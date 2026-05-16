Anderlecht op zoek naar nieuwe coach: wordt het één van deze elf namen?

Na de bekerfinale werd duidelijk dat Jérémy Taravel enkel het seizoen uitdoet als trainer van RSC Anderlecht. Achter de schermen kijkt paars-wit echter al volop naar een nieuwe hoofdcoach voor volgend seizoen.

Er was nog één opdracht die goed moest lopen voor RSC Anderlecht en trainer Jérémy Taravel. De verwachtingen van de bekerfinale waren gigantisch groot, maar die konden niet ingelost worden.

Het mag dan ook duidelijk zijn dat Taravel volgend seizoen geen coach meer zal zijn van paars-wit. Maar wie is wel de geknipte figuur om Anderlecht in een nieuw, gouden tijdperk te loodsen? Wij wikken en wegen enkele namen af met ambitie en wellicht ook betaalbaar voor Anderlecht.

Vrancken liet bij KV Mechelen en KRC Genk aantrekkelijk voetbal zien. Hij staat bekend als een coach die jonge talenten beter maakt. Dat profiel sluit goed aan bij de Brusselse club. Hij is bovendien einde contract bij STVV, dat een knalseizoen kende.

Sébastien Pocognoli

Pocognoli groeide bij Union uit tot een van de meest besproken jonge trainers van België. Hij communiceert sterk en hanteert een duidelijke speelstijl. Anderlecht zou in hem een coach voor de lange termijn kunnen zien, alleen is het geduld in het Lotto Park niet groot.

Fred Taquin

Taquin staat bekend als een sterke people manager en leverde degelijk werk bij La Louvière. Toch lijkt zijn profiel minder evident voor Anderlecht, omdat ervaring bij een topclub ontbreekt. Maar hij is wel vrij.



Lees ook... Deze drie grote blunders kosten Anderlecht de winst in de bekerfinale›

De Roeck bracht verzorgd voetbal bij onder meer Antwerp en KVC Westerlo. Hij werkte sterk met jonge spelers, maar mist voorlopig nog een groot palmares om meteen als topkandidaat naar voren te schuiven.

Geraerts maakte indruk bij Union SG met intens en modern voetbal. De voormalige middenvelder zit momenteel zonder club na zijn periode bij Schalke 04. Zijn aanpak met jonge spelers en aanvallende visie passen uitstekend bij Anderlecht.

Schreuder won prijzen met Club Brugge en werkte ook bij Ajax. Hij beschikt over internationale ervaring en is momenteel vrij. Zijn passage bij Ajax verliep echter wisselvallig.

Mark van Bommel

Van Bommel bezorgde Royal Antwerp FC de dubbel en bewees dat hij prijzen kan pakken. Hij heeft uitstraling en ervaring, maar zijn directe stijl zorgt soms voor spanningen binnen een club. En hij zei al eens neen tegen Anderlecht.

Clement behoort tot de succesvolste Belgische trainers van de laatste jaren. Met titels bij Genk en Club Brugge bewees hij zijn kwaliteiten. Momenteel staat hij onder contract bij Norwich City, wat een overstap moeilijker maakt.

Hoefkens staat bekend om discipline en een moderne voetbalvisie. Hij werkte al in een veeleisende omgeving bij Club Brugge en past qua profiel bij een club die verder wil bouwen rond jeugd. En volgende week krijgt hij mogelijk de bons bij NAC Breda.

Jansen maakte indruk bij AZ Alkmaar met attractief voetbal en jeugdontwikkeling. Vandaag werkt hij bij New York City FC, waar hij nog een langdurig contract heeft. Dat maakt een overstap bijzonder moeilijk.

Elsner bouwde in Frankrijk een sterke reputatie op dankzij georganiseerd en energiek voetbal. Hij geldt als een coach in opmars en zou voor een frisse buitenlandse wind kunnen zorgen in Brussel.

Wie lijkt de beste match?

Van alle namen lijkt Karel Geraerts momenteel de meest logische keuze. Hij kent het Belgische voetbal perfect, combineert modern voetbal met intensiteit en heeft ervaring met jonge spelers én druk presteren. Ook Wouter Vrancken en Pascal Jansen passen sterk binnen het Anderlecht-profiel, maar Geraerts lijkt momenteel het meest haalbare én complete plaatje.