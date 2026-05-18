Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
Nicky Hayen sprak maandag op de persconferentie, in aanloop naar de wedstrijd van KRC Genk tegen Antwerp dinsdagavond. En hij had toch wel wat goed nieuws met zich mee in aanloop naar die clash.

De Limburgers spelen nog twee wedstrijden in de Europe Play-offs met een duidelijk doel: als eerste eindigen om zich te plaatsen voor de Europese barrage. De manschappen van Nicky Hayen nemen het dinsdag thuis op tegen Antwerp voordat ze zaterdag naar Leuven trekken.

De trainer kondigde eerst aan dat Daan Heymans en Konstantinos Karetsas nog niet klaar zijn om te spelen. "Daan en Kos zijn nog niet fit genoeg. Noah Adedeji-Sternberg en Bangoura ontbreken ook nog steeds, al proberen we de vier tegen het weekend klaar te krijgen", legde hij uit.

Nicky Hayen kondigde de terugkeer aan van Yaimar Medina, die recent met een spierblessure kampte: "Het goede nieuws is dat Medina weer bij de selectie zit. We beschikken over een kern van 28 spelers. Sommige jongens moeten soms wat langer wachten op hun kans, maar nu is het aan hen om die te grijpen."

De Limburgse coach is vol vertrouwen: "We weten wat we moeten doen: winnen. Defensief staan we sterk en dat geeft vertrouwen. Nu moeten we vooral efficiënter zijn in de zestien meter van de tegenstander. De kansen zijn er, maar we moeten ze ook afmaken."

Antwerp heeft zojuist zijn trainer Joseph Oosting ontslagen. Naar aanleiding van de nederlaag van de Great Old tegen OHL werd hij bedankt voor bewezen diensten. Er zijn dus de nodige onzekerheden: "Een trainerswissel heeft altijd een impact, want je weet niet precies welke tactische aanpak ze zullen hanteren."

"Ze kunnen ook bevrijd gaan spelen. Bovendien zullen sommige spelers met een aflopend contract zich nog willen tonen. En met Faris Haroun aan de zijlijn staat er een echte winnaar. We zullen dus heel alert moeten zijn", besloot de voormalige trainer van Club Brugge op zijn persconferentie.

