Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
| Reageer
Analist overtuigd dat Vrancken deze week belletje moet doen met Burgess
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

STVV won afgelopen weekend van de toenmalige leider Union SG. Veel plezier hebben Wouter Vrancken en co er echter nog niet aan gehad, want het resultaat van die match was vooral heel veel negatief nieuws.

Veel negativiteit na STVV-Union

STVV pakte een knappe overwinning tegen Union SG, maar achteraf ging het niet over de winst. De vroege rode kaart van Mac Allister, de schorsingen voor Zorgane en Burgess en de uitlatingen van die laatste beheersten de berichtgeving.

Achteraf was trainer Wouter Vrancken trouwens al snoeihard voor Union SG. Een reactie die toch wel aan de ribben bleef plakken. En ook enkele dagen later blijkt er nog niet veel veranderd in de perceptie van de overwinning van de Kanaries.

Wraak voor de heenwedstrijd

“Al had Wouter Vrancken dat deels kunnen voorkomen door na de wedstrijd beter om te gaan met de overwinning”, stelt Stef Wijnants aan Het Belang van Limburg. En dat begon eigenlijk al in aanloop naar de match.

Vrancken liet vooraf voelen dat hij nog een opstaande rekening had met Union SG. Door de niet gefloten strafschop in de heenmatch en Union SG daar achteraf vrij lacherig over deed. “Als de arbitrage toen niet in de fout was gegaan, dan was STVV nog in de running voor de tweede plaats”, gaat hij verder.

Groepsfase Europa League

Maar wat wel duidelijk is, is dat Union SG STVV dit seizoen nog een grote dienst kan bewijzen. “Het cynische van de zaak is dat Vrancken zijn goede vriend Burgess in de komende dagen toch maar eens een belletje moet geven.”

Lees ook... Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

Als Union SG de bekerfinale tegen Anderlecht wint, dan is STVV al zeker van een mooi traject Europees voetbal volgend seizoen. En dan moet Vrancken Union SG en Burgess meer dan dankbaar zijn…

Bij winst van Union SG in de finale van de Croky Cup gaat STVV immers rechtstreeks naar de groepsfase van de Europa League, een ticket dat Anderlecht graag wil bemachtigen, al wordt dat gezien de recente matchen een aartsmoeilijke opdracht voor paars-wit.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
STVV
Union SG
Stef Wijlaars
Wouter Vrancken
Christian Burgess

Meer nieuws

De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

De scheidsrechters voor de finale van de Beker van België zijn bekend

11:20
Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

Romelu Lukaku zijn situatie bij Napoli: 'verraad' langs beide kanten

11:40
Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie

10:00
8
'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

'STVV wil speler nog opstellen in play-offs, maar dan doorsturen'

09:45
Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

Voor de geschiedenis én om Raymond Goethals op te volgen: Vincent Kompany weet wat gedaan

11:00
Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

Wesley Sonck laat zich uit over het gedoe tussen Vrancken en Burgess

20:00
1
"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

"Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek

10:40
3
Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop

10:20
5
DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

DONE DEAL: Club Brugge haalt stevige slag thuis en geeft youngster meerjarig contract

09:00
Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd

08:40
7
Wie wil nog mee in het verhaal? Druk op de ketel bij KRC Genk, bestuur zet alle spelers op scherp

Wie wil nog mee in het verhaal? Druk op de ketel bij KRC Genk, bestuur zet alle spelers op scherp

09:30
DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

DONE DEAL: Beveren haalt meteen uit met nu ook een derde topper

09:15
Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

Jules Van Cleemput (ex- KV Mechelen en Charleroi) komt met verrassende nieuwe uitdaging

08:20
De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge

08:00
4
Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

Heikele dossiers op tafel bij Lierse: nieuwe sportief directeur spreekt klare taal

08:10
1
'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

'RSC Anderlecht gaat strijd aan met PSG & co voor interessante winger'

07:40
3
"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

"Hij wilde dat het bekendgemaakt werd": nieuws over Jorthy Mokio krijgt bevestiging

07:20
1
Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

Antwerp op kruispunt: naast de spelers is er ook twijfel over de bestuurstop 

07:00
1
Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

Opvallende uitspraak over PSV-topper met verleden in België: "Als je hem in zijn blote kont ziet..."

