"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

Thomas Meunier sprak bij Pickx Sports over de beslissing van Matías Fernández-Pardo om voor België uit te komen. Of hij daar zelf iets mee te maken heeft? Hij krijgt alvast wel een deel van de complimenten.

Matías Fernández-Pardo maakt deel uit van de 26 Rode Duivels die geselecteerd zijn voor het WK 2026. De aanvaller heeft uiteindelijk voor België gekozen, terwijl hij in het verleden al had gezegd met Spanje te willen spelen. Een beslissing die hij zelf nam, maar die ongetwijfeld deels is beïnvloed door de Belgen van LOSC, Thomas Meunier en Nathan Ngoy.

Thomas Meunier kwam eerst terug op de fameuze, mysterieuze Instagram-story waarin hij had gezegd: "Hij is Belg, verdorie!". Hij plaatste de video opnieuw in zijn context: "Hij had een FIFA FUT-kaart gekregen met de Spaanse vlag. Ik had erbij gezet: 'Nee, hij is Belg, verdorie!'. Hij blijft in de eerste plaats Belg. Hij is tenslotte in Brussel geboren, enzovoort."

Een beslissing die uiteraard door Matías Fernández-Pardo zelf is genomen

De Rode Duivel is duidelijk: het is de eigen beslissing van de speler: "Hij heeft in een interview gezegd dat hij zich had geïnformeerd en dat de gesprekken die hij met Nathan Ngoy en met mij had gehad hem hadden geholpen om zijn keuze te maken... Maar hij heeft de beslissing genomen. Want mensen feliciteren me en zo, maar ik ben geen makelaar, ik ben geen persattaché. Ik heb helemaal niets gedaan."

"Daarnaast ziet hij elke dag dat ik het voortdurend over België heb, non-stop," aldus Thomas Meunier. "Maar ik denk dat hij in het algemeen zelf ook heel Belgisch is en dat hij gewoon de keuze heeft gemaakt die voor hem het meest natuurlijk aanvoelde."

Lees ook... Een blessure? Dit is waarom Thomas Meunier plots ontbrak bij LOSC›

Thomas Meunier denkt ook dat het misschien de beste beslissing was voor Matías Fernández-Pardo met het oog op zijn toekomst bij de nationale ploeg: "En voor de toekomst: hij is jong. Onze spitsen zitten meer op het einde dan aan het begin, ik denk met name aan Romelu (Lukaku). Er zal waarschijnlijk een plaats voor hem zijn in de toekomst bij de nationale ploeg."