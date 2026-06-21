Wordt dit ons witte konijn, 12 jaar na Divock Origi? "We hopen dat de geschiedenis zich herhaalt"

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Los Angeles
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Wordt dit ons witte konijn, 12 jaar na Divock Origi? "We hopen dat de geschiedenis zich herhaalt"
Foto: © photonews

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Op het WK van 2014 groeide Divock Origi uit tot een van de verrassingen van het toernooi voor de Rode Duivels. Met zijn beslissende doelpunt tegen Rusland schreef hij zich in de Belgische voetbalgeschiedenis en legde hij mee de basis voor zijn latere toptransfer naar Liverpool.

Twaalf jaar later hopen de Rode Duivels opnieuw een onverwachte held te ontdekken. Die rol lijkt op dit WK weggelegd voor Matias Fernandez-Pardo. Thomas Meunier, zijn ploegmaat bij LIlle, ziet alvast heel wat potentieel in de jonge aanvaller. De ervaren verdediger loofde vooral zijn mentaliteit en werkethiek.

"Matias is een echte soldaat", vertelde Meunier. "In het voetbal krijg je niets cadeau en dat heeft hij goed begrepen. Hij wordt daarvoor beloond met een selectie bij de Rode Duivels. Matias kent zijn kwaliteiten, maar weet ook dat hij nog veel progressie kan maken."

Vergelijkingen met Origi

Binnen de nationale ploeg is de vergelijking met Divock Origi zelfs al gevallen. Niet toevallig, want ook Fernandez-Pardo beschikt over een profiel dat niet eenvoudig te verdedigen is.

"Hij heeft een atypisch profiel", aldus Meunier. "We hebben met hem ook gesproken over Origi en wat hij in 2014 heeft gedaan. Het is duidelijk dat als Matias zich verder blijft ontwikkelen, hij niet bij Lille zal blijven."

Ook bondscoach Rudi Garcia ziet gelijkenissen tussen beide spelers. De Fransman benadrukte hoe belangrijk de voorbije maanden zijn geweest in de ontwikkeling van Fernandez-Pardo.

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"Matias Fernandez-Pardo is enorm gegroeid sinds hij bij Lille speelt", stelde Garcia. "Hij heeft daar soms ook niet gespeeld en daardoor geleerd dat hij niets cadeau zal krijgen in zijn carrière. Dat heeft hij goed opgepikt en daarom staat hij vandaag op dit WK."

"Hij kan nog veel beter worden"

Meunier is ervan overtuigd dat het plafond van de jonge aanvaller nog lang niet bereikt is. "Hij heeft een groot potentieel. Hij kan nog veel beter worden, terwijl hij nu al veel kwaliteiten heeft. Hij kan iets gelijkaardigs doen als Origi in 2014."

Toen de vergelijking met het voormalige 'witte konijn' opnieuw werd gemaakt, pikte Garcia meteen in. "We hopen dat de geschiedenis zich herhaalt."

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