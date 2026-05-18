Anderlecht gelooft volop in de jeugd en heeft beet

Werk aan de winkel voor Antoine Sibierski en RSC Anderlecht komende zomer. Er zal heel wat moeten veranderen om opnieuw een stap te zetten richting de top-2 in dit land Club Brugge en Union SG. Ondertussen maken ze bij paars-wit wel werk van de toekomst.

"Tiago De Vincentis, geboren op 26 april 2011, heeft zijn eerste profcontract getekend. De creatieve middenvelder kan op verschillende posities uit de voeten en speelde afgelopen seizoen bij de U15 van paars-wit."

"Tiago is een schoolvoorbeeld van een speler Made in Neerpede en wordt nu beloond voor zijn uitstekende mentaliteit met een eerste profcontract", aldus RSC Anderlecht in een persbericht op de eigen webstek. "Tiago zette op Neerpede zijn eerste stappen in het voetbal."

Tiago De Vincentis speelt al van 2015 voor RSC Anderlecht

"Hij draagt al sinds 2015 de kleuren van RSCA. In de jeugdreeksen stond de linkspoot steeds bekend als de kleinste, maar de creatiefste speler van de groep. Zijn techniek en kwaliteit om tegenstanders uit te schakelen zijn Tiago’s belangrijkste kwaliteiten."

Félicitations Tiago. Le jeune milieu de terrain de 15 ans signe son premier contrat pro. Op Neerpede sinds 2015, verbonden aan paars-wit tot en met 2029. 🟣⚪ pic.twitter.com/Uqp3pdo0yW — RSCA Neerpede (@rscaneerpede) May 18, 2026

Tim Borguet laat meteen weten hoe blij hij is dat de jonge Tiago De Vincentis ook de komende jaren bij Anderlecht verder zal gaan proberen doorgroeien. "Tiago is een middenvelder die zowel als 8 als al 10 uitgespeeld kan worden."



"Hij werd fysiek iets later matuur dan zijn leeftijdsgenoten, maar compenseert dit met een uitstekende techniek, een kwalitatieve linkervoet, sterk spelinzicht en grote wendbaarheid in kleine ruimtes dankzij zijn dribbelvaardigheid."

Tim Borguet in de wolken met handtekening van Tiago De Vincentis

"Tiago is al sinds 2018 bij de club en belichaamt perfect het DNA en de speelstijl van het huis. Hij speelt creatief en gedurfd, staar steeds in dienst van het team en beschikt over een echte werkersmentaliteit", aldus Borguet. De komende jaren zal moeten blijken welke impact de jongeling kan hebben op RSC Anderlecht.

Ze geloven in ieder geval in hem en hij zal de komende jaren kunnen doorgroeien binnen de jeugdlichtingen. Komt Jean Kindermans eerstdaags terug naar Anderlecht om de verdere kneepjes van het vak te gaan helpen leren? We houden het voor u in de gaten.