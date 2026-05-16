Ivan Leko maakt heel opmerkelijke keuze in zijn basiself voor de cruciale topper tegen Union

Bij Club Brugge lijkt trainer Ivan Leko zijn keuze voor het doel gemaakt te hebben. Dani van den Heuvel staat naar alle waarschijnlijkheid opnieuw tussen de palen in de cruciale topper tegen Union Saint-Gilloise.

Nochtans kan Leko opnieuw rekenen op zowel Simon Mignolet als Nordin Jackers, die allebei opnieuw fit zijn geraakt. Toch lijkt de Brugse coach vast te houden aan de jonge Nederlander.

Opmerkelijk: Jackers en Mignolet fit, Van den Heuvel in doel

Van den Heuvel liet de voorbije weken een degelijke indruk achter. Eerst viel hij sterk in tijdens de topper op Anderlecht, waarna hij ook tegen STVV zijn job degelijk uitvoerde. Dat heeft duidelijk indruk gemaakt binnen de technische staf van blauw-zwart.

Bij Club Brugge wil men bovendien zo weinig mogelijk veranderen aan een ploeg die momenteel volop in vorm zit. In volle titelstrijd kiest Leko duidelijk voor stabiliteit en continuïteit.

Ivan Leko wil niks veranderen aan een ploeg in de flow

Daardoor lijkt de terugkeer van Mignolet voorlopig nog even uitgesteld te worden. De ervaren doelman nam recent afscheid bij Club Brugge, maar moet wellicht nog wachten op extra speelminuten.

Dat Mignolet dit seizoen nog in actie zal komen, lijkt wel zo goed als zeker. Alleen lijkt de absolute kraker tegen Union daarvoor voorlopig niet het ideale moment.



Zo krijgt Van den Heuvel opnieuw een enorme kans om zich te tonen in misschien wel de belangrijkste wedstrijd van het seizoen voor Club Brugge.