat gaat hij nooit doen"

Rode Duivels verloren groot talent, maar... "We moeten ieders keuze respecteren"

Moesten De Cat en Lavia erbij zijn? "Hij heeft dat niet getoond"

KV Mechelen wil Anderlecht helemaal de put in duwen: "Als het kot in brand staat..."

En toch wringt deze keuze van bondscoach Rudi Garcia... Hij had een mooier afscheid verdiend

Ajax heeft akkoord gevonden met nieuwe coach

Mika Godts reageert op niet-selectie voor het WK, ook in Nederland hebben ze er hun mening over

Anderlecht op zoek naar nieuwe coach: wordt het één van deze elf namen?

Situatie bij Antwerp wordt stilaan onhoudbaar: harde kern Great Old keert zich tegen Oosting

'Twee heel mooie clubs tonen interesse voor Arne Engels'

Deze drie grote blunders kostten Anderlecht de winst in de bekerfinale

Grote gelijkenissen met Antwerp: superfan Celine Van Ouytsel ontgoochelt in Container Cup

Eerste zege in play-offs, maar OH Leuven deelt pak slaag uit aan Royal Antwerp FC

Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht?

Mignolet of Jackers? Ivan Leko hakt moeilijkste vraagstuk bij Club Brugge door

'Deze speler moet vertrekken: Genk hoopt stuk van investering te recupereren'

RSCA komt met statement, kosten van schade lopen op

"We spelen voor de toekomst van de club"

De grote vraagtekens bij Standard: Euvrard geeft update over vier van zijn spelers

Fans van Anderlecht komen met spandoek, Coucke reageert eindelijk na bekerfinale

Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

Herbeleef: vijf cruciale momenten van RSC Anderlecht in de bekerfinale

📷 OFFICIEEL Speler van Beerschot zet punt achter carrière

Denis Odoi moet na enkele maanden opnieuw op zoek naar nieuwe club

📷 Is dit de echte uitleg waarom Mika Godts niet in WK-selectie zit?

Verrassing op de Heizel: de vijfde official van de finale...was een ex-speelster van Anderlecht

Kortrijk heeft de nummer 1 in huis, maar ook veel youngsters in top-10: "Hij is de next big thing van Club"

📷 'Zulte Waregem heeft nieuwe middenvelder op het oog'

📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...

KVD Oostende grijpt naast promotie, maar speelt internationale afscheidsmatch

Vandenbempt ziet sowieso grote verandering aankomen bij Anderlecht: "Kan het me niet voorstellen"

📷 Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

Update over de blessure die De Cat opliep tijdens de bekerfinale

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 20:45 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 16:00 Westerlo Westerlo
Standard Standard 18:15 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

