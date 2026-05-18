OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 2 reacties
OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Club NXT heeft opnieuw een jong talent weten binnen te halen. De Bruggelingen maakten de komst bekend van Dahrel Tchitchi, een 17-jarige centrale verdediger die overkomt van .

De linksvoetige verdediger ondertekende bij blauw-zwart een contract tot 2029 en zal aansluiten bij de U23-kern van Club NXT. Tchitchi zal in Brugge spelen met rugnummer 75.

De jonge Duitser doorliep zijn volledige jeugdopleiding in Duitsland. Hij zette zijn eerste stappen bij TSV Heumaden en MTV Stuttgart, waarna hij verder evolueerde via Stuttgarter Kickers en FSV Waiblingen.

In 2023 trok Tchitchi naar Karlsruher SC, om een jaar later de overstap te maken naar Heidenheim. Daar kwam hij uit voor de U19-ploeg en werkte hij in totaal 29 wedstrijden af. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en één assist.

Tchitchi wordt een versterking voor Club NXT

Ook op internationaal vlak blijft zijn ontwikkeling niet onopgemerkt. Tchitchi debuteerde in maart 2026 voor de Duitse U19 in een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. Later volgde ook nog een tweede interland tegen Oostenrijk.

Club Brugge blijft zo verder investeren in jong internationaal talent voor Club NXT, dat de voorbije jaren uitgroeide tot een belangrijk ontwikkelingsplatform binnen de clubstructuur.

De transfer van Tchitchi is voorlopig wel nog afhankelijk van de administratieve goedkeuring door de FIFA, zoals gebruikelijk is bij internationale transfers van minderjarige spelers.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
2e klasse
2e klasse Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Play-off 1
Play-off 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Club Brugge NXT

Meer nieuws

Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

20:20
1
Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

20:00
Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

17:00
4
Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

18:40
1
Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

19:30
Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK

Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK

18:20
3
Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

17:40
1
"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

15:00
50
"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

18:00
Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

14:20
12
Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

17:20
"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

16:00
10
Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

16:30
Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

13:30
10
'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge'

'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge'

13:00
11
Winnares 'De Mol' verbaasde met uitspraak over Beerschot en Antwerp De derde helft

Winnares 'De Mol' verbaasde met uitspraak over Beerschot en Antwerp

15:30
RSC Anderlecht, het buitenland of toch blijven bij STVV? Wouter Vrancken reageert op deze manier

RSC Anderlecht, het buitenland of toch blijven bij STVV? Wouter Vrancken reageert op deze manier

14:40
Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

11:40
4
Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

11:25
5
Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing

Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing

14:00
Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen Reactie

Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen

09:50
7
Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

11:50
🎥 Inter viert dubbel, maar Lukaku blijft mikpunt van woede in Milaan

🎥 Inter viert dubbel, maar Lukaku blijft mikpunt van woede in Milaan

12:30
16
Een blessure? Dit is waarom Thomas Meunier plots ontbrak bij LOSC

Een blessure? Dit is waarom Thomas Meunier plots ontbrak bij LOSC

12:10
Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

10:30
4
Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback

Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback

11:10
'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

10:51
7
Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

07:20
2
Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

09:46
8
Pijnlijker kan bijna niet: Pocognoli krijgt mokerslag op slotspeeldag na ongeziene inzinking van Monaco

Pijnlijker kan bijna niet: Pocognoli krijgt mokerslag op slotspeeldag na ongeziene inzinking van Monaco

09:10
1
Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om"

Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om"

07:50
8
Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd

Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd

08:30
2
Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

23:00
4
"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale Reactie

"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale

21:55
18
Philippe Albert laat zich uit over straffe keuze van Rudi Garcia

Philippe Albert laat zich uit over straffe keuze van Rudi Garcia

06:30
9
"Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union

"Kan me niets schelen": Tresoldi lacht na forfaitzege van Club tegen Union

21:05
18

Meer nieuws

Populairste artikels

2e klasse

 Play-offs - Finale (T)
K Beerschot VA K Beerschot VA 1-3 Lommel SK Lommel SK
K Beerschot VA K Beerschot VA - Lommel SK Lommel SK

Nieuwste reacties

Demogorgon Demogorgon over "Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union IXL IXL over OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen snuffel snuffel over Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt... kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK Meut Meut over Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan" Meut Meut over Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter' Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over "Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Rik De Mil is heel scherp voor Kanga die eigen supporters uitdaagt Frosties Frosties over 'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge' Snoek Snoek over 'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved