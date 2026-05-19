Felice Mazzu zag een ander OHL tegen Antwerp: nu wordt het zaak om de lijn door te trekken

OH Leuven moet vanavond aan de bak in en tegen Charleroi. De Vlaams-Brabanders willen voortbouwen op de zege tegen Antwerp. Felice Mazzu zag tegen stamnummer één een ander gelaat bij zijn team.

OHL leek op speeldag 6 zijn eerste zege te pakken in deze play-offs, maar op het veld van Westerlo gaf het toen een 0-3 uit handen. De eerste overwinning kwam er afgelopen weekend dan toch. Antwerp was het kind van de rekening met 3-0.

Mazzu zag een volwassen OHL tegen Antwerp

Felice Mazzu trok na de wedstrijd tegen Westerlo aan de alarmbel, maar zag tegen Antwerp goede zaken. "Vandaag waren we gewoon volwassener in de tweede helft dan in de vorige wedstrijden en maakten we de partij nu wel af met een derde doelpunt", werd hij na het duel geciteerd door Sporza.

Mazzu is een energieke coach langs de lijn en zag dat nu ook weerspiegeld in zijn team. "Ik ben tevreden dat de groep met veel energie heeft gespeeld en er veel zin in had. We hebben misschien niet genoeg punten gepakt de voorbije matchen, maar de energie is wel altijd gebleven."

Een opluchting voor OHL

De zege tegen Antwerp deed OHL zichtbaar deugd. Na de euforie door het ontlopen van de Relegation Play-offs hadden ze zich aan Den Dreef ongetwijfeld andere play-offs voorgesteld. OHL begon met vier nederlagen in de eerste vijf wedstrijden en leek zo met een slecht gevoel de zomer in te trekken.

De zege tegen Antwerp was in die context een opluchting, zeker ook door de manier waarop. Mazzu en co willen die lijn nu doortrekken op het veld van Charleroi in een stadion dat de OHL-coach maar al te goed kent.





Het seizoen 2026/27

"Ons doel nu de volgende matchen? Blijven werken en proberen die wedstrijden nog te winnen", blikt Mazzu vooruit op de laatste twee speeldagen.

Mazzu heeft een contract tot medio 2027 bij OHL en wil volgend seizoen een zorgeloze campagne beleven. Maar dan zal OHL vaker zijn niveau van tegen Antwerp moeten halen.

Het sterke SK Beveren stijgt al en mogelijk komt daar ook Lommel SK bij. De plaatsjes in de middenmoot en onderin beloven zo duur te worden. OHL zal er dus meteen moeten staan in 2026/27.