Nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat en wil Europa in

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat en wil Europa in
Foto: © photonews
Word fan van Zulte Waregem! 817

Zulte Waregem heeft een nieuwe coach voor volgend seizoen. Michael Beale tekende voor twee seizoenen aan De Gaverbeek. De 45-jarige Brit heeft al heel wat ervaring opgedaan en wil nu ook indruk maken in de Jupiler Pro League.

Aernout Van Lindt

Nieuwe JPL-coach zegt meteen waar het op staat en wil Europa in

De eerste trainingen zijn achter de rug bij Zulte Waregem. En hij toonde meteen ambitie in gesprek met Het Nieuwsblad: "Ik ken jullie voetbal vrij goed. Ik heb mij afgelopen maand verdiept in het Belgische voetbal door beelden te bekijken en met veel mensen te gaan praten. Ik verblijf hier ook al een tijdje op hotel en kreeg de kans om met de fans kennis te maken bij toevallige ontmoetingen in de stad. Alle reacties waren positief.”

De Brit kwam met een duidelijk plan naar ons land en naar Zulte Waregem. “Vorig seizoen kon de club het behoud afdwingen, maar nu willen we stappen zetten en beter doen. De wil en honger zijn groot. Er zitten ook geen rotte appels in deze groep. De ploeg terug naar Europa brengen, zou dan ook mooi zijn.”

Zulte Waregem heeft een nieuwe coach voor volgend seizoen. Michael Beale tekende voor twee seizoenen aan De Gaverbeek. De 45-jarige Brit heeft al heel wat ervaring opgedaan en wil nu ook indruk maken in de Jupiler Pro League.

De 45-jarige Engelsman Michael Beale is de komende twee seizoenen de coach van Zulte Waregem. De Brit stond eerder al aan het roer van Queens Park Rangers, Rangers FC en Sunderland AFC onder meer. Sinds januari 2025 zat hij onder job volgens zijn profiel op Transfermarkt.

Vooraleer hij zijn debuut maakte als hoofdcoach, werkte Beale negen jaar in de jeugdopleiding van Chelsea FC, vier seizoenen als coach van de U21 bij Liverpool FC en was hij meer dan 220 wedstrijden actief als assistent van Steven Gerrard.

Michael Beale is klaar voor zijn overstap naar Zulte Waregem

Bij Zulte Waregem zijn ze dan natuurlijk ook in de wolken dat ze Beale kunnen strikken hebben - er waren ook nog andere kandidaten, maar Beale haalde het onder meer door/voor zijn offensieve speelstijl. En wat denkt Beale er zelf van?

"Ik heb een enorme passie voor het spelletje en daardoor kan ik al twintig jaar werken voor een aantal van de grote clubs. Ik heb een enorme ambitie voor de club en de supporters en de spelers en ik wil er héél graag aan beginnen", aldus Beale tegenover Essevee TV.

Michael Beale wil knallen met Zulte Waregem en toont veel ambitie

"Je kiest voor mensen en een project. Het was heel makkelijk om ja te zeggen tegen Zulte Waregem. Alles verloopt enorm positief, ik heb naar de ambitie, de positiviteit en de energie van de club geluisterd en ik wil graag mijn steentje bijdragen. Ik wilde heel graag in Europa coachen en tot hiertoe loopt alles prima."

"We hebben een jonge en geweldige ploeg. De stijl zit goed in dit team. We beginnen op een goede manier. We gaan gedurfd en ambitieus spelen, maar dat zal vanuit hard werken moeten komen met lokale verankering - ook op het veld."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Play-off 3
Play-off 3 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Zulte Waregem

Meer nieuws

🎥 WK-LIVE 21/6: de koning danst!

🎥 WK-LIVE 21/6: de koning danst!

15:44
Interesse uit Serie A: het plan van rasechte Buffalo is duidelijk

Interesse uit Serie A: het plan van rasechte Buffalo is duidelijk

14:40
Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Rudi Garcia voor Nicolas Raskin: "Bibberen op einde"

Hein Vanhaezebrouck waarschuwt Rudi Garcia voor Nicolas Raskin: "Bibberen op einde"

14:00
JPL-promovendus begint met ambitie, maar krijgt heel ferme opdoffer

JPL-promovendus begint met ambitie, maar krijgt heel ferme opdoffer

13:20
Transfernieuws en Transfergeruchten 21/06: Faes

Transfernieuws en Transfergeruchten 21/06: Faes

12:00
Ruben Van Gucht spreekt: “Als je vraagt of ik drugs gebruik?” De derde helft

Ruben Van Gucht spreekt: “Als je vraagt of ik drugs gebruik?”

12:40
Het wordt een héél lange zomer voor deze Rode Duivel

Het wordt een héél lange zomer voor deze Rode Duivel

12:00
Georges Leekens ziet het wel héél goed zitten voor Rode Duivels

Georges Leekens ziet het wel héél goed zitten voor Rode Duivels

11:30
1
Doku out, Vandenbempt & co spreken klare taal

Doku out, Vandenbempt & co spreken klare taal

11:00
Club Brugge versterkt zich met winger van ... Lokeren

Club Brugge versterkt zich met winger van ... Lokeren

10:30
14
Courtois en Boeckx kijken in het hoofd van de bondscoach: "Dat zal hij doen"

Courtois en Boeckx kijken in het hoofd van de bondscoach: "Dat zal hij doen"

09:30
5
Franse journaliste moet door het stof na uitspraken over Doku en vaders

Franse journaliste moet door het stof na uitspraken over Doku en vaders

09:00
15
De WK-nacht: ex-speler Union keert het tij voor Duitsland, Japanse branie en grote stunt

De WK-nacht: ex-speler Union keert het tij voor Duitsland, Japanse branie en grote stunt

