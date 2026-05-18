"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
"Mensen feliciteren mij, maar...": Thomas Meunier reageert op opmerkelijke keuze Rode Duivel

Voeg Voetbalkrant toe als voorkeursbron op Google!

Thomas Meunier sprak bij Pickx Sports over de beslissing van Matías Fernández-Pardo om voor België uit te komen. Of hij daar zelf iets mee te maken heeft? Hij krijgt alvast wel een deel van de complimenten.

Matías Fernández-Pardo maakt deel uit van de 26 Rode Duivels die geselecteerd zijn voor het WK 2026. De aanvaller heeft uiteindelijk voor België gekozen, terwijl hij in het verleden al had gezegd met Spanje te willen spelen. Een beslissing die hij zelf nam, maar die ongetwijfeld deels is beïnvloed door de Belgen van LOSC, Thomas Meunier en Nathan Ngoy.

Thomas Meunier kwam eerst terug op de fameuze, mysterieuze Instagram-story waarin hij had gezegd: "Hij is Belg, verdorie!". Hij plaatste de video opnieuw in zijn context: "Hij had een FIFA FUT-kaart gekregen met de Spaanse vlag. Ik had erbij gezet: 'Nee, hij is Belg, verdorie!'. Hij blijft in de eerste plaats Belg. Hij is tenslotte in Brussel geboren, enzovoort."

Een beslissing die uiteraard door Matías Fernández-Pardo zelf is genomen

De Rode Duivel is duidelijk: het is de eigen beslissing van de speler: "Hij heeft in een interview gezegd dat hij zich had geïnformeerd en dat de gesprekken die hij met Nathan Ngoy en met mij had gehad hem hadden geholpen om zijn keuze te maken... Maar hij heeft de beslissing genomen. Want mensen feliciteren me en zo, maar ik ben geen makelaar, ik ben geen persattaché. Ik heb helemaal niets gedaan."

"Daarnaast ziet hij elke dag dat ik het voortdurend over België heb, non-stop," aldus Thomas Meunier. "Maar ik denk dat hij in het algemeen zelf ook heel Belgisch is en dat hij gewoon de keuze heeft gemaakt die voor hem het meest natuurlijk aanvoelde."

Lees ook... Een blessure? Dit is waarom Thomas Meunier plots ontbrak bij LOSC
Thomas Meunier denkt ook dat het misschien de beste beslissing was voor Matías Fernández-Pardo met het oog op zijn toekomst bij de nationale ploeg: "En voor de toekomst: hij is jong. Onze spitsen zitten meer op het einde dan aan het begin, ik denk met name aan Romelu (Lukaku). Er zal waarschijnlijk een plaats voor hem zijn in de toekomst bij de nationale ploeg."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Ligue 1
Ligue 1 Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Auxerre
Lille OSC
Thomas Meunier

Meer nieuws

Een blessure? Dit is waarom Thomas Meunier plots ontbrak bij LOSC

Een blessure? Dit is waarom Thomas Meunier plots ontbrak bij LOSC

12:10
Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt...

20:20
1
Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

Michael Verschueren moest zelf ingrijpen: voorzitter kon de vrede zondag nog bewaren

20:00
Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

Nicky Hayen kondigt een belangrijke terugkeer aan bij KRC Genk

19:30
OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen

18:58
2
Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

Toekomstig kampioen Club Brugge sterk vertegenwoordigd, maar ook enkele verrassingen

18:40
1
Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK

Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK

18:20
3
Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

17:40
1
Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

Wie is Jordi Makiese, voor het eerst opgenomen in de selectie van Standard tegen Genk ?

17:20
Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter'

17:00
4
Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

Trainerskerkhof doet zijn naam opnieuw alle eer aan én het wordt nog een hete zomer in JPL

16:30
"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

"Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht

16:00
10
Winnares 'De Mol' verbaasde met uitspraak over Beerschot en Antwerp De derde helft

Winnares 'De Mol' verbaasde met uitspraak over Beerschot en Antwerp

15:30
"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

"Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union

15:00
50
RSC Anderlecht, het buitenland of toch blijven bij STVV? Wouter Vrancken reageert op deze manier

RSC Anderlecht, het buitenland of toch blijven bij STVV? Wouter Vrancken reageert op deze manier

14:40
Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

Net nu: 'Kogel door de kerk, Club Brugge speelt heel belangrijke pion kwijt'

14:20
12
Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing

Standard-coach Vincent Euvrard geeft meer uitleg bij heel bijzondere beslissing

14:00
Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

Marc Degryse windt er geen doekjes om wat Club Brugge betreft

13:30
10
'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge'