06:30
DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst

DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst

06:00
2
Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

Hein Vanhaezebrouck wil nog wat kwijt over Union en Christian Burgess: "En die klaagt dan achteraf?"

19:00
Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard

Arsenal doet het! Engelsen staan in Champions League-finale mede dankzij beresterke Trossard

22:55
Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

Anderlecht herschikt sportieve macht: Sibierski wordt absolute baas, andere pion moet wijken

22:00
8
Union SG neemt duidelijke beslissing over schorsing Mac Allister

Union SG neemt duidelijke beslissing over schorsing Mac Allister

12:55
69
Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover"

Hein Vanhaezebrouck zag JPL-trainer grens overschrijden: "Zijn gemekker was erover"

05/05
34
Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

Clublegende Bayern zet Kompany hoger dan Tuchel en Nagelsmann: "Hij is bijna perfect"

21:30
1
Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd) Analyse

Hoe Anderlecht het geweer nogmaals van schouder moet veranderen in transferpolitiek (ook bij jeugd)

21:00
🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

🎥 Blunder van Zeno Debast, die een komische own goal maakt

21:20
3
🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

🎥 Achter de schermen bij blauw-zwart: hoe Ivan Leko zijn troepen inspireerde

20:45
🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters

🎥 Spelers Zulte Waregem nemen emotioneel afscheid van de supporters

21:15
Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties"

20:30
14
Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

Eén van de weinigen met echt Anderlecht-DNA: waarom paars-wit voor hem de portefeuille moet opentrekken

18:40
4
Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers

19:25
9
PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

PSG-coach Luis Enrique komt alvast met duidelijke waarschuwing voor Bayern München

18:36
"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

"Ik was er klaar voor": hoe Anderlecht miljoenen door het raam gooide met deze vondst van Kompany

17:45
2
KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

KBVB maakt refs bekend voor cruciale speeldag in play-offs, Lommel-Beerschot én bekerfinale

17:11
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 1

 Speeldag 6
STVV STVV 2-1 Union SG Union SG
KV Mechelen KV Mechelen 1-0 KAA Gent KAA Gent
Anderlecht Anderlecht 1-3 Club Brugge Club Brugge

Play-off 2

 Speeldag 6
Westerlo Westerlo 3-3 OH Leuven OH Leuven
Charleroi Charleroi 2-0 KRC Genk KRC Genk
Antwerp Antwerp 0-5 Standard Standard

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 09/05 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/05 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Admiraal F Admiraal F over Is de titelstrijd gestreden? Sonck en Joos roeren zich, Deschacht hekelt de kalendercommissie pief pief over "Hopen en bidden": de vormcurve van Romelu Lukaku is ook met oog op het WK een reden tot paniek franchi franchi over Verliest Club Brugge héél belangrijke pion net voor cruciale zomermercato? Buitenlandse topclub geïnteresseerd FCBalto FCBalto over Het Belgische voetbal verliest zijn ziel: "Papieren primeren boven prestaties" Alex Del Piero Alex Del Piero over De wereld ligt aan zijn voeten: absolute jackpot op komst voor verdediger Club Brugge Bink65 Bink65 over Beerschot rekent op uitverkocht stadion: dit is de tussenstand van de ticketverkoop Kellner Kellner over DONE DEAL: Beerschot haalt slag binnen met oog op toekomst RememberLierse RememberLierse over Ook Union-coach David Hubert heeft kritiek aan adres refs: "Dat is nu al twee keer! Dat mag blijkbaar" Stigo12 Stigo12 over Een kans om te grijpen? Voormalige Anderlecht-speler zit na avontuur bij Ajax zonder club cartman_96 cartman_96 over Problemen steeds groter voor Belgische profclub: nu ook drie transferperiodes geen inkomende transfers Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved