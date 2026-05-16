Situatie bij Antwerp wordt stilaan onhoudbaar: harde kern Great Old keert zich tegen Oosting

Bij Antwerp loopt de spanning stilaan hoog op na opnieuw een pijnlijke nederlaag. De 3-0 verliespartij op het veld van OH Leuven zorgde niet alleen voor sportieve malaise, maar ook voor openlijk protest vanuit het Antwerpse bezoekersvak.

“Oosting buiten”, weerklonk het luid vanuit de meegereisde supporters, zowel tijdens de wedstrijd als na het laatste fluitsignaal. De boodschap richting coach Joseph Oosting was duidelijk en hard. Toch leek de Nederlander zich daar na afloop weinig van aan te trekken. “Ik heb het zelf niet gehoord, maar ik kan er ook niet zoveel mee”, reageerde hij nuchter.

Zware sportieve dip

Antwerp zit momenteel in een diepe sportieve dip. In de Europe Play-offs liep de club al tegen vijf nederlagen aan, waaronder zware thuisblamages tegen Standard (0-5) en Charleroi (0-1). De nederlaag in Leuven was de derde op rij en lijkt voor veel supporters de druppel te zijn geweest.

Oosting beseft dat de resultaten ondermaats zijn, maar wijst ook op het verwachtingspatroon. “Die resultaten kan ik niet ontkennen. Je mag niet meer verliezen. De supporters hebben gelijk dat ze bij een winnend team willen horen. Maar dat betekent niet automatisch dat de coach moet vertrekken.”

De cijfers spreken echter niet in zijn voordeel. In 26 wedstrijden als coach van Antwerp haalt Oosting gemiddeld slechts 1,38 punten per match, wat de groeiende kritiek vanuit de achterban alleen maar versterkt.

Antwerp mentaal niet sterk genoeg

Op het veld ziet de trainer vooral een terugkerend probleem: het gebrek aan mentale weerbaarheid. Antwerp begint vaak goed aan wedstrijden, maar klapt in elkaar zodra het op achterstand komt. “Het is niet de eerste keer dat we zelf de eerste kans krijgen en die niet afmaken, om daarna een tegengoal te slikken. Dan is de vraag: hoe reageer je daarop?”



Volgens Oosting ontbreekt het zijn ploeg aan efficiëntie én defensieve stabiliteit. “Het is mooi dat we de bal hebben, maar we moeten ook scoren. En als je achterin niet goed verdedigt, dan wordt het gewoon moeilijk.”

Toch wil de coach niet spreken van een breuk met zijn spelersgroep. “De dynamiek zit nog goed. Het contact met de spelers is positief, daar zie ik geen probleem.”

Maar met het groeiende ongenoegen bij de supporters en de tegenvallende resultaten lijkt de situatie stilaan onhoudbaar te worden. Antwerp is intussen zo goed als uitgeteld voor Europees voetbal en de vraag wordt steeds luider of Oosting het seizoen wel zal uitdoen op de Bosuil.