'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge'

13:00
11
🎥 Inter viert dubbel, maar Lukaku blijft mikpunt van woede in Milaan

🎥 Inter viert dubbel, maar Lukaku blijft mikpunt van woede in Milaan

12:30
16
Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback

Rode Duivel bezorgt Pocognoli ferme kater: Diego Moreira blikt terug op de compleet waanzinnige comeback

11:10
Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

Einde verhaal voor sterkhouder bij STVV? Interesse uit Duitsland én Italië

11:50
Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

Ivan Leko gaf zijn fouten toe: hoe Club Brugge de titelstrijd helemaal deed kantelen

11:40
4
Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

Peter Vandenbempt maakt plechtige belofte aan Club-speler: "Bovenaan mijn stemformulier voor de Gouden Schoen"

11:25
5
'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid'

10:51
7
Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

Colin Coosemans krijgt waarschuwing van bondsparket na twee incidenten

10:30
4
Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen Reactie

Eindigt Mignolet zijn carrière op de bank? Ivan Leko komt met uitleg over zijn doelmannen

09:50
7
Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

Patrick Goots is heel duidelijk over ontslag van Joseph Oosting bij Antwerp

09:46
8
Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd

Diego Moreira reageert duidelijk op zijn WK-selectie na waanzinnige wedstrijd

08:30
2
Pijnlijker kan bijna niet: Pocognoli krijgt mokerslag op slotspeeldag na ongeziene inzinking van Monaco

Pijnlijker kan bijna niet: Pocognoli krijgt mokerslag op slotspeeldag na ongeziene inzinking van Monaco

09:10
1
Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om"

Dender-coach Yannick Ferrera kookt na nederlaag tegen Lommel en haalt uit: "Daar ben ik echt kwaad om"

07:50
8
Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

Club Brugge kan donderdag al kampioen zijn: dit zijn de scenario's

07:20
2
Philippe Albert laat zich uit over straffe keuze van Rudi Garcia

Philippe Albert laat zich uit over straffe keuze van Rudi Garcia

06:30
9
Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

Ivan Leko zegt waar het op staat: "Geen mes in de nek van Bart Verhaeghe"

23:00
4
Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen

Titelstrijd beslist? Deze pertinente vragen houden ons bezig in de slotweek van het Belgisch voetbalseizoen

22:40
1
"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale Reactie

"Niet relevant": Union-trainer Hubert spreekt klare taal over stevige nederlaag tegen Club én de bekerfinale

21:55
18

Meer nieuws

Populairste artikels

Ligue 1

 Speeldag 34
Strasbourg Strasbourg 5-4 Monaco Monaco
Nice Nice 0-0 Metz Metz
Lille OSC Lille OSC 0-2 Auxerre Auxerre
Nantes Nantes Geannuleerd Toulouse Toulouse
Stade Brestois Stade Brestois 1-1 Angers Angers
Lorient Lorient 0-2 Le Havre Le Havre
Lyon Lyon 0-4 RC Lens RC Lens
Marseille Marseille 3-1 Rennes Rennes
Paris FC Paris FC 2-1 PSG PSG

Nieuwste reacties

Demogorgon Demogorgon over "Gevaarlijk randdebielgedrag": Jeremie Vaneeckhout (Groen) furieus na hitlergroet tijdens(?) Club - Union IXL IXL over OFFICIEEL: Club Brugge haalt Duits jeugdinternational binnen snuffel snuffel over Had Anderlecht een penalty moeten krijgen voor ingreep van Miras? Jonathan Lardot oordeelt... kv for ever 88 min 1A zalig kv for ever 88 min 1A zalig over Hij liet België links liggen, maar moet nu ook thuis blijven van het WK Meut Meut over Ontgoochelde Vanderbiest oordeelde ook over Anderlecht: "Ik had niet verwacht dat het zo makkelijk ging gaan" Meut Meut over Club Brugge komt meteen met vlammend statement na hitlergroet van 'zogenaamde supporter' Kibo.Tourtois Kibo.Tourtois over "Ik heb alleen al de helft van het palmares van Union": Silvio Proto neemt het op voor RSC Anderlecht BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Rik De Mil is heel scherp voor Kanga die eigen supporters uitdaagt Frosties Frosties over 'David Hubert op de wip na dramatische nederlaag in Brugge' Snoek Snoek over 'Kogel is door de kerk: José Mourinho wordt opnieuw trainer van Real Madrid' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved