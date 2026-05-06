Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

STVV won afgelopen weekend van de toenmalige leider Union SG. Veel plezier hebben Wouter Vrancken en co er echter nog niet aan gehad, want het resultaat van die match was vooral heel veel negatief nieuws.

Veel negativiteit na STVV-Union

STVV pakte een knappe overwinning tegen Union SG, maar achteraf ging het niet over de winst. De vroege rode kaart van Mac Allister, de schorsingen voor Zorgane en Burgess en de uitlatingen van die laatste beheersten de berichtgeving.

Achteraf was trainer Wouter Vrancken trouwens al snoeihard voor Union SG. Een reactie die toch wel aan de ribben bleef plakken. En ook enkele dagen later blijkt er nog niet veel veranderd in de perceptie van de overwinning van de Kanaries.

Wraak voor de heenwedstrijd

“Al had Wouter Vrancken dat deels kunnen voorkomen door na de wedstrijd beter om te gaan met de overwinning”, stelt Stef Wijnants aan Het Belang van Limburg. En dat begon eigenlijk al in aanloop naar de match.

Vrancken liet vooraf voelen dat hij nog een opstaande rekening had met Union SG. Door de niet gefloten strafschop in de heenmatch en Union SG daar achteraf vrij lacherig over deed. “Als de arbitrage toen niet in de fout was gegaan, dan was STVV nog in de running voor de tweede plaats”, gaat hij verder.

Groepsfase Europa League

Maar wat wel duidelijk is, is dat Union SG STVV dit seizoen nog een grote dienst kan bewijzen. “Het cynische van de zaak is dat Vrancken zijn goede vriend Burgess in de komende dagen toch maar eens een belletje moet geven.”



Als Union SG de bekerfinale tegen Anderlecht wint, dan is STVV al zeker van een mooi traject Europees voetbal volgend seizoen. En dan moet Vrancken Union SG en Burgess meer dan dankbaar zijn…

Bij winst van Union SG in de finale van de Croky Cup gaat STVV immers rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League, een ticket dat Anderlecht graag wil bemachtigen, al wordt dat gezien de recente matchen een aartsmoeilijke opdracht voor paars-wit.