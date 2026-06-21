Jérémy Doku geraakt door de controverse: zijn entourage doorbreekt de stilte

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 1 reacties
Jérémy Doku geraakt door de controverse: zijn entourage doorbreekt de stilte

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De Rode Duivels zullen tegen Iran niet kunnen rekenen op Jérémy Doku. Een afwezigheid die Rudi Garcia dwingt om een andere offensieve oplossing te zoeken. De speler van Manchester City zou aangeslagen zijn door de geruchten die over hem de ronde doen.

De klok tikt. Om 21 uur nemen de Rode Duivels het op tegen Iran in een wedstrijd die hun WK 2026 kan bepalen. Een zege zou hen dichter bij de zestiende finales brengen, terwijl een nieuwe misstap hen zou dwingen om voor de laatste speeldag de rekenmachine boven te halen.

Doku is al sinds het begin van de voorbereiding bij de groep, maar de flankaanvaller van Manchester City wordt afgeremd door een ademhalingsprobleem dat zijn conditie beïnvloedt. De medische staf wilde voor deze partij geen enkel risico nemen.

Valse geruchten op de sociale media

Het gedwongen afwezigheid heeft helaas valse geruchten op sociale media aangewakkerd, die zijn forfait koppelden aan een nakend vaderschap. Geruchten die door zijn entourage met klem worden ontkend. Een mediaverhaal dat de speler met verdriet en ergernis volgt, volgens de informatie van RTL Sport.

Het lastminute forfait dwingt Rudi Garcia zijn aanvalsplannen te herbekijken. De bondscoach heeft verschillende opties achter de hand en iemand als Matias Fernandez Pardo zou ervan kunnen profiteren om een basisplaats af te dwingen. De speler van Lille kan op de flanken uit de voeten en ook als valse negen spelen.

Lees ook... LIVE.: Verrassing van formaat: Romelu Lukaku staat in de basis tegen Iran
We weten meer over de keuzes van de coach wanneer de officiële opstelling bekend raakt, ongeveer een uur voor de aftrap in Los Angeles. Hoe dan ook hebben de Rode Duivels de wapens om het deze ploeg van Iran moeilijk te maken en hun toernooi op gang te trekken.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Lille OSC
België
Jérémy Doku
Matias Fernandez Pardo

Meer nieuws

LIVE.: Verrassing van formaat: Romelu Lukaku staat in de basis tegen Iran

LIVE.: Verrassing van formaat: Romelu Lukaku staat in de basis tegen Iran

19:39
Wordt dit ons witte konijn, 12 jaar na Divock Origi? "We hopen dat de geschiedenis zich herhaalt"

Wordt dit ons witte konijn, 12 jaar na Divock Origi? "We hopen dat de geschiedenis zich herhaalt"

06:30
1
Hier moet het straks gebeuren! Rode Duivels spelen in duurste stadion ter wereld

Hier moet het straks gebeuren! Rode Duivels spelen in duurste stadion ter wereld

18:50
Doku out, Vandenbempt & co spreken klare taal

Doku out, Vandenbempt & co spreken klare taal

11:00
Dit is dé kans om Trossard, Vanaken én De Bruyne te laten spelen Analyse

Dit is dé kans om Trossard, Vanaken én De Bruyne te laten spelen

18:30
Zó moeten de Rode Duivels offensief aantreden tegen Iran: "Dan zijn we echt een moordwapen"

Zó moeten de Rode Duivels offensief aantreden tegen Iran: "Dan zijn we echt een moordwapen"

23:00
Courtois en Boeckx kijken in het hoofd van de bondscoach: "Dat zal hij doen"

Courtois en Boeckx kijken in het hoofd van de bondscoach: "Dat zal hij doen"

09:30
5
Franse journaliste moet door het stof na uitspraken over Doku en vaders

Franse journaliste moet door het stof na uitspraken over Doku en vaders

09:00
15
Clarence Seedorf gelooft in Nederlands succes op het WK: "Dit team kan het WK winnen"

Clarence Seedorf gelooft in Nederlands succes op het WK: "Dit team kan het WK winnen"

19:30
🎥 WK-LIVE 21/6: de koning danst, Noorse speler papa op afstand

🎥 WK-LIVE 21/6: de koning danst, Noorse speler papa op afstand

18:27
1
Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Rudi Garcia voor Nicolas Raskin: "Bibberen op einde"

Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Rudi Garcia voor Nicolas Raskin: "Bibberen op einde"

14:00
De voorlopige route naar de wereldtitel voor Rode Duivels uitgestippeld: zelfs tweede geen groot probleem

De voorlopige route naar de wereldtitel voor Rode Duivels uitgestippeld: zelfs tweede geen groot probleem

17:20
12
Wie wordt de vervanger van Doku? Dit zijn de opties

Wie wordt de vervanger van Doku? Dit zijn de opties

21:50
Georges Leekens ziet het wel héél goed zitten voor Rode Duivels

Georges Leekens ziet het wel héél goed zitten voor Rode Duivels

11:30
2
Alsof de Duivel ermee gemoeid is: Jérémy Doku moet verstek laten gaan voor cruciaal duel tegen Iran

Alsof de Duivel ermee gemoeid is: Jérémy Doku moet verstek laten gaan voor cruciaal duel tegen Iran

20:30
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/06: Mazure-Hanus - Faes

