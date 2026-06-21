Hier moet het straks gebeuren! Rode Duivels spelen in duurste stadion ter wereld

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
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Hier moet het straks gebeuren! Rode Duivels spelen in duurste stadion ter wereld
Foto: © photonews

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De Rode Duivels spelen zondagavond hun tweede groepswedstrijd op het WK. Dat doen de mannen van Rudi Garcia in een heel indrukwekkend stadion. Het SoFi Stadium in Los Angeles is bovendien ook het duurste ter wereld.

Courtois, De Bruyne, Lukaku en co maakten in hun lange carrière al veel mee, maar zondagavond zullen ook zij grote ogen trekken. In de tweede groepswedstrijd spelen de Rode Duivels in het indrukwekkende SoFi Stadium in Los Angeles. De bijnaam van het stadion is niet voor niets 'het ruimteschip'.

Transparant dak met lichtspektakel

Die bijnaam werd niet zomaar uit de lucht geplukt. De golvende infrastructuur van het stadion geeft een futuristische indruk. Bovendien is het dak van het stadion volledig transparant. Hierdoor lijkt het of de spelers en supporters in een normaal en niet overdekt stadion zitten. In het dak zitten daarnaast ook een gigantische hoeveelheid aan lichtjes verwerkt die in de avond voor een waar spektakel kunnen zorgen.

Enorm Infinity Screen

In het dak van het stadion hangt een enorm, ovaal 4K-videoscherm dat de bijnaam ‘het achtste wereldwonder’ draagt. Het indrukwekkende scherm is een technologisch spektakel dat zondagavond zeker de aandacht van alle Belgische supporters zal trekken. Het scherm is 110 meter lang en weegt zo'n 1.000 ton. De fans zien meteen alle herhalingen op het scherm, zelfs tijdens de wedstrijd.

Voetbal wordt niet vaak gespeeld in het stadion. Het indrukwekkende complex is de thuishaven van American Football-ploegen Los Angeles Rams en Los Angeles Chargers. Met de Rode Duivels passeren er nu dus andere sporten. Ook onder andere Taylor Swift en Ed Sheeran speelden al een show in het SoFi Stadium.

Voor de wedstrijd van de Rode Duivels tegen Iran is er plaats voor zo'n 70.000 supporters. De capaciteit kan zelfs nog uitgebreid worden tot 100.000. De ticketprijzen variëren, want zo is er ook plaats in de ‘premium seats’ waar zo'n 13.000 mensen kunnen zitten. Daarnaast zijn er ook luxueuze suites voorzien. Voor die suites betaal je voor een wedstrijd op het WK al snel meer dan 100.000 euro.

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Bestand tegen aardbevingen

Los Angeles ligt op een breuklijn waardoor het gebied heel gevoelig is voor aardbevingen. Om de schade van die bevingen te vermijden of te beperken is er een extra steunmuur voorzien rond het stadion, waarbij een kleine speling tussen de muur en het stadion de schokken van de beving moet opvangen.

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