Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Rudi Garcia voor Nicolas Raskin: "Bibberen op einde"

Rudi Garcia en zijn staf leggen de laatste hand aan de voorbereiding op de match van de Rode Duivels tegen Iran. Welk middenveld zal onze bondscoach in de ploeg zetten? De jury is er nog niet helemaal uit. Hein Vanhaezebrouck heeft alvast een plan.

Dat Jérémy Doku gisterenavond, amper 24 uur voor de wedstrijd, forfait moest geven, komt aan als een echte bom. De winger van Manchester City is nu eenmaal de belangrijkste bron van gevaar bij de ploeg. De discussies over zijn vervanger draaien op volle toeren, maar daarbij mogen we niet vergeten dat Rudi Garcia wellicht ook op andere posities ingrepen zal moeten doen in zijn basiself.

Hoewel het centrale duo achterin met Nathan Ngoy en Brandon Mechele (voor de start nog het grootste vraagteken) tegen Egypte geruststelde, gaf het middenveld wél aanleiding tot bezorgdheid. Youri Tielemans haalde zijn niveau niet en Amadou Onana leed opvallend veel balverlies; hij was dan ook de eerste die naar de kant werd gehaald. Nicolas Raskin, die in zijn plaats inviel, liet veel meer zien en stond er zelfs dicht bij om Romelu Lukaku de winnende assist te schenken.

Verschillende parameters om rekening mee te houden

Moeten we dan een duo Raskin - Tielemans verwachten achter Kevin De Bruyne? Hein Vanhaezebrouck is daar niet van overtuigd. In Het Nieuwsblad schuift de voormalige coach een andere optie naar voren: "Ik zou eerder Hans Vanaken verwachten. Let wel: tegen Egypte verkoos Garcia Raskin en daar had hij ook helemaal gelijk in."

Vanhaezebrouck wijst erop dat de Rode Duivels op stilstaande fases wel eens lengte zouden kunnen missen: "Qua kopspel blijven er dan eigenlijk alleen de twee centrale verdedigers over – en Ngoy is niet de grootste – Meunier, en Lukaku of De Ketelaere. Als je Onana eruit haalt en je brengt Vanaken niet, dan loop je het risico lengte te missen. Zeker in een slotfase tegen Iran, dat uitpakt met lange inworpen, voorzetten en stilstaande fases. Dan kan het bibberen worden als je met die parameter geen rekening houdt."

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Ondanks zijn beperkte gestalte (1m78) heeft Nicolas Raskin een zeer goede sprongkracht, waardoor hij op stilstaande fases toch kan verrassen. Een aspect waarin hij vaak wordt onderschat. Maar wordt zijn gebrek aan centimeters hem alsnog fataal?