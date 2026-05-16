Situatie bij Antwerp wordt stilaan onhoudbaar: harde kern Great Old keert zich tegen Oosting

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| Reageer
Situatie bij Antwerp wordt stilaan onhoudbaar: harde kern Great Old keert zich tegen Oosting
Foto: © photonews

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Bij Antwerp loopt de spanning stilaan hoog op na opnieuw een pijnlijke nederlaag. De 3-0 verliespartij op het veld van OH Leuven zorgde niet alleen voor sportieve malaise, maar ook voor openlijk protest vanuit het Antwerpse bezoekersvak.

“Oosting buiten”, weerklonk het luid vanuit de meegereisde supporters, zowel tijdens de wedstrijd als na het laatste fluitsignaal. De boodschap richting coach Joseph Oosting was duidelijk en hard. Toch leek de Nederlander zich daar na afloop weinig van aan te trekken. “Ik heb het zelf niet gehoord, maar ik kan er ook niet zoveel mee”, reageerde hij nuchter.

Zware sportieve dip

Antwerp zit momenteel in een diepe sportieve dip. In de Europe Play-offs liep de club al tegen vijf nederlagen aan, waaronder zware thuisblamages tegen Standard (0-5) en Charleroi (0-1). De nederlaag in Leuven was de derde op rij en lijkt voor veel supporters de druppel te zijn geweest.

Oosting beseft dat de resultaten ondermaats zijn, maar wijst ook op het verwachtingspatroon. “Die resultaten kan ik niet ontkennen. Je mag niet meer verliezen. De supporters hebben gelijk dat ze bij een winnend team willen horen. Maar dat betekent niet automatisch dat de coach moet vertrekken.”

De cijfers spreken echter niet in zijn voordeel. In 26 wedstrijden als coach van Antwerp haalt Oosting gemiddeld slechts 1,38 punten per match, wat de groeiende kritiek vanuit de achterban alleen maar versterkt.

Antwerp mentaal niet sterk genoeg

Op het veld ziet de trainer vooral een terugkerend probleem: het gebrek aan mentale weerbaarheid. Antwerp begint vaak goed aan wedstrijden, maar klapt in elkaar zodra het op achterstand komt. “Het is niet de eerste keer dat we zelf de eerste kans krijgen en die niet afmaken, om daarna een tegengoal te slikken. Dan is de vraag: hoe reageer je daarop?”

Lees ook... Eerste zege in play-offs, maar OH Leuven deelt pak slaag uit aan Royal Antwerp FC

Volgens Oosting ontbreekt het zijn ploeg aan efficiëntie én defensieve stabiliteit. “Het is mooi dat we de bal hebben, maar we moeten ook scoren. En als je achterin niet goed verdedigt, dan wordt het gewoon moeilijk.”

Toch wil de coach niet spreken van een breuk met zijn spelersgroep. “De dynamiek zit nog goed. Het contact met de spelers is positief, daar zie ik geen probleem.”

Maar met het groeiende ongenoegen bij de supporters en de tegenvallende resultaten lijkt de situatie stilaan onhoudbaar te worden. Antwerp is intussen zo goed als uitgeteld voor Europees voetbal en de vraag wordt steeds luider of Oosting het seizoen wel zal uitdoen op de Bosuil.
 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 2
Play-off 2 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp
OH Leuven

Meer nieuws

Eerste zege in play-offs, maar OH Leuven deelt pak slaag uit aan Royal Antwerp FC

Eerste zege in play-offs, maar OH Leuven deelt pak slaag uit aan Royal Antwerp FC

22:37
5
Anderlecht op zoek naar nieuwe coach: wordt het één van deze elf namen?

Anderlecht op zoek naar nieuwe coach: wordt het één van deze elf namen?

07:20
Mika Godts reageert op niet-selectie voor het WK, ook in Nederland hebben ze er hun mening over

Mika Godts reageert op niet-selectie voor het WK, ook in Nederland hebben ze er hun mening over

07:40
'Twee heel mooie clubs tonen interesse voor Arne Engels'

'Twee heel mooie clubs tonen interesse voor Arne Engels'

06:00
Grote gelijkenissen met Antwerp: superfan Celine Van Ouytsel ontgoochelt in Container Cup Naast de fiets

Grote gelijkenissen met Antwerp: superfan Celine Van Ouytsel ontgoochelt in Container Cup

23:00
'Deze speler moet vertrekken: Genk hoopt stuk van investering te recupereren'

'Deze speler moet vertrekken: Genk hoopt stuk van investering te recupereren'

21:30
Deze drie grote blunders kosten Anderlecht de winst in de bekerfinale

Deze drie grote blunders kosten Anderlecht de winst in de bekerfinale

22:00
8
De grote vraagtekens bij Standard: Euvrard geeft update over vier van zijn spelers

De grote vraagtekens bij Standard: Euvrard geeft update over vier van zijn spelers

21:00
"We spelen voor de toekomst van de club"

"We spelen voor de toekomst van de club"

21:15
5
Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

Supporters geloven er in, net als de spelers: Lommel wil nu écht gaan promoveren tegen Dender

20:30
2
Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht?

Opvallende uitspraak van Lukaku: weet hij meer over de heropbouw van Anderlecht?