08:30
Rudi Garcia staat voor gigantisch dilemma tegen Iran

Rudi Garcia staat voor gigantisch dilemma tegen Iran

07:00
8
Wordt dit ons witte konijn, 12 jaar na Divock Origi? "We hopen dat de geschiedenis zich herhaalt"

Wordt dit ons witte konijn, 12 jaar na Divock Origi? "We hopen dat de geschiedenis zich herhaalt"

06:30
1
Bondscoach legt afwezigheid Jeremy Doku uit: "Fysiek en medisch niet in orde, groot verschil"

Bondscoach legt afwezigheid Jeremy Doku uit: "Fysiek en medisch niet in orde, groot verschil"

23:44
1
WK-LIVE 20/6: Thomas Meunier gaf Fernandez-Pardo harde raad

WK-LIVE 20/6: Thomas Meunier gaf Fernandez-Pardo harde raad

23:51
8
Zó moeten de Rode Duivels offensief aantreden tegen Iran: "Dan zijn we echt een moordwapen"

Zó moeten de Rode Duivels offensief aantreden tegen Iran: "Dan zijn we echt een moordwapen"

23:00
'Union brengt bod uit op verdediger uit de Eredivisie'

'Union brengt bod uit op verdediger uit de Eredivisie'

22:30
'Standard stap dichter bij komst verdediger, ook andere aanwinst op weg'

'Standard stap dichter bij komst verdediger, ook andere aanwinst op weg'

22:15
6
Wie wordt de vervanger van Doku? Dit zijn de opties

Wie wordt de vervanger van Doku? Dit zijn de opties

21:50
KAA Gent krijgt een duidelijke njet van het BAS

KAA Gent krijgt een duidelijke njet van het BAS

21:30
15
Nederland draait Zweden door de gehaktmolen en pakt eerste WK-zege

Nederland draait Zweden door de gehaktmolen en pakt eerste WK-zege

21:06
3
Charleroi casht miljoenen: sterkhouder trekt naar buitenlandse topclub

Charleroi casht miljoenen: sterkhouder trekt naar buitenlandse topclub

21:00
Alsof de Duivel ermee gemoeid is: Jérémy Doku moet verstek laten gaan voor cruciaal duel tegen Iran

Alsof de Duivel ermee gemoeid is: Jérémy Doku moet verstek laten gaan voor cruciaal duel tegen Iran

20:30
Dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels tegen Iran: wijzigt Garcia zijn aanval?

Dit is de vermoedelijke basiself van de Rode Duivels tegen Iran: wijzigt Garcia zijn aanval?

19:30
21
Beerschot-aanvaller zoekt andere oorden op

Beerschot-aanvaller zoekt andere oorden op

19:55
7
Door deze opvallende regelwijziging van de FIFA moeten Turkije en Haïti nu al naar huis

Door deze opvallende regelwijziging van de FIFA moeten Turkije en Haïti nu al naar huis

18:50
Anderlecht heeft nog maar één naam over: nieuwe coach lijkt gevonden

Anderlecht heeft nog maar één naam over: nieuwe coach lijkt gevonden

18:30
27
Voormalige JPL-ster maakt grote sier bij WK-favoriet: "Een ongelooflijk voetbalbrein"

Voormalige JPL-ster maakt grote sier bij WK-favoriet: "Een ongelooflijk voetbalbrein"

18:20
'Anderlecht had gesprek met deze Belgische coach'

'Anderlecht had gesprek met deze Belgische coach'

16:45
2
Deze Rode Duivel kreeg geen contract bij Anderlecht: "Het stelde hem zwaar teleur"

Deze Rode Duivel kreeg geen contract bij Anderlecht: "Het stelde hem zwaar teleur"

20/06
1
'Ronaldinho maakt sensationale comeback ... bij derdeklasser'

'Ronaldinho maakt sensationale comeback ... bij derdeklasser'

20/06
1
Beter dan Man United en Juventus: Club Brugge zorgt voor wel héél straffe prestatie

Beter dan Man United en Juventus: Club Brugge zorgt voor wel héél straffe prestatie

20/06
1
Jérémy Doku wordt compléét afgemaakt in Frankrijk: "Misschien krijg je deze kans nooit meer"

Jérémy Doku wordt compléét afgemaakt in Frankrijk: "Misschien krijg je deze kans nooit meer"

20/06
87
WK voorbij voor ex-Club Brugge-speler? "Hij is zijn basisplaats kwijt"

WK voorbij voor ex-Club Brugge-speler? "Hij is zijn basisplaats kwijt"

20/06
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Andreas2962 Andreas2962 over Franse journaliste moet door het stof na uitspraken over Doku en vaders Soloria Soloria over Een ongeziene leegloop: ook doelman Antwerp kan vertrekken Johnnie Walker Johnnie Walker over Anderlecht heeft nog maar één naam over: nieuwe coach lijkt gevonden IXL IXL over Club Brugge versterkt zich met winger van ... Lokeren Ratko Svilar Ratko Svilar over DONE DEAL: Beerschot slaat slag bij Club Brugge én legt nog meerdere spelers vast André Coenen André Coenen over De quota zijn weg, maar de oorlog om het competitieformat is nog lang niet voorbij TatstOn TatstOn over Courtois en Boeckx kijken in het hoofd van de bondscoach: "Dat zal hij doen" FranskeVRooij FranskeVRooij over Rudi Garcia staat voor gigantisch dilemma tegen Iran El Malvario El Malvario over "Tout ça pour un moment dégeulasse" : quand...la France s'arrache sur le cas de Jérémy Doku Vermeiren Willy Vermeiren Willy over ‘Schalke wil N'Diaye houden, maar Anderlecht doet moeilijk’ Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved