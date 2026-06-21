Het wordt een héél lange zomer voor deze Rode Duivel

Wout Faes heeft zijn reputatie opgekrikt dankzij een sterke tweede seizoenshelft bij AS Monaco. Maar hij zal er zijn avontuur niet verlengen. Dat nieuws is ondertussen bekend gemaakt in Frankrijk en dat zal zijn duidelijke impact hebben op de zaak.

Voor Wout Faes begon het seizoen allerminst goed. Na de degradatie naar The Championship rekende Leicester niet meer op hem, waardoor hij niet langer werd opgeroepen door Rudi Garcia bij de Rode Duivels - hij stond bij de laatste interlandbreak van vorig seizoen tegen Wales nochtans nog als centrale verdediger in de basis.

De ex-verdediger van KV Oostende moest afgelopen winter dus op zoek naar een uitweg, en die vond hij bij Monaco, waar Sébastien Pocognoli vertrouwen in hem stelde. Zo kreeg Wout Faes weer plezier in het spel, met dertien basisplaatsen in de Ligue 1.

Ondanks zijn heropflakkering kan Wout Faes op zoek naar een nieuwe club

Zo miste hij bijvoorbeeld geen minuut tijdens de reeks van zeven competitiezeges op rij van AS Monaco, waardoor zijn naam weer opdook in het debat over een mogelijke terugkeer bij de Rode Duivels met het oog op het WK. Al werd de in Mol geboren verdediger uiteindelijk niet opnieuw geselecteerd, en bleef er nog een andere vraag rond zijn zomer.

Monaco had namelijk een aankoopoptie bedongen. Bij Nice-Matin schrijven ze nu dat die optie niet gelicht wordt. Met 17 miljoen euro op tafel (het bedrag waarvoor Leicester hem in 2022 overnam van Stade de Reims) sloeg de balans nu ook niet echt door richting een langer verblijf. Wout Faes keert dus terug naar Leicester, maar zal daar waarschijnlijk ook niet blijven: hij gaat er zijn laatste contractjaar in en treft er de Foxes die naar de derde divisie zijn gedegradeerd.