20:00
📷 OFFICIEEL Speler van Beerschot zet punt achter carrière

📷 OFFICIEEL Speler van Beerschot zet punt achter carrière

19:30
RSCA komt met statement, kosten van schade lopen op

RSCA komt met statement, kosten van schade lopen op

19:09
16
Denis Odoi moet na enkele maanden opnieuw op zoek naar nieuwe club

Denis Odoi moet na enkele maanden opnieuw op zoek naar nieuwe club

17:45
7
📷 Is dit de echte uitleg waarom Mika Godts niet in WK-selectie zit?

📷 Is dit de echte uitleg waarom Mika Godts niet in WK-selectie zit?

19:00
9
Fans van Anderlecht komen met spandoek, Coucke reageert eindelijk na bekerfinale

Fans van Anderlecht komen met spandoek, Coucke reageert eindelijk na bekerfinale

18:20
23
Herbeleef: vijf cruciale momenten van RSC Anderlecht in de bekerfinale

Herbeleef: vijf cruciale momenten van RSC Anderlecht in de bekerfinale

18:00
📷 'Zulte Waregem heeft nieuwe middenvelder op het oog'

📷 'Zulte Waregem heeft nieuwe middenvelder op het oog'

17:30
Kortrijk heeft de nummer 1 in huis, maar ook veel youngsters in top-10: "Hij is de next big thing van Club"

Kortrijk heeft de nummer 1 in huis, maar ook veel youngsters in top-10: "Hij is de next big thing van Club"

17:00
Verrassing op de Heizel: de vijfde official van de finale...was een ex-speelster van Anderlecht

Verrassing op de Heizel: de vijfde official van de finale...was een ex-speelster van Anderlecht

16:30
Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...

Seizoen voorbij voor Cvetkovic, tenzij...

16:05
2
🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

🎥 Hoe gaat het met Rik De Mil nadat hij tijdens match tegen Anderlecht vroegtijdig wegging?

15:57
9
Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven

Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven

10:30
12
Mignolet of Jackers? Ivan Leko hakt moeilijkste vraagstuk bij Club Brugge door

Mignolet of Jackers? Ivan Leko hakt moeilijkste vraagstuk bij Club Brugge door

15:30
KVD Oostende grijpt naast promotie, maar speelt internationale afscheidsmatch

KVD Oostende grijpt naast promotie, maar speelt internationale afscheidsmatch

15:15
📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen"

15:00
7
📷 Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

📷 Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK

13:50
112
Update over de blessure die De Cat opliep tijdens de bekerfinale

Update over de blessure die De Cat opliep tijdens de bekerfinale

14:39
10
Vandenbempt ziet sowieso grote verandering aankomen bij Anderlecht: "Kan het me niet voorstellen"

Vandenbempt ziet sowieso grote verandering aankomen bij Anderlecht: "Kan het me niet voorstellen"

13:00
DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis

DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis

12:20
6
17 goals en 14 assists, maar Vanhaezebrouck is niet overtuigd om hem mee te nemen naar WK

17 goals en 14 assists, maar Vanhaezebrouck is niet overtuigd om hem mee te nemen naar WK

12:00
3
📷 OFFICIEEL Ruud Vormer wordt hoofdcoach vanaf volgend seizoen

📷 OFFICIEEL Ruud Vormer wordt hoofdcoach vanaf volgend seizoen

11:30
1
Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

Deze ex-Anderlecht-speler hoopt - tegen beter weten in - dat hij straks berichtje krijgt dat hij is opgeroepen

11:00
1
Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

Taravel vond dat Union niet beter was dan Anderlecht: "Moeilijk te aanvaarden"

09:50
9
Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen

09:20
16
DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

DAZN bereikt nieuw akkoord voor volgend seizoen: deze keer vallen ze als dobbelstenen

15/05
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 8
STVV STVV 20:45 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 17/05 KV Mechelen KV Mechelen
Club Brugge Club Brugge 17/05 Union SG Union SG

Play-off 2

 Speeldag 8
OH Leuven OH Leuven 3-0 Antwerp Antwerp
Charleroi Charleroi 16:00 Westerlo Westerlo
Standard Standard 18:15 KRC Genk KRC Genk

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

rafke pafke rafke pafke over Deze drie grote blunders kosten Anderlecht de winst in de bekerfinale André Coenen André Coenen over 📷 Na de verloren bekerfinale: "Niemand hoeft Marc Coucke met de vinger te wijzen" lagantoiseVII lagantoiseVII over Is dit de echte uitleg waarom Mika Godts niet in WK-selectie zit? RememberLierse RememberLierse over Eerste zege in play-offs, maar OH Leuven deelt pak slaag uit aan Royal Antwerp FC Bernescot13 Bernescot13 over Selectie bekendgemaakt: deze 26 Rode Duivels mogen mee naar het WK driesen driesen over Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess The Purple Knight The Purple Knight over "We spelen voor de toekomst van de club" .. .. over Anderlecht-bestuur kan niet lachen met onrust in kleedkamer: Bertaccini mag het gaan uitleggen JaKu JaKu over Overmars krijgt belangrijk signaal: publiekslieveling wil langer op de Bosuil blijven Christophe De Geyter Christophe De Geyter over DONE DEAL: KAA Gent heeft beet en haalt plots jeugdinternational in huis Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved