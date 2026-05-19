Aernout Van Lindt
DONE DEAL: Zulte Waregem heeft beet én neemt meteen duidelijk besluit over Steve Colpaert
Het hing al eventjes in de lucht en nu is het ook officieel: Zulte Waregem heeft een nieuwe coach voor volgend seizoen. Michael Beale tekende voor twee seizoenen aan De Gaverbeek. Steve Colpaert blijft dan weer actief bij Essevee en zal assistent worden van Beale.

"Met de komst van Michael haalt Essevee heel wat ervaring in huis. De 45-jarige Engelsman stond eerder al aan het roer van Queens Park Rangers, Rangers FC en Sunderland AFC en staat bekend om zijn offensieve speelstijl en zijn werk rond de ontwikkeling van jonge voetballers. De nieuwe hoofdcoach nam al uitdrukkelijk de tijd om de club, medewerkers en de geschiedenis van Essevee onder de loep te nemen."

"Vooraleer hij zijn debuut maakte als hoofdcoach, werkte Beale negen jaar in de jeugdopleiding van Chelsea FC, vier seizoenen als coach van de U21 bij Liverpool FC en was hij meer dan 220 wedstrijden actief als assistent van Steven Gerrard", aldus Zulte Waregem in een persbericht op de eigen webstek.

Steve Colpaert blijft als assistent bij Zulte Waregem actief

Sportief manager Niels Leroy is in de wolken met de aanstelling van de nieuwe coach: “De aanstelling van Michael als hoofdcoach is voor ons een nieuwe stap richting sportieve stabiliteit en ambitie. Bij de gesprekken maakte Michael een sterke indruk en kon hij zijn voetbalvisie perfect vertalen naar de kwaliteiten van ons team."

"Het voorbije seizoen slaagden Steve Colpaert en de sportieve staf erin het behoud snel veilig te stellen. We zijn dan ook overtuigd dat zij Michael perfect zullen ondersteunen in de ambitie om elk jaar de lat iets hoger te leggen."

Michael Beale is blij met de kans die hij krijgt bij Zulte Waregem

En wat denkt nieuwbakken hoofdcoach Michael Beale er zelf van? “De voorbije weken heb ik de club erg goed leren kennen. Uit verschillende gesprekken met de sportieve cel bleek dat onze ambitie en voetbalvisie sterk gelijklopen."

"Het is voor mij een eer om straks een club als Zulte Waregem te mogen leiden. Samen met de staf bereiden we nu de nieuwe voetbaljaargang voor en bekijken we de verdere invulling van ons team van coaches. Ik kijk ernaar uit om bij de start van het nieuwe seizoen ook de fans voor het eerst te ontmoeten."

Play-off 3

 Speeldag 6
La Louvière La Louvière 4-1 Cercle Brugge Cercle Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH

