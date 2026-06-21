Jérémy Doku geraakt door de controverse: zijn entourage doorbreekt de stilte

De Rode Duivels zullen tegen Iran niet kunnen rekenen op Jérémy Doku. Een afwezigheid die Rudi Garcia dwingt om een andere offensieve oplossing te zoeken. De speler van Manchester City zou aangeslagen zijn door de geruchten die over hem de ronde doen.

De klok tikt. Om 21 uur nemen de Rode Duivels het op tegen Iran in een wedstrijd die hun WK 2026 kan bepalen. Een zege zou hen dichter bij de zestiende finales brengen, terwijl een nieuwe misstap hen zou dwingen om voor de laatste speeldag de rekenmachine boven te halen.

Doku is al sinds het begin van de voorbereiding bij de groep, maar de flankaanvaller van Manchester City wordt afgeremd door een ademhalingsprobleem dat zijn conditie beïnvloedt. De medische staf wilde voor deze partij geen enkel risico nemen.

Valse geruchten op de sociale media

Het gedwongen afwezigheid heeft helaas valse geruchten op sociale media aangewakkerd, die zijn forfait koppelden aan een nakend vaderschap. Geruchten die door zijn entourage met klem worden ontkend. Een mediaverhaal dat de speler met verdriet en ergernis volgt, volgens de informatie van RTL Sport.

Het lastminute forfait dwingt Rudi Garcia zijn aanvalsplannen te herbekijken. De bondscoach heeft verschillende opties achter de hand en iemand als Matias Fernandez Pardo zou ervan kunnen profiteren om een basisplaats af te dwingen. De speler van Lille kan op de flanken uit de voeten en ook als valse negen spelen.

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We weten meer over de keuzes van de coach wanneer de officiële opstelling bekend raakt, ongeveer een uur voor de aftrap in Los Angeles. Hoe dan ook hebben de Rode Duivels de wapens om het deze ploeg van Iran moeilijk te maken en hun toernooi op gang te trekken.