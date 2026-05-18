OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

Club NXT heeft opnieuw een jong talent weten binnen te halen. De Bruggelingen maakten de komst bekend van Dahrel Tchitchi, een 17-jarige centrale verdediger die overkomt van .

De linksvoetige verdediger ondertekende bij blauw-zwart een contract tot 2029 en zal aansluiten bij de U23-kern van Club NXT. Tchitchi zal in Brugge spelen met rugnummer 75.

De jonge Duitser doorliep zijn volledige jeugdopleiding in Duitsland. Hij zette zijn eerste stappen bij TSV Heumaden en MTV Stuttgart, waarna hij verder evolueerde via Stuttgarter Kickers en FSV Waiblingen.

In 2023 trok Tchitchi naar Karlsruher SC, om een jaar later de overstap te maken naar Heidenheim. Daar kwam hij uit voor de U19-ploeg en werkte hij in totaal 29 wedstrijden af. Daarin was hij goed voor twee doelpunten en één assist.

Tchitchi wordt een versterking voor Club NXT

Ook op internationaal vlak blijft zijn ontwikkeling niet onopgemerkt. Tchitchi debuteerde in maart 2026 voor de Duitse U19 in een EK-kwalificatiewedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina. Later volgde ook nog een tweede interland tegen Oostenrijk.

Club Brugge blijft zo verder investeren in jong internationaal talent voor Club NXT, dat de voorbije jaren uitgroeide tot een belangrijk ontwikkelingsplatform binnen de clubstructuur.





De transfer van Tchitchi is voorlopig wel nog afhankelijk van de administratieve goedkeuring door de FIFA, zoals gebruikelijk is bij internationale transfers van minderjarige spelers.