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/06: Mazure-Hanus - Faes

16:40
'Standard dichtbij nieuwe stevige slag'

'Standard dichtbij nieuwe stevige slag'

16:40
Rudi Garcia staat voor gigantisch dilemma tegen Iran

Rudi Garcia staat voor gigantisch dilemma tegen Iran

07:00
8
DONE DEAL: Club Brugge deelt slag uit aan Genk, Antwerp en Anderlecht

DONE DEAL: Club Brugge deelt slag uit aan Genk, Antwerp en Anderlecht

16:00
1
Nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat en wil Europa in

Nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat en wil Europa in

15:20
3
Bondscoach legt afwezigheid Jeremy Doku uit: "Fysiek en medisch niet in orde, groot verschil"

Bondscoach legt afwezigheid Jeremy Doku uit: "Fysiek en medisch niet in orde, groot verschil"

23:44
1
Interesse uit Serie A: het plan van rasechte Buffalo is duidelijk

Interesse uit Serie A: het plan van rasechte Buffalo is duidelijk

14:40
JPL-promovendus begint met ambitie, maar krijgt heel ferme opdoffer

JPL-promovendus begint met ambitie, maar krijgt heel ferme opdoffer

13:20
Jérémy Doku wordt compléét afgemaakt in Frankrijk: "Misschien krijg je deze kans nooit meer"

Jérémy Doku wordt compléét afgemaakt in Frankrijk: "Misschien krijg je deze kans nooit meer"

20/06
88
Het wordt een héél lange zomer voor deze Rode Duivel

Het wordt een héél lange zomer voor deze Rode Duivel

12:00
Ruben Van Gucht spreekt: “Als je vraagt of ik drugs gebruik?” De derde helft

Ruben Van Gucht spreekt: “Als je vraagt of ik drugs gebruik?”

12:40
Dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels tegen Iran: wijzigt Garcia zijn aanval?

Dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels tegen Iran: wijzigt Garcia zijn aanval?

20/06
21
Club Brugge versterkt zich met winger van ... Lokeren

Club Brugge versterkt zich met winger van ... Lokeren

10:30
21
De WK-nacht: ex-speler Union keert het tij voor Duitsland, Japanse branie en grote stunt

De WK-nacht: ex-speler Union keert het tij voor Duitsland, Japanse branie en grote stunt

08:30
WK-LIVE 20/6: Thomas Meunier gaf Fernandez-Pardo harde raad

WK-LIVE 20/6: Thomas Meunier gaf Fernandez-Pardo harde raad

23:51
8
'Union brengt bod uit op verdediger uit de Eredivisie'

'Union brengt bod uit op verdediger uit de Eredivisie'

22:30
'Standard stap dichter bij komst verdediger, ook andere aanwinst op weg'

'Standard stap dichter bij komst verdediger, ook andere aanwinst op weg'

22:15
6
Nederland draait Zweden door de gehaktmolen en pakt eerste WK-zege

Nederland draait Zweden door de gehaktmolen en pakt eerste WK-zege

21:06
3
KAA Gent krijgt een duidelijke njet van het BAS

KAA Gent krijgt een duidelijke njet van het BAS

21:30
15
Spelen Rode Duivels zondag thuismatch? Het zou zomaar kunnen dat Iran door eigen fans uitgefloten wordt Analyse

Spelen Rode Duivels zondag thuismatch? Het zou zomaar kunnen dat Iran door eigen fans uitgefloten wordt

20/06
4
Charleroi casht miljoenen: sterkhouder trekt naar buitenlandse topclub

Charleroi casht miljoenen: sterkhouder trekt naar buitenlandse topclub

21:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 34
Strasbourg Strasbourg 5-4 Monaco Monaco
Nice Nice 0-0 Metz Metz
Lille OSC Lille OSC 0-2 Auxerre Auxerre
Nantes Nantes Geannuleerd Toulouse Toulouse
Stade Brestois Stade Brestois 1-1 Angers Angers
Lorient Lorient 0-2 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 0-4 RC Lens RC Lens
Marseille Marseille 3-1 Rennes Rennes
Paris FC Paris FC 2-1 PSG PSG

Nieuwste reacties

LD 007 LD 007 over België - Iran: - Stefaan_82 Stefaan_82 over De voorlopige route naar de wereldtitel voor Rode Duivels uitgestippeld: zelfs tweede geen groot probleem snuffel snuffel over Jérémy Doku geraakt door de controverse: zijn entourage doorbreekt de stilte Juan Román Riquelme Juan Román Riquelme over Transfer De Cat komt dichterbij: Anderlecht houdt adem in Geert66 Geert66 over DONE DEAL: Club Brugge deelt slag uit aan Genk, Antwerp en Anderlecht Andreas2962 Andreas2962 over "Gewaagd en ambitieus": nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat Andreas2962 Andreas2962 over 🎥 WK-LIVE 21/6: de koning danst, Noorse speler papa op afstand Venom#13 Venom#13 over Jérémy Doku wordt compléét afgemaakt in Frankrijk: "Misschien krijg je deze kans nooit meer" Ellepac Ellepac over ‘Na nieuwe huur voor Vanzeir: Cercle Brugge neemt beslissing over Gerkens’ LD 007 LD 007 over Georges Leekens ziet het wel héél goed zitten voor Rode Duivels Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved